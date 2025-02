L’Europa sta utilizzando sempre più l’energia rinnovabile proveniente dal Nord Africa per migliorare la propria immagine ecologica, ma questo approccio ha conseguenze devastanti per i paesi africani. Secondo un rapporto di Greenpeace, la crescente estrazione di energia rinnovabile da paesi come il Marocco e l’Egitto sta contribuendo al fenomeno del greenwashing energetico. Mentre i paesi europei migliorano la loro immagine green, i cittadini del Nord Africa continuano a dipendere da combustibili fossili importati, subendo costi ambientali significativi.

Come l’Europa sfrutta il greenwashing energetico a danno del Nord Africa

Il Marocco e l’Egitto stanno cercando di sfruttare la loro posizione geografica strategica, situata a sud del Mediterraneo, e il loro potenziale energetico legato al solare e all’eolico per proporsi come attori chiave nel contesto europeo della diversificazione delle fonti energetiche.

Entrambi i paesi hanno enormi risorse naturali che potrebbero essere utilizzate per soddisfare la crescente domanda di energia rinnovabile in Europa. Tuttavia, l’incremento della produzione di energia rinnovabile destinata all’esportazione sta minando la capacità di questi paesi di decarbonizzare le loro economie interne.

Il rapporto di Greenpeace sottolinea come i progetti rinnovabili finanziati dall’Europa, pur contribuendo ad aumentare l’offerta energetica nel continente, stiano ostacolando i tentativi dei paesi africani di sviluppare un’economia più sostenibile.







In Egitto e Marocco, i progetti di energia rinnovabile destinati all’esportazione non solo limitano le risorse necessarie per la transizione ecologica interna, ma spingono anche molte persone a lasciare le loro terre per fare spazio a impianti energetici su larga scala. Inoltre, l’estrazione massiva di acqua per questi progetti ha un impatto devastante su ecosistemi già fragili, esacerbando la scarsità idrica in molte aree.

Nonostante queste problematiche, entrambi i paesi continuano a rimanere grandi importatori di energia fossile, acquistando enormi quantità di petrolio e gas per alimentare le proprie economie interne. Questo paradosso è uno degli aspetti più critici del greenwashing energetico: mentre l’Europa si vanta di aumentare la propria energia “pulita”, la realtà è che gran parte dell’energia rinnovabile africana non beneficia nemmeno le economie locali, ma finisce per alimentare il mercato europeo.

Le complicazioni del settore energetico in Egitto

Dopo l’inizio della guerra tra Ucraina e Russia, le aziende energetiche europee hanno concentrato enormi risorse in Egitto per sfruttare le riserve di gas del paese. L’obiettivo era trovare fonti alternative al gas russo, che improvvisamente era stato sottratto al mercato globale.

Tuttavia, l’eccessivo sfruttamento delle risorse fossili ha portato a gravi danni ambientali, come l’erosione del suolo e la contaminazione delle risorse idriche. Greenpeace afferma che, nonostante gli ingenti investimenti, la popolazione egiziana ha beneficiato poco di questa nuova “ricchezza energetica”.

L’Egitto, inoltre, sta incrementando l’uso di combustibili fossili inquinanti come il mazut, per liberare gas naturale da esportare verso l’Europa. Questo approccio, invece di favorire una transizione verso un sistema energetico sostenibile, contribuisce al greenwashing energetico, dove il paese continua a fare affidamento su fonti di energia dannose per l’ambiente, pur cercando di soddisfare la domanda europea di energia rinnovabile.

Anche in Marocco, le politiche energetiche europee hanno avuto un impatto significativo. Progetti come quello di TotalEnergies, che ha investito miliardi di dollari in impianti per la produzione di idrogeno verde, sono destinati a soddisfare la domanda del mercato europeo.

Questo tipo di energia, sebbene sia un passo verso la sostenibilità, è destinato principalmente all’esportazione. Nel frattempo, la popolazione locale continua a dipendere da fonti di energia tradizionali e inquinanti. L’investimento massiccio in idrogeno verde è un altro esempio di greenwashing energetico, dove l’energia rinnovabile africana viene usata per servire gli interessi economici europei, senza che la stessa Africa possa trarre reali benefici dall’adozione di tecnologie sostenibili a livello locale.

Per evitare che la situazione continui a deteriorarsi, è fondamentale che l’Europa si assuma la responsabilità di ridurre il proprio consumo e di investire in progetti di energia rinnovabile a livello locale. La capacità di sviluppare un settore energetico verde e sostenibile deve essere costruita internamente dai paesi africani, con il sostegno di politiche intelligenti e investimenti internazionali

Le dichiarazioni di Hanen Keskes, capo delle campagne di Greenpeace per il Medio Oriente e il Nord Africa, evidenziano la necessità di un cambiamento: “Il Nord globale deve prendere la responsabilità di ridurre il proprio consumo e costruire capacità rinnovabile domestica, invece di esternalizzare i costi socio-ambientali al Sud globale”. Solo un impegno serio da parte delle nazioni sviluppate può contribuire a sradicare il greenwashing energetico e favorire una vera transizione verso un mondo più sostenibile per tutti.

Elena Caccioppoli