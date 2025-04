Dal 2011, anno in cui i koala sono stati ufficialmente dichiarati una specie a rischio di estinzione, circa due milioni di ettari di foreste che costituivano l’habitat dei koala in Australia sono stati distrutti. Questo drammatico scenario ha riguardato in particolare gli stati di Queensland e New South Wales, dove la specie è maggiormente presente e dove la legislazione riconosce da anni il pericolo di estinzione per i koala. Nonostante le promesse politiche volte a tutelare questa specie, il degrado del loro ambiente naturale è proseguito senza sosta.

L’espansione agricola minaccia l’habitat dei koala in Australia

Tra il 2012 e il 2021, secondo i dati analizzati dalla Australian Conservation Foundation, sono stati abbattuti quasi due milioni di ettari di habitat, con l’81% di questa perdita concentrata in Queensland. Il territorio distrutto è più grande dell’area metropolitana di Sydney, includendo le Blue Mountains, la regione di Illawarra, le Highlands del Sud e le zone di Goulburn e Shoalhaven.

Questo vasto spazio di foresta distrutta è dieci volte più grande dell’area che il governo del New South Wales sta valutando per la creazione di un parco nazionale destinato a proteggere i koala, ma purtroppo questo progetto è solo una goccia nell’oceano di ciò che è stato perso.

La causa principale della distruzione dell’habitat dei koala è l’espansione agricola. Tre quarti delle terre abbattute sono state utilizzate per creare pascoli per il bestiame o terreni per coltivazioni. Altri fattori, come l’industria forestale e lo sviluppo delle infrastrutture, hanno contribuito per circa il 18% alla perdita delle foreste.







In minima parte, circa il 4%, la distruzione è stata causata da fattori naturali come incendi boschivi e siccità. Tuttavia, la maggior parte di questi abbattimenti è avvenuta su piccola scala, in zone che non necessitavano di approvazione secondo la legislazione ambientale federale. Solo una minima percentuale di questi interventi è stata autorizzata dal ministro dell’ambiente.

Un’emergenza ignorata

Gli ambientalisti sono preoccupati per l‘inadeguatezza delle attuali leggi di protezione ambientale, sostenendo che la legislazione non ha avuto l’effetto sperato. La legge nazionale sulla protezione dell’ambiente e della biodiversità non è riuscita a fermare la continua distruzione dell’habitat dei koala. Nonostante le numerose promesse politiche, il problema persiste, con nuovi progetti approvati ogni anno per la distruzione di territori vitali per la sopravvivenza di questa specie.

L’industria della carne bovina, in particolare, è stata identificata come uno dei principali responsabili di questa tragedia ecologica. Le terre destinate alla pastorizia sono tra le più impattanti sul territorio, contribuendo significativamente alla perdita di habitat. Tuttavia, secondo gli esperti, il sistema alimentare potrebbe fare molto di più per proteggere i koala, adottando pratiche agricole che rispettino maggiormente l’ambiente e la biodiversità. Sono infatti possibili soluzioni che permetterebbero di conciliare la crescita economica con la conservazione delle foreste e delle specie che dipendono da esse.

Nel 2022, gli scienziati hanno aggiornato la classificazione di pericolo dei koala, dichiarandoli ufficialmente “in pericolo di estinzione”. Si stima che la popolazione di koala sia diminuita della metà negli ultimi 20 anni. Tra le minacce per la specie ci sono il cambiamento climatico e le malattie. La situazione è complicata ulteriormente dall’aumento delle temperature, che rende sempre più difficile per i koala sopravvivere nelle zone più calde, come Queensland e New South Wales. A temperature superiori ai 37°C, infatti, non riescono più a termoregolarsi, e l’intensificarsi di ondate di calore sta riducendo progressivamente le aree adatte alla loro sopravvivenza.

Il cambiamento climatico sta inoltre spingendo i koala verso territori già sviluppati, esponendoli a nuovi pericoli, come incidenti stradali. Inoltre, la crescente urbanizzazione sta isolando alcune popolazioni, rendendo difficile per i koala trovare nuovi habitat. Un recente studio condotto sull’unica popolazione di koala priva di clamidia ha dimostrato che l’urbanizzazione ha provocato un isolamento genetico che aumenta la vulnerabilità della specie a malattie come quella sopra citata.

Gli esperti avvertono che la lotta per la sopravvivenza dei koala è complessa e multifattoriale. Mentre la perdita dell’habitat resta la minaccia principale, le sfide poste dall’urbanizzazione, dal cambiamento climatico e dalla diffusione delle malattie sono altrettanto devastanti. È essenziale che le politiche di conservazione non solo proteggano le foreste, ma anche che creino corridoi ecologici per garantire la sopravvivenza a lungo termine dei koala, promuovendo anche un cambiamento nelle pratiche agricole e industriali. L’aumento delle aree protette, l’educazione ecologica e politiche di sviluppo sostenibile sono passi fondamentali per garantire che i koala non diventino solo un ricordo del passato.

Elena Caccioppoli