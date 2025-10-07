L’annuncio delle dimissioni di Tsipras dal Parlamento greco segna un momento di svolta nella politica ellenica. Dopo sedici anni tra governo e opposizione, Alexis Tsipras sceglie di lasciare il suo seggio per “ascoltare meglio la società”, ma le sue parole lasciano intendere tutt’altro che un addio. In un Paese segnato da sfiducia e frammentazione politica, la sua uscita appare come il preludio a una nuova fase, forse la nascita di un movimento progressista capace di rilanciare la sinistra greca.

Una scelta di coscienza

L’ex primo ministro greco Alexis Tsipras ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni dal Parlamento, chiudendo un capitolo lungo sedici anni della sua carriera politica ma aprendo, al tempo stesso, la porta a nuovi scenari. Con un video diffuso sui social, le dimissioni di Tsipras sono arrivate con l’affermazione di una decisione “non facile ma necessaria”, spiegando di non voler occupare un ruolo che, a suo dire, non avrebbe più valore per i cittadini che gli avevano dato fiducia.

“Mi dimetto perché non posso e non voglio mantenere la carica di parlamentare quando la mia presenza non offre più nulla di sostanziale. Preferisco tornare all’insicurezza dell’azione sociale, per ascoltare meglio la voce della gente”, ha dichiarato l’ex leader di SYRIZA, lasciando intendere che la sua uscita dal Parlamento non equivale a un addio alla politica.

Con parole misurate ma dal forte impatto simbolico, Tsipras ha denunciato lo stallo in cui versa la Grecia, parlando di “una crisi morale, economica e politica” che richiede un nuovo slancio di speranza e partecipazione. “La nostra patria è ferma in una palude di disillusione. Serve un nuovo inizio, attraverso i fatti e non solo con le parole”, ha detto, suggerendo implicitamente l’intenzione di tornare a mobilitare quella parte del Paese che lo aveva sostenuto nei momenti più difficili della crisi del debito.

Il declino di SYRIZA e la crisi della sinistra

Le dimissioni di Tsipras arriva in un momento particolarmente delicato per la sinistra in Grecia. Dopo la sua uscita dalla guida di SYRIZA, avvenuta nel 2023 in seguito all’ennesima sconfitta elettorale, il partito che era stato il simbolo della resistenza contro l’austerità è precipitato nei sondaggi, scendendo sotto il 10% e superato dal Movimento socialista panellenico (PASOK). La perdita di consenso è stata aggravata da continue fratture interne, due scissioni e una leadership priva di una linea politica chiara.

SYRIZA, che nel 2015 aveva conquistato il 35% dei voti e portato Tsipras a Palazzo Maximos con la promessa di sfidare la Troika e porre fine alle politiche imposte da Bruxelles, non è più riuscito a recuperare la fiducia di un elettorato deluso. La storica decisione di firmare il memorandum con l’Unione Europea, subito dopo il referendum del 2015 in cui il 60% dei greci aveva detto “no” all’austerità, rappresentò il punto di svolta. Molti sostenitori videro in quella scelta una resa, un tradimento del mandato popolare che aveva portato Tsipras al potere. Da allora, la parabola politica dell’ex premier si è intrecciata con una profonda crisi di identità della sinistra greca.

Il contesto politico: sfiducia e nuovi spazi

Le dimissioni di Tsipras si inseriscono in un quadro di crescente sfiducia verso l’intera classe politica. Un sondaggio condotto a settembre mostra che l’89% dei greci non si riconosce in nessun partito attuale. Questo vuoto di rappresentanza, unito al calo di consensi del partito conservatore Nuova Democrazia, guidato dal premier Kyriakos Mitsotakis, potrebbe aprire la strada a nuove formazioni e movimenti.

In questo clima di incertezza, l’ipotesi di un “ritorno” di Tsipras assume un peso politico notevole. Secondo analisti e osservatori, l’ex premier potrebbe tentare di fondare un nuovo partito, meno radicale di SYRIZA e più vicino alle forze progressiste europee. A Bruxelles, infatti, il suo principale alleato, l’eurodeputato Nikolas Farantouris, ha intensificato i contatti con i socialisti europei, segnale che Tsipras starebbe lavorando a un progetto politico capace di ricostruire un ponte tra sinistra radicale e centro riformista.

Il suo obiettivo, spiegano fonti vicine all’ex premier, sarebbe quello di creare una piattaforma progressista che riunisca socialisti, ecologisti e movimenti civici, con un linguaggio meno ideologico e più pragmatico. “Forse presto viaggeremo di nuovo insieme verso lidi migliori”, ha detto Tsipras nel suo messaggio, una frase che molti interpretano come il preludio a un nuovo movimento.

Una figura divisiva ma ancora centrale

Alexis Tsipras resta una delle figure più emblematiche e controverse della politica greca contemporanea. Da giovane leader carismatico capace di mobilitare le piazze contro l’austerità, è diventato nel tempo un politico più moderato, pragmatico e, secondo alcuni, troppo compromesso. Tuttavia, il suo nome continua a evocare la speranza di un’alternativa per una parte dell’elettorato progressista che oggi si sente orfana di rappresentanza.

In Grecia, come in molti altri Paesi europei, la crisi dei partiti tradizionali ha generato un vuoto che Tsipras potrebbe tentare di riempire, sfruttando la sua esperienza, la rete di contatti internazionali e la capacità di comunicare direttamente con i cittadini. In un Paese segnato dalla precarietà economica e dall’emigrazione giovanile, il suo richiamo a “ripartire dal basso” potrebbe trovare nuova risonanza.







L’ombra del ritorno

Per ora Tsipras non conferma ufficialmente la nascita di un nuovo movimento, ma tutto lascia pensare che le sue dimissioni dal Parlamento siano solo una pausa strategica. I suoi toni concilianti verso i “compagni di viaggio” e la promessa di “camminare di nuovo insieme” indicano un progetto già in cantiere. Se davvero sceglierà di tornare sulla scena politica, lo farà con una visione rinnovata ma anche con il peso di un passato ingombrante.

Il futuro della sinistra greca, e forse anche il suo ruolo in Europa, potrebbe dipendere da questa mossa. Tsipras, ancora una volta, sembra pronto a sfidare la storia — ma questa volta con un approccio più riflessivo, meno rivoluzionario e più attento alla complessità di un Paese che, dopo anni di crisi, cerca ancora una direzione.

Le dimissioni di Tsipras non segnano una fine, ma un passaggio di fase. L’ex premier sembra intenzionato a tornare a essere non solo un leader politico, ma un punto di riferimento per una Grecia che ha bisogno di ritrovare fiducia e visione. La sua possibile rinascita politica, se si concretizzerà, potrebbe ridefinire gli equilibri non solo della sinistra ellenica, ma anche di una parte dell’Europa mediterranea in cerca di nuove forme di rappresentanza.

