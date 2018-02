Fan di Guillermo del Toro, esultate! Il vostro regista preferito tornerà in Italia fra qualche mese: l’occasione sarà una fra le più importanti a livello internazionale. Guillermo Del Toro sarà il presidente della Giuria internazionale alla 75esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che si svolgerà dal 29 agosto all’8 settembre 2018. La sua prima volta al lido risale all’ormai lontano 1997, quando presentò il film Mimic, nella sezione Mezzanotte. Mentre nel 2006 ha ricoperto il ruolo di giurato, nella categoria Opera Prima – Luigi De Laurentis.









La scelta di Guillermo Del Toro

A scegliere il regista è stato il Cda della Biennale di Venezia, con a capo Paolo Baratta, che ha seguito la proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera, che riguardo a Guillermo Del Toro ha dichiarato:

“È la generosità fatta persona, la cinefilia che non guarda solo al passato, la passione per il cinema capace di emozionare, commuovere e allo stesso tempo far riflettere… siamo felici e onorati che abbia accettato di presiedere la Giuria della 75esima edizione della Mostra del Cinema, dopo aver illuminato la precedente con la bellezza folgorante di The Shape of Water. Sarà un presidente simpatico, curioso e appassionato“.









Infatti, proprio pochi mesi fa, a settembre del 2017, Guillermo Del Toro aveva presenziato alla 74esima edizione partecipando con il suo film The Shape of Water (La forma dell’acqua). Grazie ad esso aveva vinto il Leone d’oro per il miglior film ed ora sappiamo che quest’anno ritornerà a Venezia, ma con un ruolo ben diverso da quello dello scorso anno: sarà lui a presiedere la giuria che valuterà i film in gara durante la prossima edizione. Il regista ha accettato di ricoprire questo importante ruolo, dichiarando:

“essere presidente a Venezia è un onore immenso, e una responsabilità che accetto con rispetto e gratitudine. Venezia è una finestra sul cinema mondiale, e un’opportunità per celebrare la sua forza e rilevanza culturale“.

The Shape of Water

Fra soli due giorni, il suo ultimo film uscirà nelle sale italiane, proprio in occasione di San Valentino. Di recente l’opera era stata accusata di plagio da David Zindel, figlio di Paul Zindel, drammaturgo americano e autore del film Let Me Hear You Whisper, risalente al 1969. Ma il regista e la sceneggiatrice Vanessa Taylor si sono difesi da tali accuse, dicendo che l’ispirazione per The Shape of Water deriva dal film del 1954 Il Mostro della Laguna Nera, diretto da Jack Arnold. Inoltre né Guillermo Del Toro né Vanessa Taylor hanno mai visto il film di Paul Zindel. Rimane il fatto che i critici stravedono per l’opera di Del Toro e secondo molti sarà uno dei migliori film dell’anno. Ecco il trailer:









Oltre ad avergli fatto vincere il Leone d”oro a Venezia 74, The Shape of Water ha ricevuto sette nomination ai Golden Globes, vincendo due premi: quello per il Miglior regista a Guillermo del Toro e quello per la Migliore colonna sonora originale ad Alexandre Desplat. Ma la vera sfida si preannuncia quella degli Academy Awards del 4 marzo: The Shape of Water è candidato a ben tredici premi, in particolare miglior regista, miglior film e migliore sceneggiatura originale. L’avversario più temibile è Tre manifesti a Ebbing, Missouri, film di denuncia sulla vita di provincia negli Stati Uniti. Chi avrà la meglio tra i due? Bisognerà attendere ancora qualche settimana. Nel frattempo, possiamo gioire del ritorno di Guillermo Del Toro a Venezia.

