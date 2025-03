Dopo il consueto fermo biologico e a seguito di un’intensa campagna di scavi archeologici, la Fondazione MIdA ha riaperto ufficialmente le porte del complesso museale situato tra i comuni di Pertosa e Auletta, in provincia di Salerno. Questo complesso, che rappresenta una delle principali attrazioni turistiche della regione, include le celebri Grotte di Pertosa-Auletta, il Museo del Suolo e il Museo Speleo-Archeologico. Situato nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il sito è riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO dal 2010, grazie alla sua straordinaria rilevanza geologica e culturale.

Le Grotte di Pertosa-Auletta, una delle cavità più spettacolari del Sud Italia, sono il fiore all’occhiello di un’offerta che include anche la valorizzazione di altri aspetti naturali e storici, rendendo il complesso un punto di riferimento irrinunciabile per chi desidera immergersi nella storia, nella cultura e nella natura di un territorio unico. Non è solo la bellezza del luogo a richiamare l’attenzione dei visitatori, ma anche l’importante lavoro di ricerca e restauro che ha permesso di aprire nuove sezioni e reperire ulteriori testimonianze storiche di notevole valore.

La riapertura del complesso museale è stata celebrata con il conferimento del premio GIST ACTA 2025 – Archeological & Cultural Tourism Award, che ha riconosciuto le Grotte di Pertosa-Auletta come il miglior sito archeologico in Italia. Questo prestigioso riconoscimento rappresenta un ulteriore stimolo per il rafforzamento del turismo archeologico e culturale in Campania, destinato a crescere ulteriormente grazie alle recenti scoperte e alle numerose iniziative messe in atto dalla Fondazione MIdA.

Le Grotte di Pertosa-Auletta

Le Grotte di Pertosa-Auletta sono il cuore pulsante di questo complesso museale. Le grotte sono famose per le loro formazioni stalattitiche e stalagmitiche uniche al mondo, nonché per la presenza del fiume Negro che scorre al loro interno. Questo fiume sotterraneo è l’unico in Italia che attraversa una cavità naturale, creando un paesaggio affascinante che attira visitatori da tutto il mondo.

Oltre alla bellezza naturale, le grotte sono anche un importante sito archeologico, che ha restituito testimonianze significative di insediamenti umani risalenti a periodi preistorici. Grazie alla recente campagna di scavi, sono stati scoperti nuovi reperti che risalgono a diverse epoche, offrendo una visione più completa della storia del sito. I resti di antichi insediamenti, utensili e tracce di culti preistorici confermano la centralità di questo luogo nel panorama archeologico della regione.

Il lavoro di valorizzazione del sito è stato intenso e meticoloso, con interventi che hanno permesso di ampliare la fruizione turistica delle grotte, ma senza compromettere il loro equilibrio ecologico e storico. Ogni anno, decine di migliaia di turisti visitano il sito, affascinati non solo dalla bellezza naturale delle grotte, ma anche dalla ricchezza storica che esse custodiscono.

Il Museo del Suolo: un’esposizione tra natura e sostenibilità

Accanto alle grotte, il Museo del Suolo si propone di raccontare la storia del rapporto tra uomo e terra. Questo museo si inserisce in un contesto che celebra la bellezza naturale del Parco Nazionale del Cilento e la sua importanza per la biodiversità. Il museo è dedicato principalmente alla comprensione dei vari tipi di suolo presenti nell’area, nonché al loro impatto sull’ambiente e sulla vita quotidiana delle comunità locali.

Attraverso una serie di esposizioni interattive e didattiche, i visitatori hanno l’opportunità di apprendere non solo la composizione e la funzione dei suoli, ma anche come l’uomo abbia saputo interagire con essi nel corso dei secoli. Il Museo del Suolo si fa quindi promotore di un messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente, valori che sono fondamentali anche per la gestione del Parco Nazionale del Cilento, che ha come obiettivo la conservazione e la promozione di un territorio naturale e culturale di straordinaria bellezza.

L’esposizione non si limita agli aspetti scientifici, ma invita anche i visitatori a riflettere sull’importanza del suolo per la nostra vita quotidiana, spingendo a una maggiore consapevolezza riguardo i temi ambientali e di sostenibilità. La riapertura del museo, quindi, non solo rappresenta un’opportunità di approfondimento per gli appassionati di scienze naturali, ma anche un’occasione per sensibilizzare il pubblico sulle sfide che il nostro pianeta deve affrontare in relazione al cambiamento climatico e alla gestione delle risorse naturali.

Il Museo Speleo-Archeologico

Accanto alla Grotte di Pertosa-Auletta e al Museo del Suolo, il Museo Speleo-Archeologico svolge un ruolo fondamentale nel raccontare la storia della speleologia e dell’archeologia nelle grotte. Il museo offre una panoramica completa delle scoperte effettuate negli ultimi decenni e dei metodi utilizzati per studiare gli ambienti sotterranei. Dalle prime esplorazioni alle più moderne tecniche di indagine, il museo illustra l’evoluzione della speleologia e delle scoperte archeologiche legate alle cavità naturali.

Le sezioni del museo sono divise in aree tematiche che esplorano le diverse dimensioni della speleologia, dalla formazione delle grotte al loro studio scientifico, e l’archeologia che le lega, con una particolare attenzione agli oggetti e reperti ritrovati nelle esplorazioni sotterranee. Il percorso espositivo si arricchisce di filmati, fotografie e testimonianze che permettono al visitatore di immergersi in un mondo affascinante e misterioso, quello delle esplorazioni sotto terra.

In particolare, il museo offre uno spunto interessante per comprendere come le grotte siano state utilizzate da popolazioni antiche come rifugi, luoghi di culto o anche di sepoltura. Le scoperte recenti, insieme alla continua ricerca, offrono nuove prospettive sulla vita e le abitudini degli uomini che, millenni fa, hanno abitato queste terre.







Il premio GIST ACTA 2025

La riapertura del complesso museale di Pertosa e Auletta è stata suggellata da un importante riconoscimento: il premio GIST ACTA 2025 – Archeological & Cultural Tourism Award. Questo premio, che celebra le eccellenze del turismo archeologico e culturale in Italia, è stato conferito alle Grotte di Pertosa-Auletta come miglior sito archeologico del Paese. Il premio rappresenta non solo un riconoscimento al valore storico e culturale del sito, ma anche alla capacità della Fondazione MIdA di valorizzare e promuovere il patrimonio locale in modo sostenibile e innovativo.

Questo prestigioso riconoscimento, giunto in un momento particolarmente significativo per la riapertura delle strutture, testimonia l’importanza del complesso museale nel panorama del turismo culturale nazionale.