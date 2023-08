Guardiani indigeni proteggono l’ambiente in Canada

L’armoniosa sinergia tra le conoscenze indigene e la scienza occidentale si sta rivelando un potente strumento per preservare l’ambiente in Canada. In questa terra di biodiversità straordinaria, le popolazioni indigene stanno adoperando una combinazione di saggezza tradizionale e metodi scientifici per affrontare le sfide ambientali legate all’industria estrattiva e al disboscamento.

L’armonia tra le conoscenze indigene e la scienza occidentale sta dimostrando di essere una strategia efficace per proteggere l’ambiente dalle industrie estrattive e dal disboscamento in Canada. Questa partnership è incarnata da Dolcy Meness e un suo collega, i quali utilizzano una combinazione di competenze per preservare le terre e le acque del territorio di Kitigan Zibi Anishinabeg, una prima nazione della tribù algonchina, nella provincia del Quebec.

Attraverso la collaborazione con organizzazioni non governative, Dolcy Meness e il suo collega supervisionano 50 siti lungo il fiume Ottawa, raccogliendo dati ambientali essenziali e verificando il rispetto delle normative ambientali da parte delle aziende. Questo sforzo è cruciale in un contesto in cui la biodiversità è minacciata dall’inquinamento, dai cambiamenti climatici e dalla perdita di habitat.

L’approccio delle popolazioni indigene, basato sulla reciproca comprensione e il rispetto per la natura, si dimostra sempre più prezioso in un’era di grave declino ecologico, considerata da alcuni come la ‘sesta estinzione di massa‘. Nel caso del Canada, che ospita una vasta biodiversità e risorse naturali, le popolazioni indigene stanno giocando un ruolo fondamentale nella conservazione ambientale.

Sebbene il Canada abbia fissato obiettivi ambiziosi per la conservazione della biodiversità, la chiave per il successo è riconoscere l’efficacia delle iniziative di conservazione indigene. Lavorando in sinergia con governi e organizzazioni, questi ‘Guardiani Indigeni’ stanno dimostrando che la combinazione di conoscenze tradizionali e scienza moderna può portare a una gestione sostenibile dell’ambiente.

Tuttavia, ci sono numerose sfide da affrontare. Il razzismo sistemico e le sfide economiche continuano a costituire barriere significative per i progressi. L’opera dei guardiani è cruciale non solo per la protezione dell’ambiente, ma anche per la trasmissione delle lingue, delle culture e delle conoscenze tradizionali tra le generazioni. L’istituzione del First Nations National Guardians Network rappresenta un passo avanti nell’espansione e nel sostegno di questi programmi di conservazione indigena.

Dolcy Meness, dopo aver completato il monitoraggio dell’acqua e i dati ambientali, ritorna a casa con la consapevolezza che il suo lavoro riflette il legame profondo tra l’ambiente e le sue radici. Proprio come i suoi antenati facevano una volta, lei e le generazioni future continueranno a preservare e proteggere il territorio per un futuro sostenibile.