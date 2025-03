La Guerra d’Algeria (1954-1962) rappresenta uno dei più significativi conflitti all’interno del quadro della decolonizzazione del XX secolo. Dopo otto anni di scontri tra le forze francesi e il Fronte di Liberazione Nazionale (FLN), il 19 marzo 1962, segnò la fine ufficiale delle ostilità con il cessate il fuoco sancito dagli accordi di Évian. Questo evento ebbe profonde conseguenze per entrambe le nazioni coinvolte.

La Guerra d’Algeria

L’Algeria era una colonia francese dal 1830 e, a differenza di altre colonie, veniva considerata parte integrante della Francia. Tuttavia, la popolazione algerina di fede musulmana subiva discriminazioni politiche ed economiche rispetto alla minoranza europea che viveva il loco, i cosiddetti pieds-noirs.

Nonostante alcune riforme tentate dalla Francia, come l’estensione della cittadinanza a una parte della popolazione musulmana, il malcontento cresceva a causa della disuguaglianza economica, della disoccupazione e della marginalizzazione politica della maggioranza algerina.

Le tensioni tra la popolazione e l’esercito coloniale culminarono il 1° novembre 1954, quando il Fronte di Liberazione Nazione (FLN) avviò una serie di attacchi contro obiettivi francesi, dando avvio alla Guerra d’Algeria, avente come obiettivo l’indipendenza. Il conflitto si caratterizzò per una guerriglia estesa, operazioni militari repressive da parte della Francia e il coinvolgimento della popolazione civile in violenze atroci, inclusi massacri, torture e rappresaglie. La battaglia di Algeri del 1956-57 fu un punto di svolta, con il FLN che intensificò gli attacchi nelle città mentre l’esercito francese adottava metodi brutali per contrastarlo.

La fine della Guerra d’Algeria e gli accordi di Évian

Dopo anni di conflitto, il governo francese del generale Charles de Gaulle si rese conto dell’impossibilità di mantenere il controllo sull’Algeria. De Gaulle, inizialmente chiamato al potere nel 1958 con il sostegno dei militari e dei coloni francesi, capì ben presto che la soluzione migliore era concedere l’indipendenza. Ciò causò una netta frattura con i francesi più radicali in Algeria, portando alla nascita dell’Organizzazione dell’Armée Secrète (OAS), un gruppo terroristico che cercò di impedire l’indipendenza compiendo attentati e omicidi politici.

I negoziati tra la Francia e il FLN portarono alla firma degli accordi di Évian il 18 marzo 1962, che stabilivano il cessate il fuoco a partire dal 19 marzo, ponendo fine alla Guerra d’Algeria. Gli accordi prevedevano il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione dell’Algeria, il ritiro progressivo delle truppe francesi e la tutela dei diritti dei pieds-noirs e degli harkis, gli algerini che avevano combattuto a fianco della Francia. Tuttavia, la violenza non cessò immediatamente e si registrarono atti di rappresaglia, in particolare contro i collaborazionisti algerini. L’OAS intensificò gli attacchi nel disperato tentativo di fermare l’indipendenza, ma senza successo.

Il ruolo del FLN nella Guerra d’Algeria

Il Fronte di Liberazione Nazionale fu l’attore principale della lotta per l’indipendenza algerina, conducendo operazioni militari e diplomatiche durante tutto il conflitto. Fondato nel 1954 da esponenti della resistenza nazionalista algerina, il FLN riuscì rapidamente a imporsi come la principale organizzazione rivoluzionaria, unificando sotto il suo controllo vari gruppi nazionalisti e annientando le fazioni rivali. La sua strategia era basata sulla guerriglia, su attentati mirati e sul sostegno delle popolazioni rurali, le quali divennero elemento chiave della resistenza contro l’esercito francese.







Il FLN organizzò un’efficace e importante propaganda internazionale, riuscendo ad ottenere il sostegno di paesi come l’Egitto, la Jugoslavia, la Cina e l’Unione Sovietica. Grazie a questo appoggio, riuscì a far riconoscere la causa algerina presso le Nazioni Unite e ad aumentare la pressione diplomatica sulla Francia. Durante il conflitto, il FLN stabilì anche un governo provvisorio in esilio, con sede prima presso il Cairo e poi a Tunisi. Ciò contribuì a coordinare la resistenza e a negoziare con le autorità francesi.

Dopo l’indipendenza, il FLN divenne il partito unico al potere in Algeria. Il suo primo leader, Ahmed Ben Bella, instaurò un regime socialista e centralizzato, basato su riforme agrarie e sulla nazionalizzazione delle risorse economiche. Tuttavia, il FLN dovette affrontare tensioni interne e lotte di potere, che portarono nel 1965 al colpo di stato di Houari Boumediene, il quale avviò un lungo periodo di autoritarismo e controllo statale. Nonostante la sua evoluzione nel tempo, il FLN rimase per decenni il partito dominante in Algeria, influenzando profondamente la politica e l’economia del paese.

Le conseguenze per Francia e Algeria

Per l’Algeria, la fine della guerra portò all’indipendenza ufficiale il 5 luglio 1962, con un referendum che sancì l’ampio sostegno alla separazione dalla Francia. Tuttavia, il paese affrontò subito sfide complesse: la ricostruzione post-bellica, le divisioni interne e l’esodo di circa un milione di pieds-noirs e harkis, molti dei quali furono vittime di violenze. Il nuovo governo algerino adottò politiche di nazionalizzazione e collettivizzazione, ma dovette far fronte a instabilità politica e conflitti interni.

Per la Francia, la Guerra d’Algeria segnò una crisi politica profonda, contribuendo alla fine della Quarta Repubblica e all’ascesa di Charles de Gaulle con la nascita della Quinta Repubblica. Inoltre, il conflitto lasciò ferite aperte nella società francese, con un dibattito ancora oggi acceso sulle responsabilità storiche e morali del colonialismo. La Francia accolse centinaia di migliaia di pieds-noirs e harkis, ma questi gruppi affrontarono discriminazioni ed ebbero difficoltà ad integrarsi nella società francese.

La Françafrique e l’influenza francese post-indipendenza

L’indipendenza algerina ebbe un impatto significativo sulla scena mondiale. La Guerra d’Algeria ispirò altri movimenti di liberazione in Africa e altrove, contribuendo alla fine del colonialismo europeo. Inoltre, le tattiche di guerriglia del FLN divennero un modello per altri gruppi rivoluzionari. La Francia, da parte sua ridefinì il suo ruolo nelle ex colonie africane, mantenendo legami economici e politici attraverso la “Françafrique“.

Con “Françafrique” si intende quel sistema con cui la Francia mantenne forti legami con le sue ex colonie africane, quell’insieme di relazioni politiche, economiche e militari tra la “madrepatria” e l’Africa post-coloniale. Questo sistema si basava su accordi economici privilegiati, la presenza militare francese sui territori esteri e il sostegno elettorale a leader africani filo-francesi, spesso a scapito della loro propria sovranità nazionale. La Francia garantì così il controllo su risorse strategiche come petrolio, uranio e materie prime, mentre il franco CFA (Communauté Financière Africaine) rimase legato all’economia francese.

La fine della Guerra d’Algeria il 19 marzo 1962 fu un momento chiave nella storia della decolonizzazione, segnando il termine di una lotta sanguinosa e l’inizio di un nuovo percorso politico per l’Algeria e la Francia. Le conseguenze di questo conflitto si riflettono ancora oggi nei rapporti tra i due paesi, nei ricordi delle comunità coinvolte e nel dibattito storico sulla memoria coloniale. L’eredità della guerra d’Algeria rimane un tema sensibile, con ferite ancora aperte in Francia quanto in Algeria.

Sophia Spinelli