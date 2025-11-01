La Guerra d’Algeria prese avvio il 1° novembre 1954 quando il Fronte di Liberazione Nazionale (FLN) diede avvio a una serie di attacchi contro obiettivi francesi in Algeria.

Nessuno immaginava che stesse per iniziare una delle guerre più drammatiche del secolo, destinata a concludersi nel 1962 dopo aver spezzato un impero e segnato profondamente la storia del Nord Africa. Ma per capire come si arrivò a quell’esplosione di violenza, bisogna guardare al periodo immediatamente precedente, a un paese apparentemente stabile ma in realtà sull’orlo della rivolta.

Un impero coloniale in crisi

Nel secondo dopoguerra, la Francia si trovava in una fase di profonda trasformazione. La fine della guerra mondiale aveva messo in discussione il sistema coloniale europeo: in Asia e in Africa i movimenti nazionalisti si moltiplicavano, alimentati dall’idea di autodeterminazione dei popoli. La stessa Francia aveva appena subito una pesante sconfitta in Indocina, con la caduta di Dien Bien Phu nel maggio 1954, segnale inequivocabile del declino dell’impero.

In questo contesto, l’Algeria rappresentava un caso particolare. A differenza delle colonie dell’Africa subsahariana, l’Algeria era considerata parte integrante della Francia: non un possedimento d’oltremare, ma tre dipartimenti francesi a tutti gli effetti. Tuttavia, dietro questa facciata di integrazione si celava una realtà di disuguaglianze profonde e tensioni sociali ormai insostenibili.

Due popoli nello stesso territorio

Nel 1954 in Algeria vivevano circa nove milioni di musulmani e poco più di un milione di europei, i cosiddetti pieds-noirs. Quest’ultimo gruppo, pur rappresentando una piccola minoranza, controllava la maggior parte della terra coltivabile, dell’economia e delle istituzioni politiche.

Gli algerini musulmani erano formalmente “sudditi francesi”, ma non cittadini: per ottenere la cittadinanza dovevano rinunciare alla loro appartenenza religiosa islamica, condizione che quasi nessuno era disposto ad accettare.

Le disuguaglianze economiche erano evidenti ovunque. I coloni beneficiavano di infrastrutture moderne, scuole e ospedali, mentre la popolazione musulmana viveva in condizioni di povertà e analfabetismo. Le riforme promesse dopo la guerra mondiale, in particolare lo “Statuto dell’Algeria” del 1947, avevano illuso molti, ma la realtà fu deludente: le autorità francesi continuarono a garantire la supremazia politica ai coloni, manipolando le elezioni e reprimendo ogni protesta.

Questa frattura tra europei e musulmani non era solo sociale, ma anche culturale e identitaria. Mentre Parigi insisteva sul mito dell’“Algeria francese”, la maggioranza algerina non si riconosceva in quella visione e iniziava a costruire un’idea alternativa di nazione.

Il trauma del 1945: Setif, Guelma e Kherrata

Il 1945 rappresentò un punto di non ritorno. All’indomani della vittoria alleata, le speranze di riforma e libertà animarono anche l’Algeria. Il 8 maggio, giorno della fine della guerra in Europa, nelle città di Setif, Guelma e Kherrata si tennero manifestazioni per chiedere maggiore autonomia e il riconoscimento dei diritti politici dei musulmani.

Le proteste, inizialmente pacifiche, degenerarono rapidamente in violenze: alcuni manifestanti uccisero cittadini europei, e la risposta delle autorità francesi fu spietata. Le forze di sicurezza e i coloni organizzarono vere e proprie spedizioni punitive, bombardando villaggi e fucilando civili. Il bilancio fu terribile e segnò una frattura irreversibile tra la popolazione algerina e la Francia. Per molti nazionalisti, il messaggio era chiaro: Parigi non avrebbe mai concesso l’uguaglianza, e la liberazione avrebbe potuto arrivare solo con la forza.

Il fallimento delle riforme e l’ascesa del nazionalismo

Negli anni successivi, la Francia cercò di calmare le tensioni con promesse di riforme. Nel 1947 lo Statuto dell’Algeria istituì formalmente un’assemblea elettiva, ma la struttura del voto, divisa in due collegi, uno per gli europei e uno per i musulmani, garantiva sempre la vittoria ai coloni.

La corruzione e la manipolazione elettorale resero l’intero sistema privo di credibilità.

Nel frattempo, il nazionalismo algerino si organizzava. Due movimenti principali si contendevano l’egemonia: l’Unione Democratica del Manifesto Algerino (UDMA) di Ferhat Abbas, favorevole a una via negoziale e a una possibile federazione con la Francia, e il Movimento per il Triunfo delle Libertà Democratiche (MTLD) di Messali Hadj, erede del Partito del Popolo Algerino, più radicale e orientato all’indipendenza totale.

Tuttavia, la repressione costante delle attività politiche e la mancanza di dialogo con Parigi finirono per radicalizzare le nuove generazioni di attivisti, in particolare coloro che si erano formati nelle aree rurali e montane, dove la miseria era più evidente.

Fu proprio da una scissione interna del MTLD che nacque, nel 1954, il Fronte di Liberazione Nazionale (FLN), deciso a passare all’azione armata.

L’organizzazione della rivolta

Durante l’estate del 1954, il FLN preparò meticolosamente la rivolta. Il gruppo, composto da militanti giovani e determinati definì un piano di insurrezione coordinato in tutto il paese. L’obiettivo era duplice: colpire simboli dell’autorità coloniale e, allo stesso tempo, mostrare alla popolazione algerina che la lotta armata era ormai inevitabile.

Il 10 ottobre 1954, in una riunione clandestina a casa di Ben Boulaïd, il gruppo approvò il testo della “Dichiarazione del 1° novembre”, documento che annunciava al mondo la nascita del movimento di liberazione algerino e l’inizio della guerra. Nel testo si chiedeva “l’indipendenza nazionale attraverso la restaurazione dello Stato algerino sovrano, democratico e sociale”, specificando che l’obiettivo non era la vendetta ma la libertà.







Il 1° novembre 1954: l’inizio della guerra d’Algeria

Nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre 1954, il FLN lanciò simultaneamente una serie di attacchi contro caserme, stazioni di polizia, linee ferroviarie e depositi di munizioni in diverse regioni del paese.

Fu un’azione simbolica più che militare: i danni materiali furono limitati, ma il significato politico fu enorme. Per la prima volta, il dominio francese in Algeria era apertamente messo in discussione da un movimento organizzato e coordinato.

La risposta di Parigi fu immediata. Il governo francese definì gli insorti “terroristi” e inviò migliaia di soldati per reprimere la rivolta. Il ministro dell’Interno François Mitterrand dichiarò che “l’unica negoziazione possibile è la guerra”, sancendo così l’inizio ufficiale della guerra d’Algeria.

Le prime reazioni e l’illusione della “pacificazione”

Nei mesi successivi, la situazione precipitò. L’esercito francese moltiplicò le operazioni di rastrellamento nelle zone rurali, mentre il FLN continuava gli attacchi, soprattutto contro obiettivi militari e rappresentanti locali dell’amministrazione coloniale. Le autorità parlarono di “operazioni di mantenimento dell’ordine”, ma di fatto si trattava di una guerra non dichiarata.

Molti francesi in patria faticavano a comprendere la portata del conflitto. La propaganda ufficiale insisteva sull’idea di un’Algeria francese indivisibile, minimizzando la rivolta. Eppure, nel giro di pochi mesi, gli scontri si estesero a tutto il Paese. Le regioni dell’Aurès e della Cabilia divennero roccaforti del FLN, difficili da controllare anche per un esercito moderno e numeroso.

Il 1954 segnò dunque l’inizio di una guerra che avrebbe cambiato il destino di due nazioni. La guerra d’Algeria non scoppiò all’improvviso, ma fu il risultato di decenni di ingiustizie, promesse tradite e repressione. Quella notte di novembre fu solo l’inizio di otto anni di sangue e di dolore, ma anche di speranza e di riscatto.

Sophia Spinelli