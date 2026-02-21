Negli ultimi giorni è tornata a circolare una notizia che da più parti è stata definita “sconvolgente” o “potenzialmente rivoluzionaria”: secondo uno studio pubblicato su una piattaforma di accesso aperto, la Grande Piramide di Giza, tradizionalmente attribuita all’epoca del faraone Khufu (Cheope), potrebbe essere stata costruita molti millenni prima di quanto attestato dalla comunità degli egittologi. Questa affermazione, se verificata, metterebbe in discussione uno dei capisaldi della cronologia antica, collocando l’origine del monumento – o almeno di alcune sue componenti – in un arco temporale compreso tra la fine dell’era glaciale e il Paleolitico superiore.

Origine della nuova proposta: metodo e pubblicazione

Lo studio in questione è stato reso pubblico dall’ingegnere italiano Alberto Donini, che afferma di aver impiegato un metodo di datazione non convenzionale denominato Metodo dell’Erosione Relativa (REM). Secondo l’autore, esaminando l’erosione complessiva di blocchi calcarei alla base della piramide – in particolare confrontando superfici che sarebbero state esposte per periodi distinti – si ricaverebbe un’età complessiva del monumento molto più antica rispetto alla tradizionale datazione attorno al 2.600 a.C.

È importante specificare che il lavoro è stato pubblicato su Zenodo, una piattaforma di open access priva di un processo formale di revisione paritaria (peer review). Il fatto stesso che la ricerca non sia stata sottoposta a valutazione indipendente da parte di altri esperti costituisce un elemento cruciale nella valutazione della sua solidità scientifica.

Le cifre estreme: tra Paleolitico e futuro dibattito

Secondo i dati stimati dall’ing. Donini, l’età del monumento – o almeno delle superfici analizzate – potrebbe collocarsi tra circa 37.000 e 9.000 anni prima di Cristo. Queste cifre, di gran lunga anteriori alla civiltà faraonica egizia conosciuta, spingerebbero il sito di Giza in un periodo in cui non esistono allo stato attuale prove archeologiche di società in grado di costruire opere di tale complessità.

Vari reportage internazionali che riprendono il tema spiegano come l’analisi statistica dei dati di erosione – basata su un modello che calcola probabilità sulla base di distribuzione delle superfici – restituisca una fascia di età molto ampia, con un picco di probabilità tra circa 11.000 e 39.000 anni fa e una media attorno ai 24.000 anni fa.

Tali conclusioni, se prese alla lettera, suggerirebbero un periodo storico completamente estraneo a qualsiasi civiltà attestata conosciuta. Ma proprio questo è uno dei punti di maggiore criticità dell’ipotesi.

Cosa dicono le datazioni consolidate

La cronologia accettata universalmente dagli storici e dagli archeologi, basata su studi stratigrafici, reperti antropologici e analisi radiocarboniche, posiziona la costruzione delle piramidi – e in particolare della piramide di Cheope – nella IV Dinastia dell’Antico Regno egiziano, approssimativamente intorno al 2580‑2560 a.C..

Questa datazione è corroborata da una moltitudine di prove convergenti: reperti di scavo associati alla costruzione, iscrizioni, manufatti funerari e contesti culturali ben distinti. La sequenza costruttiva delle piramidi di Giza rientra infatti in un ampio quadro di sviluppo architettonico tipico dell’Antico Regno, documentato in modo coerente da fonti plurime.







Le critiche alla metodologia REM

Il metodo proposto da Donini si fonda sull’idea che l’erosione delle superfici rocciose possa funzionare come un “orologio naturale” in grado di misurare il tempo. In realtà, gli esperti ricordano che la velocità di erosione è estremamente variabile nel tempo e nello spazio. Fattori come clima, eventi atmosferici, deposizione di sabbia, presenza di vegetazione, erosione eolica o chimica sono condizioni che non possono essere semplicemente “standardizzate” su scala millenaria, soprattutto in regioni come l’Egitto dove i climi e i fattori ambientali sono cambiati radicalmente nel corso degli ultimi 20.000 anni.

Inoltre, la comparazione tra superfici che sono state in parte protette dalle coperture originarie e superfici esposte non considera la complessità delle interazioni ambientali che agiscono su materiali diversi anche in contesti vicini.

Se, per ipotesi estrema, una parte significativa della struttura fosse effettivamente molto più antica di quanto normalmente accettato, ciò implicherebbe non soltanto una revisione delle cronologie costruttive, ma anche una profonda rivalutazione delle capacità tecnologiche e organizzative di popolazioni preistoriche di cui finora non si possiedono le tracce materiali.

Cautela scientifica

La proposta di una datazione antichissima per la Grande Piramide di Giza rappresenta un esempio di come metodologie alternative possano stimolare il dibattito. Tuttavia, alla luce della mancanza di revisione paritaria e delle serie criticità metodologiche, al momento essa rimane più un’ipotesi provocatoria che una conclusione scientificamente accettata.

Patricia Iori