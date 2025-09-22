La guerra Iran-Iraq iniziò ufficialmente il 22 settembre 1980 e durò fino all’agosto 1988, segnando la storia contemporanea del Medio Oriente. Fu il più lungo conflitto convenzionale del XX secolo e provocò centinaia di migliaia di vittime, miliardi di danni economici e profonde ferite politiche. Nonostante la sua importanza, questo conflitto è spesso definito “la guerra dimenticata”, oscurata da altri eventi internazionali.

Le tensioni tra Iran e Iraq non nacquero nel 1980, ma affondavano le proprie radici molto tempo prima. Già in epoca imperiale, i confini tra l’Impero persiano e l’Impero ottomano erano motivo di contesa. Con la creazione degli Stati moderni nel XX secolo, queste dispute territoriali si concentrarono soprattutto sul controllo del fiume Shatt al-Arab, cruciale per l’accesso al Golfo Persico e al commercio petrolifero.

Un tentativo di accordo venne raggiunto nel 1975 con gli Accordi di Algeri, firmati dallo scià iraniano Mohammad Reza Pahlavi e dal vicepresidente iracheno Saddam Hussein. L’intesa sanciva una delimitazione dei confini, ma il rapporto tra i due paesi rimaneva fragile. Quando nel 1979 lo scià cadde sotto i colpi della rivoluzione islamica guidata dall’Ayatollah Khomeini, la situazione cambiò radicalmente.

La rivoluzione iraniana e la minaccia percepita da Baghdad

La nascita della Repubblica islamica in Iran, con Khomeini come Guida suprema, costituì un terremoto politico e ideologico per tutto il Medio Oriente. Per l’Iraq di Saddam Hussein, il nuovo regime iraniano rappresentava una minaccia esistenziale, non solo perché Khomeini denunciava il partito Baath come oppressore e laico, ma soprattutto perché l’Iran rivoluzionario puntava a esportare il proprio modello politico.

L’Iraq era governato da una minoranza sunnita, mentre la maggioranza della popolazione apparteneva alla comunità sciita. Il rischio che l’esempio iraniano accendesse proteste interne era altissimo. Così, mentre Teheran vedeva nella rivoluzione una missione universale, Baghdad percepiva la necessità di difendersi preventivamente, anche con la guerra.

Le ambizioni di Saddam Hussein

Saddam Hussein, divenuto presidente dell’Iraq nel luglio 1979, era convinto che l’Iran fosse in una fase di debolezza. L’esercito iraniano, un tempo potente grazie agli aiuti occidentali durante il regno dello scià, era stato colpito da purghe interne, diserzioni e perdita di comando a causa della rivoluzione.

Saddam interpretò questo contesto come un’occasione storica per rafforzare la sua leadership nel mondo arabo e trasformare l’Iraq nella potenza egemone del Golfo Persico. Il piano era semplice: colpire l’Iran, conquistare il Khuzestan, ricco di petrolio e abitato in parte da arabi, e assicurarsi il controllo del vitale Shatt al-Arab. Queste ambizioni furono il motore che spinse Baghdad ad avviare la guerra Iran-Iraq.

L’attacco del 22 settembre 1980 e l’inizio della guerra Iran-Iraq

Il 22 settembre 1980, l’Iraq lanciò un’offensiva aerea e terrestre su vasta scala contro l’Iran. Baghdad immaginava una guerra lampo che avrebbe portato rapidamente alla resa di Teheran. Nei primi giorni, gli iracheni riuscirono a conquistare porzioni di territorio lungo il confine e a minacciare la città di Abadan, centro petrolifero di primaria importanza.

Tuttavia, la reazione iraniana fu sorprendente. Nonostante il caos interno seguito alla rivoluzione, il popolo si mobilitò in massa, rispondendo agli appelli di Khomeini che presentava la guerra Iran-Iraq come una “guerra sacra” e imposta dall’aggressore. La popolazione iraniana, anziché dividersi, si unì contro l’invasione, trasformando il conflitto in una causa nazionale e religiosa.

Religione, ideologia e propaganda

La guerra Iran-Iraq non fu soltanto un confronto militare, ma anche ideologico. In Iran, il conflitto venne narrato come una lotta tra fede e tirannia: da un lato l’islam puro e rivoluzionario, dall’altro il nazionalismo baathista definito ateo e oppressivo. Migliaia di giovani volontari, i cosiddetti basiji, si arruolarono spontaneamente, spesso senza addestramento e con equipaggiamenti rudimentali, mossi dall’ideale del martirio.

In Iraq, la propaganda esaltava Saddam come difensore del mondo arabo, chiamando i paesi vicini a sostenerlo contro l’espansionismo iraniano. Il conflitto assumeva così i contorni di una guerra totale, combattuta non solo sul fronte militare ma anche su quello simbolico.

La dimensione internazionale della guerra Iran-Iraq

La guerra Iran-Iraq attirò rapidamente l’attenzione delle grandi potenze e dei paesi vicini. Gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, pur rivali, condividevano l’obiettivo di contenere l’Iran rivoluzionario, temendo che destabilizzasse l’intera regione. Le monarchie arabe del Golfo, guidate dall’Arabia Saudita e dal Kuwait, fornirono ingenti aiuti finanziari a Saddam Hussein.

L’Occidente, ufficialmente neutrale, vendette armi e fornì intelligence all’Iraq, mentre l’Iran restò isolato, contando solo sul sostegno parziale della Siria, della Libia e, in alcune fasi, della Corea del Nord. La guerra divenne quindi anche un’arena della politica internazionale, dove si intrecciavano interessi energetici e strategie geopolitiche.







Una guerra di logoramento e atrocità

Dal 1982, quando l’Iran riuscì a respingere gli invasori e a passare alla controffensiva, la guerra Iran-Iraq assunse la forma di un conflitto di posizione. I fronti si stabilizzarono in una linea di trincee, con assalti sanguinosi che ricordavano la Prima guerra mondiale.

L’Iraq utilizzò armi chimiche contro le truppe iraniane e contro la popolazione curda, infliggendo atrocità che restano tra le pagine più oscure del conflitto. L’Iran rispose con ondate umane di giovani combattenti, spesso sacrificati in attacchi suicidi. Nel frattempo, le città di entrambi i paesi subivano bombardamenti continui, e le infrastrutture petrolifere venivano prese di mira per indebolire l’economia avversaria.

Il costo umano, economico e le conseguenze politiche

Il bilancio della guerra Iran-Iraq fu devastante. Le stime parlano di mezzo milione fino a un milione di morti, oltre a milioni di feriti e mutilati. Milioni di civili furono costretti a lasciare le proprie case, trasformandosi in profughi interni o rifugiati.

Sul piano economico, i due paesi uscirono distrutti: impianti petroliferi bruciati, porti inutilizzabili, infrastrutture civili devastate.

Al termine della guerra Iran-Iraq, nessuno dei due contendenti poteva definirsi vincitore. L’Iran riuscì a resistere e a consolidare la Repubblica islamica, trasformando la sopravvivenza stessa del regime in una vittoria simbolica. L’Iraq, invece, pur non avendo subito sconfitte decisive, era economicamente stremato e politicamente indebolito. Saddam Hussein decise così di invadere il Kuwait nel 1990, con l’obiettivo di risanare le finanze e riaffermare la propria leadership. Una scelta che avrebbe portato alla Guerra del Golfo e a una nuova fase di instabilità.

La fine della guerra e la risoluzione ONU

La guerra Iran-Iraq si concluse formalmente nell’agosto 1988, quando entrambe le parti accettarono la risoluzione 598 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che prevedeva il cessate il fuoco e il ritorno ai confini precedenti. Dopo otto anni di massacri, tutto si chiuse con un sostanziale ritorno allo status quo.

Né Saddam né Khomeini poterono dichiarare vittoria, ma entrambi usarono la memoria della guerra per rafforzare la propria narrativa politica interna. Per gli iraniani, fu la prova del sacrificio collettivo e della resistenza. Per l’Iraq, fu presentata come un baluardo contro l’espansione iraniana.

Sophia Spinelli