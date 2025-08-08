Le colline dell’Aude, nella regione francese dell’Occitania, portano i segni di una delle peggiori catastrofi ambientali che il Paese abbia mai conosciuto. Migliaia di ettari di vegetazione, vigneti e pinete sono stati ridotti in cenere in quello che le autorità definiscono “il più vasto incendio dal 1949”. Le fiamme dell’incendio boschivo in Francia, partite nel pomeriggio del 5 agosto dal villaggio di Ribaute, tra Carcassonne e Narbonne, hanno percorso un’area superiore alla superficie dell’intera città di Parigi.

Bilancio devastante dell’incendio boschivo in Francia: vittime, feriti e case distrutte

L’incendio boschivo in Francia ha provocato la morte di una donna di 65 anni che aveva rifiutato di abbandonare la propria abitazione a Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. Sono almeno diciotto i feriti, sedici dei quali vigili del fuoco; due persone versano in condizioni gravi. Il fuoco ha distrutto almeno 36 abitazioni e danneggiato una ventina di altre strutture, oltre a decine di veicoli. Secondo la Prefettura, 2.500 famiglie sono rimaste senza elettricità e centinaia di residenti hanno dovuto abbandonare le loro case senza sapere quando potranno rientrare.

Interi tratti di bosco e vigneti, che per secoli avevano protetto i villaggi fungendo da barriera naturale, sono stati cancellati. A Jonquières, l’80% del centro abitato è stato colpito dall’incendio boschivo in Francia, lasciando dietro di sé un paesaggio completamente annerito. “Gli alberi sono ridotti a scheletri carbonizzati. È come se la vita fosse stata spazzata via in una sola notte”, ha dichiarato il sindaco Jacques Piraud. Anche altre quindici comunità hanno subito danni diretti o indiretti.







Un’emergenza climatica senza precedenti

Nonostante ad ora le fiamme siano state messe “sotto controllo”, come ha scritto il Prefetto del Dipartimento dell’Aude, Christian Pouget, il primo ministro François Bayrou ha definito l’accaduto una “catastrofe senza precedenti”, collegandola al riscaldamento globale e alla siccità estrema che da mesi interessano il sud della Francia. Tuttavia, rimangono focolai attivi che continuano a minacciare zone isolate e difficili da raggiungere. Secondo il ministro dell’Interno Bruno Retailleau, in poche ore è andato distrutto l’equivalente di quanto bruciato complessivamente negli anni 2019, 2020, 2021 e il doppio del 2023.

La rapidità con cui le fiamme si sono propagate è stata favorita dalla tramontana, un vento secco e caldo che ha spinto il fuoco verso la costa mediterranea. Tuttavia, un improvviso cambio di direzione ha fatto avanzare il fronte verso il massiccio delle Corbières. “La retroguardia è diventata il fronte”, ha spiegato il colonnello Christophe Magny, comandante dei vigili del fuoco dell’Aude. Il passaggio a una brezza marina ha leggermente attenuato l’intensità del rogo, portando aria più umida e meno favorevole alla combustione.

Oltre 2.100 pompieri sono stati mobilitati, coadiuvati da gendarmeria ed esercito. Aerei ed elicotteri hanno effettuato continui lanci d’acqua e ritardante, mentre squadre di terra cercavano di proteggere le aree residenziali.

Il presidente Emmanuel Macron ha assicurato che tutte le risorse governative sono state messe a disposizione per affrontare l’emergenza dell’incendio boschivo in Francia. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha espresso il sostegno dell’UE annunciando la possibilità di attivare il meccanismo rescEU per fornire mezzi e personale aggiuntivi.

Un disastro paragonabile a decenni di incendi

Le autorità francesi sottolineano come questo incendio boschivo in Francia rappresenti un salto di scala nelle emergenze ambientali del Paese. Dal 2016, nessun rogo aveva superato simili dimensioni: 170 chilometri quadrati bruciati, di cui 110 di boschi e 20 di terreni agricoli. Si tratta del peggior incendio degli ultimi 76 anni, in grado di spazzare via in poche ore paesaggi modellati da secoli di agricoltura e cura del territorio.

Nonostante un miglioramento delle condizioni meteorologiche, i residenti rimangono in massima allerta. “Siamo circondati da pini e tutto intorno è bruciato. Basta una scintilla per ricominciare da capo”, ha avvertito Bruno Zubieta, vicesindaco di Villesèque-des-Corbières. L’esperienza di questi giorni ha lasciato una ferita profonda nelle comunità, che ora temono che il cambiamento climatico renda eventi simili sempre più frequenti.

Contemporaneamente, l’emergenza in Spagna

Mentre in Francia si lotta per spegnere gli ultimi focolai, in Spagna una situazione potenzialmente disastrosa è stata messa sotto controllo. Anche lì, il 5 agosto, un incendio era partito da un camper in un campeggio sul monte La Peña, nei pressi di una spiaggia dell’Andalusia. Il fuoco, alimentato da venti intensi, aveva costretto all’evacuazione di 1.550 persone da campeggi, hotel e strutture turistiche. Non si sono registrate vittime, ma il rischio che il rogo raggiungesse zone abitate ha reso l’intervento dei soccorritori particolarmente delicato.

Lucrezia Agliani