Guardia di Finanza: i 22mila controlli estivi colpiscono abusivi e irregolari

È un’estate rovente per abusivi ed evasori fiscali. In questi giorni di grande caldo estivo le forze dell’ordine stanno effettuando controlli a tappeto su tutto lo Stivale, in particolare nelle zone di villeggiatura e lungo le spiagge. Si tratta di un lavoro importante per combattere abusivismo e degrado che ha visto impegnate soprattutto i corpi di Polizia locale e la Guardia di Finanza.









In particolare, i finanzieri hanno effettuato 22mila controlli da metà giugno a oggi, con una media di 500 controlli al giorno. Come detto, l’attenzione delle Fiamme gialle si è concentrata nei luoghi di vacanza italiani e ciò che è emerso è una grande mole di abusivismo e di illegalità.

I risultati dei controlli

I controlli della Guardia di Finanza hanno portato allo scoperto oltre 2mila venditori abusivi lungo le spiagge e elle città d’arte. In particolare, le Fiamme gialle hanno individuato 2.187 venditori abusivi. Si tratta di soggetti che operano senza alcuna licenza né tanto meno emettono scontrini o ricevute; tra di essi rientrano anche le guide turistiche e i venditori di acqua sulla cui provenienza non vi è alcun controllo.

La Guardia di Finanza ha anche sequestrato 9 milioni e mezzo di merce contraffatta (come abbigliamento, prodotti elettronici e giocattoli) con una media di 210mila al giorno. Il risultato è la denuncia di 761 persone e la scoperta di 15 tra fabbriche e depositi clandestini.









Lo stesso vale per i lavoratori sfruttati o sottopagati: anche in questo caso, sono 2mila i casi di lavoratori sfruttati dal caporalato o che lavorano senza alcun contratto. Dei 2.080 lavoratori irregolari controllati, 509 erano stranieri e 22 minori.

I controlli dei finanzieri non hanno risparmiato nemmeno le case vacanza. Addirittura una casa su due è risultata abusiva, ovvero il 50% di quelle controllate. I proprietari di seconde e terze case controllati sono stati 895mila e 539 di essi sono risultati irregolari, con ben 450 casi di affitti in nero. Il fenomeno è concentrato soprattutto in Toscana, Lazio e Puglia.

Infine, è abusivo anche un distributore di carburante su cinque. Su 1.379 distributori controllati sono state denunciate 330 violazioni, delle quali 176 riguardano la disciplina dei prezzi.

L’operazione “Spiagge sicure 2018”

I controlli effettuati dai finanzieri si inseriscono nell’operazione di più ampio respiro nota come “Spiagge sicure”, finalizzata a garantire la sicurezza sulle spiagge italiane. Nello specifico, le novità introdotte nel 2018 sono due: la disponibilità di qualche milione di euro in più e il coinvolgimento diretto di sindaci e assessori che potranno pagare gli straordinari delle forze dell’ordine impegnate nelle operazioni di controllo.

Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, nel presentare il progetto, ha riportato il caso di Ravenna, considerata una buona pratica da attuare anche nel resto d’Italia. Ciò cui fa riferimento Salvini è il protocollo di collaborazione per la sicurezza sulle spiagge firmato dal prefetto di Ravenna e che coinvolge 45km di riviera romagnola, da Ravenna a Cervia.









Il protocollo, giunto alle terza edizione, prevede l’impiego di 70 agenti di Polizia municipale da aprile a settembre impegnati nel pattugliamento della costa. A piedi, in jeep, su quad o in segway gli agenti sono impegnati nel pattugliamento costante delle spiagge, oltre a svolgere anche ruolo di accoglienza turistica. Una pratica che sulla riviera romagnola ha già portato ottimi risultati e che si spera possa essere estesa anche al resto delle spiagge italiane.

Nicolò Canazza