Guinea Equatoriale: la povertà affligge una nazione ad alto reddito

La rete della ricchezza e della repressione della Guinea Equatoriale mette in luce il netto contrasto tra la vasta ricchezza di risorse e i livelli estremi di povertà e disuguaglianza. Risultato di un totale fallimento della governance

La Repubblica della Guinea Equatoriale è uno dei paesi più piccoli dell’Africa costituito da un territorio continentale e cinque isole abitate. La capitale di Malabo si trova sull’isola di Bioko, a circa 25 km dalla costa camerunese nel Golfo di Guinea. Ottenne l’indipendenza nel 1968 dopo 190 anni di dominio spagnolo.

Tra il 1968 e il 1979, il presidente autocratico Francisco Macias Nguema ha praticamente distrutto tutte le istituzioni politiche, economiche e sociali del Paese. Prima di essere deposto dal nipote Teodoro Obiang Nguema Mbasogo con un colpo di stato. Il presidente Obiang governa dall’ottobre 1979. Eletto più volte dal 1996. Sebbene nominalmente una democrazia costituzionale dal 1991, le elezioni presidenziali e legislative dal 1996 sono state generalmente etichettate come imperfette. Il Presidente esercita un controllo quasi totale sul sistema politico e ha posto barriere legali e burocratiche che ostacolano l’opposizione politica.

Alla soglia del XXI secolo la Guinea Equatoriale ha registrato una rapida crescita economica. E’ passata da un’economia di sussistenza, poggiata sullo sfruttamento delle risorse forestali e sulle coltivazioni di cacao e di caffè, a un’economia focalizzata unicamente sull’estrazione d’idrocarburi. La produzione ha raggiunto il picco alla fine del 2004 e da allora è lentamente diminuita, sebbene continuino le ricerche aggressive di nuovi giacimenti petroliferi.









Il calo dei prezzi globali del petrolio a partire dal 2014 ha messo a dura prova il bilancio dello Stato e ha spinto il paese in recessione. Malgrado ciò il suo PIL pro capite è ancora superiore a quello di Paesi come la Corea del Sud, la Spagna o la Nuova Zelanda.

Nonostante abbia vantato il più alto PIL pro capite in Africa, il Paese soffre di livelli di sviluppo socioeconomico poveri. E, a volte, inferiori agli standard rispetto alle sue controparti subsahariane. La Guinea Equatoriale si è classificata al 141 ° posto su 189 paesi nell’ISU 2017 (0,591). Un calo di due posizioni rispetto all’anno precedente (0,593).

Per contrastare questo problema, il governo si è impegnato a diversificare il proprio portafoglio di entrate dagli idrocarburi ad altri settori. Tra cui pesca, turismo e telecomunicazioni. Il Paese deve affrontare livelli di disuguaglianza sbalorditivi. La Guinea Equatoriale soffre di una doppia economia, con un’élite politica e sociale che circonda il regime che accumula fortune personali e la maggior parte sopravvive grazie all’agricoltura.

Quarant’anni di governi autoritari hanno frustrato le speranze di libertà nate nel 1968, con l’indipendenza dalla Spagna. Complici gli interessi commerciali e la sete mondiale di petrolio, una ristretta corte famigliare esercita una sorta di nuovo colonialismo tribale e sembra aver sequestrato lo Stato per utilizzarlo come patrimonio personale.

Nonostante il boom della produzione di petrolio negli anni ’90, l’autoritarismo, la corruzione e la cattiva gestione delle risorse hanno concentrato i benefici tra una piccola élite. Queste pratiche hanno perpetuato la disuguaglianza di reddito e uno sviluppo squilibrato. Come la bassa spesa pubblica per l’istruzione e l’assistenza sanitaria. La disoccupazione rimane problematica perché l’economia dominata dal petrolio impiega una piccola forza lavoro dipendente da lavoratori stranieri qualificati.

Il settore agricolo, principale datore di lavoro della Guinea Equatoriale, continua a deteriorarsi a causa della mancanza di investimenti e della migrazione dei lavoratori rurali verso le aree urbane. Circa tre quarti della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà.

La più colpita è la numerosa e crescente popolazione giovanile della Guinea Equatoriale – circa il 60% ha meno di 25 anni. Giacché la creazione di posti di lavoro nei settori non petroliferi è limitata e i giovani spesso non hanno le competenze necessarie nel mercato del lavoro. I bambini della Guinea equatoriale spesso entrano a scuola tardi. Hanno una scarsa frequenza con alti tassi di abbandono. La continua crescita economica iniqua e l’elevata disoccupazione giovanile aumentano la probabilità di violenza etnica e regionale.

Una situazione che difficilmente cambierà finché la dinastia politica Obiang governa questo Paese ricco di petrolio

Alla guida di uno dei governi più corrotti e repressivi del mondo, il presidente Teodoro Obiang Nguema si è posizionato come filantropo. Attraverso donazioni a enti di beneficenza africani e internazionali e ospitando eventi di alto profilo come i vertici dell’Unione Africana (UA). I membri della famiglia presidenziale e i membri del clan etnico del presidente occupano tutte le posizioni strategiche nel governo. Compresi i ministeri chiave e imprese statali. Si prevede, infatti, che il successore come futuro presidente, designato dal padre, sarà suo figlio Teodorin.

Tra l’altro incriminato in Francia nel marzo 2014. Per riciclaggio di denaro, appropriazione indebita di fondi pubblici. Abuso di beni aziendali e violazione della fiducia nel caso della cosiddetta “proprietà illecita“.

Usando il loro potere politico, fondano società o fanno parte dei consigli di amministrazione di multinazionali che estraggono petrolio, commercializzano legname o costruiscono grandi progetti infrastrutturali. I fondi statali che dovrebbero essere utilizzati per migliorare la vita degli equato-guinesi vengono quindi deviati per “lussi privati”.

Centinaia di milioni di dollari di entrate statali vengono sprecate in “progetti di prestigio“. Costosi progetti infrastrutturali intesi a dimostrare che il governo reinveste i proventi del petrolio nel Paese. Un esempio è il lussuoso resort a Sipopo, costruito in due anni per ospitare il vertice dell’AU del 2011.

Mentre più della metà della popolazione vive ancora al di sotto della soglia di povertà. Il paese più ricco del continente

Con un PIL pro capite di oltre $ 20.000, la Guinea Equatoriale ha indicatori sociali indegni del suo rango. Spesso inferiori alle medie africane. La speranza di vita raggiunge il picco a 54 anni. Rispetto ai 60 anni per l’Africa nel suo complesso. Mentre solo il 48% della popolazione ha accesso a una fonte di acqua potabile.

Abbastanza per farlo dire al Fondo monetario internazionale: “Nonostante i notevoli investimenti effettuati nel settore delle infrastrutture, gli indicatori sociali della Guinea Equatoriale sono quelli di un Paese a basso reddito” .

Felicia Bruscino