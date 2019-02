Un grande Mortensen al cinema con Green Book

Ci sarà pure dietro una storia vera ma si ha anche più il sospetto che alle spalle di Green Book si trovino gli spettri di A spasso con Daisy, Moonlight e Stregata dalla luna. Peter Farrelly (1956) è regista e scrittore di questo film con ben 5 nomination agli Oscar: quelle per miglior film, sceneggiatura, montaggio e migliori attori (protagonista per Viggo Mortensen e non protagonista per il già premiato Mahershala Ali).

La scelta del soggetto è in gran parte dovuta a Nick Vallelonga (1959), figlio di quel Tony che sul grande schermo ha le fattezze dell’istrione Mortensen e che viene scelto dal pianista Don Shirley (Ali) per una tournée di due mesi come autista.

Rozzo e di buon cuore, l’uomo (che segue il Green Book del titolo per portare Don nei luoghi dove gli afro-americani possono essere accolti senza problemi) s’affeziona al pianista durante la discesa nel Sud degli Stati Uniti. Più loro s’inoltrano nella provincia più vengono investiti dalla diffidenza e dal razzismo dei locali. La presenza sanguigna di Tony apre Don, omosessuale e solitario di natura, al mondo; la raffinatezza del pianista fa crescere umanamente la sboccata creatura del Bronx.









Farrelly sa dirigere gli attori e quali tasti toccare per ingraziarsi il pubblico. Lo sa così bene che il lavoro finale risulta meccanico e forzato a lungo andare: il piacere di molte scene e battute viene raggelato dalla mancanza di naturalezza.

Ciò che insospettisce in questo film ruffiano è anche il suo tempismo: data l’ondata di politicamente corretto che attraversa l’Hollywood attuale, potrebbe non essere inopportuna la sensazione d’essere di fronte ad un film su commissione.

Un punto forte del film è certo la simpatia del personaggio di Mortensen, la cui bravura invita a guardare il film in lingua originale. La verve tutta italo-americana sfoggiata dall’attore è una delle poche note frizzanti e genuine del film, perfetta nella capacità di unire energia e trivialità. Applausi e risate per Tony Lip non sono sprecati di certo.

Antonio Canzoniere