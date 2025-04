Una dimensione portata alla luce dai femminicidi di Ilaria Sula e Sara Campanella è rappresentata dall’incapacità, da parte dei loro assassini, di accettare il rifiuto delle due donne. In un contesto sociale in cui è evidente che l’educazione affettiva è inesistente, l’obiettivo di questa “Guida al rifiuto sentimentale” è decostruire, senza grandi pretese, le credenze sull’amore. Non esiste amore più grande di quello che dovremmo provare per noi stessi ed elemosinare le attenzioni dalle persone che non ricambiano il nostro interesse è solo un modo di svalutare chi siamo e quanto valiamo.

Perché è necessaria una Guida al rifiuto sentimentale

Non essere corrisposti sentimentalmente è un’esperienza che, almeno una volta nella vita, ha coinvolto circa l’80% della popolazione mondiale: nella sua esistenza, quasi tutto il mondo ha sperimentato il dolore dell’attrazione mai corrisposta o non più corrisposta. La perfezione social ci bombarda di coppie perfette e ammettere di non essere perfetti e che un’altra persona può non essere attratta da noi quanto noi siamo attratti da lei può fare male, non solo per l’idea che abbiamo di quella persona, ma anche per l’aspettativa sociale a cui aspiriamo: lo status di persona amata.

Partendo dal presupposto che in quest’epoca c’è molta confusione sulle relazioni e l’idea che l’amore debba essere tormentato spinge gli individui a non fermarsi davanti al rifiuto sentimentale, arrivare ad uccidere perché non si è in grado di accettare un rifiuto dovrebbe sottintendere che, almeno in Italia, abbiamo un gigantesco problema pedagogico. Così, per ovviare alla conclamata incapacità delle istituzioni tradizionali di impartire un’efficace educazione affettiva ai cittadini, questa “Guida al rifiuto sentimentale” è un pezzo senza pretese su come incassare con filosofia una delusione d’amore, senza dover uccidere l’altra persona.

Punto 1: Piangi

Prima di pensare agli errori commessi, a come sarebbe andata se non ci fossimo comportati in un determinato modo, a quello che abbiamo perso e a quanto costa ripartire, c’è una cosa da fare: piangere.

Il pianto è una delle valvole di sfogo del corpo umano più sottovalutate: sin dall’infanzia viene insegnato ai bambini a non piangere, ma nessuno insegna a piangere. Eppure, i molteplici benefici del pianto sul corpo e sulla mente non possono essere ignorati, men che mai in una situazione di dolore emotivo come il rifiuto sentimentale. Quando piangiamo, il corpo rilascia le endorfine e l’ossitocina, gli ormoni del benessere; inoltre, viene ridotto il cortisolo, l’ormone dello stress. Il pianto ha anche un impatto benefico sul sistema cardiocircolatorio, infatti la leggerezza provata dopo aver versato ogni lacrima dei nostri occhi tristi è riconducibile a questa proprietà.

Dunque, anche se la società ci impone di tenere l’emotività sotto controllo, piangere è un atto di amore verso sé stessi. Trovate un posto sicuro, preparate i fazzoletti, concentratevi per l’ultima volta sui film mentali che avete girato nella vostra testa e siate pronti a farvi un bel pianto per coronare la fine di un’illusione.

Punto 2: Sbarazzati di qualsiasi cosa ti ricordi quella persona

Fa male, ma dobbiamo accettare una dura verità: se ci ritroviamo a seguire una guida al rifiuto sentimentale, significa che la persona per cui proviamo devozione non ci vuole nella sua vita, almeno non quanto vorremmo. Siamo d’accordo, è dura da accettare e il dolore è tanto. Però, prima abbiamo pianto, si presuppone di aver fatto uscire l’emotività repressa e possiamo cominciare a ragionare con un po’ più di lucidità.







Quindi, forza e coraggio, è ora di eliminare qualsiasi ricordo romantico che ci colleghi a quella persona. Si comincia dalla galleria dello smartphone: elimina tutte le foto e i video senza vederli, anche quelle della gita in montagna dove avete cominciato a parlare di figli, anche gli screen in cui lei faceva presupporre che ci sarebbe stato di più, purtroppo era tutta una presa in giro. E nessuno ha bisogno di una persona che gioca con i suoi sentimenti.

Dopodiché, passiamo ai vestiti. Sì, anche la felpa firmata che costa 300 euro e ha ancora il suo profumo addosso non dovrebbe più interessare; se proprio vogliamo trovare un’utilità in quella felpa, doniamola in beneficienza o rivendiamola a uno shop di seconda mano. L’obiettivo è svuotare l’armadio di queste cianfrusaglie: le cose belle non possono arrivare se non trovano lo spazio necessario e questo vale sia per i vestiti, che per le persone.

Punto 3: Innamorati di te e innamorati del libero arbitrio

Questo è forse il punto più difficile. Abbiamo fame d’amore e viviamo nella convinzione che solo un’altra persona possa colmare le nostre mancanze, quando in realtà tutto l’amore di cui abbiamo bisogno è già dentro di noi. Curiosamente, il principio fondante delle tre religioni monoteiste è “Dio è in te“. Universalmente, Dio è amore, quindi tutto ciò dovrebbe già essere dentro di noi, in attesa di scoppiare. Ma, se in primis non riversiamo questo amore verso la nostra persona, come possiamo pretendere che qualcun altro ci ami?

La ricerca della perfezione sembra suggerire che non siamo degni di amore per i denti storti o per la cellulite, ma non è così. Semplicemente, nessuno ci ha insegnato a riconoscere l’amore in noi stessi. Se la società è strutturalmente malata, perché seguire gli schemi che gridano al fallimento nel momento in cui determinati standard non vengono rispettati? Un rifiuto non è un fallimento, ma un’esperienza formativa.

Oltre ciò, nessun essere umano ha il diritto di influenzare il libero arbitrio di un’altra persona. Chi ci ha rifiutato ha deciso di farlo ed è giusto rispettare questa scelta; di contro, possiamo scegliere ogni giorno l’amore per noi stessi.

In primis, il movimento fisico è fondamentale: quando è in movimento, il corpo rilascia gli ormoni del benessere. Fare sport è una punizione, ma un modo per connettersi con il proprio corpo, scegliendo l’attività che più si preferisce. Vivere il movimento fisico come una costrizione e non come un momento per la cura di sé è un errore a cui si può rimediare anche solo con una passeggiata all’aperto.

Un’altra ottima strategia è circondarsi delle persone che ci amano incondizionatamente, come la nostra famiglia e i nostri amici più cari. Le persone che ci vogliono davvero bene soffrono con noi e vorrebbero solo vederci sorridere. Essere consapevoli della grande ricchezza che si nasconde dietro agli affetti più stretti ci farà sentire meglio. Quindi, è ora di organizzare quell’aperitivo con gli amici rimandato da troppo tempo e di andare a trovare i nonni in paese, per un ritorno alle origini che faccia comprendere cosa sia essenziale nella vita e cosa non lo sia.

Un’altra strategia efficace è passare del tempo in mezzo alla natura: gli esseri umani sono creature spirituali, siamo nati con un’anima che può essere nutrita solo in contatto con le energie della terra. Quindi, troviamo una riserva naturale e sediamoci a meditare, in silenzio. Respirare un po’ di aria pulita non può che avere un grande beneficio sulla salute mentale e fisica.

Infine, mai sottovalutare il potere della curiosità e dell’apprendimento, “So di non sapere” scriveva Socrate, ed è incredibile quante cose meravigliose ci siano là fuori pronte per essere conosciute: imparare, viaggiare e vivere.

Non è necessario lo shopping compulsivo o un nuovo taglio di capelli, la trasformazione deve avvenire dentro e non fuori. Nessuno insegna la differenza tra egoismo e amor proprio, ma è più che giusto innamorarsi di ogni parte di noi stessi, abbracciando la nostra unicità e ricordando che non possiamo obbligare le persone ad amarci, ma possiamo amare noi stessi abbastanza da accettare che il libero arbitrio è inviolabile e che l’amore totale che tanto si ostenta, spesso è solo un’inarrivabile bugia.

Aurora Colantonio