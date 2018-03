Storicamente, i gruppi d’odio sono esistiti e hanno operato con l’obiettivo di diffondere violenza o discriminazione nei confronti di determinati gruppi sociali, razze o generi. Sebbene originariamente questi gruppi reclutassero membri tramite passaparola, Internet gli ha permesso di avere conversazioni in tempo reale con membri sparsi in tutto il mondo. In particolare, molti gruppi d’odio recentemente si sono riuniti all’interno di community online come Reddit o piattaforme dedicate al gaming come Discord e Steam.

Proprio negli ultimi giorni Valve, proprietaria di Steam, ha deciso di abbandonare la sua politica di lasseiz-faire e iniziare a cancellare alcuni gruppi ritenuti offensivi. Tutto ciò accade solo in seguito a numerose segnalazioni da parte di siti come Motherboard e Huffington Post. Secondo quest’ultimi, la community nasconde migliaia di gruppi inneggianti al razzismo, al nazismo e alle sparatorie nelle scuole.

Anche di fronte all’evidenza, Valve non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Tuttavia, in queste ultime settimane le sue attività di epurazione sembrano essere aumentate di frequenza, tanto che buona parte dei gruppi citati ora non esistono più. Eppure, una ricerca approfondita porta ancora moltissimi risultati di gruppi tutt’altro che politically correct, semplicemente con nomi che non richiamano direttamente certe ideologie.

Nonostante gli sforzi di Steam per ripulire la community siano un passo nella giusta direzione, i risultati sono stati alquanto inconsistenti. In questo modo, Steam continua a mantenersi in un pericoloso limbo, diversamente da quanto fatto da Discord e Reddit, che invece hanno stabilito delle precise regole contro i gruppi d’odio.









I provvedimenti di Discord e Reddit.

Infatti, la scorsa estate, la famosa piattaforma di voice chat ha eliminato numerosi gruppi d’odio di estrema destra dedicati al neo-nazismo e alla “white supremacy”. Secondo quanto dichiarato da uno dei suoi portavoce: “(…) le nostre condizioni di utilizzo proibiscono esplicitamente messaggi molesti, minacce e istigazione alla violenza (…)”.

Una delle vittime di questa azione repressiva è stato il gruppo di AltRight.com, movimento di destra radicale negli Stati Uniti. Secondo uno dei suoi rappresentanti, la decisione di Discord andrebbe contro il primo emendamento, andando a ledere il diritto alla libertà di parola. Una storpiatura della Costituzione Americana con cui Discord, ovviamente, non si trova d’accordo.

Anche Reddit, una delle più grandi community sul web, è stata più volte accusata di essere una vera e propria incubatrice di odio. Effettivamente, fino a poche mesi fa, era possibile trovare numerose pagine dedicate all’odio e a ideologie di estrema destra. E, se è vero che già in passato gli amministratori della piattaforma si erano occupati di eliminare pagine che istigavano al bullismo e alle molestie sessuali, quello avvenuto lo scorso ottobre è stato un vero e proprio giro di vite.

Adeguandosi alle nuove misure prese da Facebook e Twitter con l’obiettivo di controllare ulteriormente i contenuti postati, Reddit ha deciso di eliminare qualsiasi pagina in cui fosse fatta menzione di atti violenti o azioni di odio nei confronti sia di uomini che di animali. Tra le pagine eliminate, ad esempio: r/NationalSocialism, r/Nazi, e altre pagine di estrema destra, ma anche pagine razziste come r/whitesarecriminals o di zoorastia come r/SexWithHorses.

Per chi è cresciuto negli anni dell’avvento di Internet, è naturale pensare al web come una terra di nessuno dove ognuno può fare quello che vuole. Tuttavia, al giorno d’oggi i social stanno diventando una cassa di risonanza per le peggiori ideologie e attitudini umane. Per questo, al netto del diritto alla libertà di parola, è auspicabile che queste community siano regolate in modo da filtrare qualsiasi argomento che possa portare ad azioni di odio o violenza.

Roberto Maselli