Caserta, grave il 14enne colpito alla testa da un proiettile

È grave il 14enne colpito alla testa da un proiettile vagante. Il fatto è avvenuto ieri nella zona di Parete, in provincia di Caserta, e sin da subito le condizioni del minore sono apparse molto gravi agli infermieri dell’ospedale di Moscati. Infatti secondo alcune indiscrezioni, dopo le opportune visite, i medici avrebbero riscontrato solo segni di entrata ma non di uscita del proiettile dalla testa.









Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, si trovava nei pressi di un bar sito in via Vittorio Emanuele, sul corso principale della città, ed era seduto su una panchina quando improvvisamente un proiettile lo ha colpito alla testa.

Dalle prime indagini delle Forze dell’Ordine, è emerso che il colpo di pistola proveniva da un balcone vicino al bar dove si trovavano il 14enne colpito alla testa e i suoi amici. I Carabinieri della Stazione e del Reparto territoriale di Aversa, in queste ore, stanno controllando l’eventuale presenza di videocamere per avere maggiori informazioni in merito alle dinamiche dell’accaduto e a chi ha sparato il proiettile che ha ridotto il 14enne di Caserta in fin di vita.









Il minore, subito dopo il colpo ricevuto ovvero verso le 15:50, è stato condotto d’urgenza all’ospedale Moscati e trasferito nel reparto di neurochirurgia.

Il 14enne colpito a Parete, molto conosciuto in paese perché considerato una promessa del calcio locale, nelle prossime ore dovrà essere sottoposto a una operazione chirurgica molto delicata vista la zona interessata.









Questo terribile fatto segue, a un mese di distanza, la scomparsa del 14enne Rosario De Stefano che era stato colpito alla testa sempre da un colpo di pistola. Nonostante Rosario abbia lottato per cinque giorni tra la vita e la morte presso il nosocomio San Giovanni Bosco di Napoli, i danni celebrali erano troppo gravi per sperare in un intervento chirurgico risolutivo.

Dorotea Di Grazia