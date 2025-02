Da lunedì scorso, l’Italia è sotto un’intensa offensiva cibernetica, portata avanti dal gruppo di hacker filorussi NoName057. Questi attacchi, di natura DDoS (Distributed Denial of Service), stanno colpendo siti web di importanza strategica appartenenti ai settori giustizia, finanza e trasporti, tra i più vitali per la sicurezza e il funzionamento del paese. Oggi, 20 febbraio, si è registrato il quarto giorno consecutivo di attacchi mirati, che proseguono senza sosta, creando danni e allarme. Queste operazioni sono parte di una campagna cibernetica che coinvolge siti istituzionali e altre strutture chiave.

La natura degli attacchi

Gli attacchi degli hacker filorussi NoName057 hanno come obiettivo quello di saturare la capacità di risposta dei server bersaglio, impedendo ai siti web di funzionare correttamente o di essere raggiunti dagli utenti. Il gruppo NoName057 ha concentrato gli attacchi su circa 20 siti web italiani appartenenti a settori critici.

A partire dal primo giorno, i target erano siti web di aeroporti e trasporti pubblici, in seguito la mira è stata rivolta verso forze di polizia e siti istituzionali. Solo ieri, 19 febbraio, il settore finanziario e quello della produzione di armi hanno subito il danno diretto di questi attacchi.

L’intensificazione degli attacchi su infrastrutture critiche come il sistema giustizia e le agenzie finanziarie mette in evidenza la preoccupante estensione di questa campagna e le sue potenzialità dannose per il paese.

La risposta delle autorità italiane

Di fronte alla minaccia, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ha immediatamente attivato le sue procedure di monitoraggio e contrasto, come di consueto. Il primo passo consiste nell’intercettazione del traffico anomalo che potrebbe indicare un attacco in corso. Una volta verificata l’esistenza di una minaccia concreta, l’ACN ha proceduto con l’avviso tempestivo alle strutture coinvolte e ha offerto supporto tecnico per contrastare l’efficacia degli attacchi. Gli esperti dell’agenzia hanno fornito consigli di mitigazione per limitare i danni, lavorando a stretto contatto con i responsabili dei siti web bersaglio.

Inoltre, l’ACN sta monitorando continuamente la situazione, coordinando con altre agenzie di sicurezza per garantire una risposta rapida ed efficace. Tuttavia, gli attacchi DDoS, per loro natura, possono continuare a ripetersi per giorni, rendendo difficile una risoluzione rapida.







Il coinvolgimento dei settori strategici

I settori colpiti finora sono tutti di importanza strategica per l’Italia. La giustizia, ad esempio, è un settore fondamentale per la stabilità e la sicurezza del paese. I siti web delle istituzioni giudiziarie, che includono tribunali e uffici giudiziari, sono stati presi di mira, ostacolando potenzialmente il normale corso della giustizia. Questo non solo crea disagi operativi ma può anche minare la fiducia della popolazione nel sistema legale del paese.

Il settore finanziario, che include banche, istituzioni di pagamento e mercati finanziari, è stato anch’esso pesantemente colpito. Interrompere il servizio online di queste istituzioni ha il potenziale di causare disturbi economici significativi, che potrebbero compromettere la stabilità finanziaria e la fiducia degli investitori.

Il settore trasporti, infine, include sia aeroporti che ferrovie. Gli attacchi a questi sistemi potrebbero compromettere gravemente la mobilità dei cittadini e interrompere l’attività economica, con ricadute sui cittadini e sulle imprese.

L’evoluzione della minaccia

Questa serie di attacchi sembra seguire una logica strategica mirata a colpire in modo graduale e sistematico i pilastri di un paese moderno. I primi giorni dell’offensiva erano mirati a infrastrutture di trasporto e forze di polizia, con l’intento di creare disordine nelle operazioni quotidiane. Successivamente, i settori finanziario e della produzione di armi sono diventati obiettivi chiave, come a voler compromettere la stabilità economica e la difesa nazionale. L’ultimo stadio dell’attacco, che ha coinvolto il settore giustizia, dimostra l’intenzione di colpire anche le istituzioni legali, rendendo il paese vulnerabile non solo a livello pratico ma anche a livello simbolico.

La strategia dietro questi attacchi sembra essere ben coordinata e mirata ad avere il massimo impatto, creando una nube di incertezze sulla sicurezza dei sistemi italiani e minando la capacità di risposta del governo e delle sue agenzie.

Gli attacchi informatici come quelli in corso non hanno solo implicazioni tecniche, ma anche politiche e sociali. In un contesto geopolitico delicato, dove le tensioni tra Russia e paesi occidentali sono già alte, attacchi come questi alimentano una crescente inquietudine tra i cittadini e i governi. La campagna hacker, condotta da gruppi filorussi, si inserisce in un più ampio contesto di guerra ibrida, dove le cyber-minacce sono utilizzate come strumento per indebolire e disorientare l’avversario.

Dal punto di vista sociale, questi attacchi possono avere un impatto negativo sulla percezione della sicurezza nazionale, spingendo i cittadini a temere per la protezione dei propri dati e delle proprie informazioni personali. Inoltre, la capacità di risposta dell’Italia in questi scenari è messa sotto osservazione internazionale, influenzando anche le relazioni diplomatiche con altri paesi.

Vincenzo Ciervo