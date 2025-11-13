Hafez al-Assad è la figura centrale di uno dei momenti più significativi della storia politica del Medio Oriente: il colpo di Stato del 13 novembre 1970, noto come “Movimento Correttivo”.

Il 13 novembre, l’allora ministro della Difesa prese il controllo della Siria inaugurando una fase di profonda trasformazione istituzionale, destinata a plasmare il paese per decenni. L’operazione non fu un semplice golpe militare, ma una complessa ristrutturazione del potere all’interno del partito Ba‘th e delle sue articolazioni armate.

Una Siria instabile: il difficile dopoguerra e la frammentazione politica

Dalla fine del mandato francese nel 1946 fino agli anni Sessanta, la Siria fu attraversata da una instabilità quasi permanente. Governi di breve durata si alternavano a giunte militari, spesso rovesciate da ulteriori colpi di Stato. L’apparato statale, eredità incompleta del periodo coloniale, non era riuscito a consolidare istituzioni robuste né a creare un consenso politico stabile.

A queste fragilità si aggiungevano pressioni regionali rilevanti: la guerra arabo-israeliana del 1948, la crisi di Suez del 1956, la competizione con l’Egitto di Gamal Abdel Nasser e l’esperienza fallimentare dell’Unione delle Repubbliche Arabe (1958-1961), nella quale la Siria era entrata sperando in una maggiore stabilità. Lo scioglimento dell’Unione rese invece più profondi i contrasti tra élite civili, militari e movimenti politici emergenti.

In questo scenario, l’esercito si consolidò progressivamente come attore politico centrale. Parallelamente, il partito Ba‘th, fondato da Michel Aflaq e Salah al-Din al-Bitar, cercava di costruire una piattaforma ideologica fondata su nazionalismo arabo, socialismo e anti-imperialismo.

Il Ba‘th conquista il potere

Il colpo di Stato del marzo 1963 portò il Ba‘th ai vertici della Siria. Tuttavia, l’unità del partito era solo apparente. Linee ideologiche divergenti, ambizioni personali e rivalità regionali generarono rapidamente fratture profonde. Il Ba‘th al potere divenne teatro di conflitti tra ala civile e ala militare, tra moderati e radicali, tra vecchia guardia e giovani ufficiali.

Fu all’interno di questa arena che Hafez al-Assad iniziò la propria scalata. Ufficiale dell’aeronautica e membro dell’apparato militare ba‘thista, si distinse per pragmatismo e capacità di consolidare alleanze. Nonostante provenisse dalla minoranza alawita, seppe costruire una rete di sostegno che superava le identità confessionali, puntando su fedeltà personali e controllo progressivo di settori strategici dell’esercito.

Il colpo del 1966, la radicalizzazione del Ba‘th e le tensioni con Assad

Nel febbraio 1966 un nuovo colpo di Stato interno al Ba‘th portò Salah Jadid e l’ala radicale a dominare il partito e il governo. Jadid adottò una linea politica estremamente ideologica: nazionalismo arabo rivoluzionario, radicalizzazione economica e una politica estera aggressiva, in particolare nei confronti di Israele e dei vicini arabi.

Assad, nominato ministro della Difesa, sostenne solo in parte queste scelte. Per quanto fosse determinato a rafforzare l’esercito e mantenere una posizione di resistenza, riteneva insostenibili le avventure regionali di Jadid. La guerra dei Sei Giorni del 1967 confermò la fragilità della strategia radicale: la Siria perse le Alture del Golan e la credibilità della leadership venne gravemente compromessa.

In questo clima, Assad iniziò a costruire una posizione autonoma all’interno dello Stato e del partito. Pur non avendo la forza politica per sfidare direttamente Jadid, il ministro della Difesa consolidò progressivamente il proprio controllo sulle forze armate e sui servizi di sicurezza.

Dallo scontro politico al punto di rottura

Negli ultimi anni del decennio, la competizione tra Jadid e Assad diventò un vero e proprio duello per il potere. Le divergenze riguardavano sia la politica interna sia la strategia regionale. Jadid credeva nella necessità di una politica estera rivoluzionaria e nell’appoggio ai movimenti di liberazione del mondo arabo; Assad propugnava invece un approccio pragmatico, realistico e centrato sul rafforzamento della Siria come attore statale stabile.

La crisi definitiva esplose nel settembre 1970 durante il conflitto tra l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina e il regime giordano, noto come Settembre Nero. Jadid voleva un intervento siriano a favore dell’OLP, mentre Assad si oppose, bloccando l’uso dell’aeronautica e impedendo un coinvolgimento diretto che avrebbe potuto essere disastroso. Questo episodio sancì la fine dell’equilibrio interno: Jadid tentò di rimuovere Assad, ma l’esercito era ormai saldamente nelle mani del ministro della Difesa.

Il 13 novembre 1970: il “Movimento Correttivo”

All’alba del 13 novembre 1970, Hafez al-Assad e gli ufficiali a lui fedeli agirono con rapidità. Le forze armate presero il controllo dei punti strategici di Damasco, incluse la sede del partito Ba‘th, le infrastrutture militari e i ministeri chiave. I membri dell’ala radicale, compreso Jadid, furono arrestati e successivamente confinati.

Assad annunciò alla nazione che il “Movimento Correttivo” avrebbe ristabilito la “vera linea” della rivoluzione ba‘thista, liberandola dalle deviazioni ideologiche e dalle avventure politiche del periodo precedente. L’operazione, priva di un significativo spargimento di sangue, fu presentata come una necessaria normalizzazione e come un atto di responsabilità nazionale.

In realtà, fu un colpo di Stato perfettamente orchestrato, fondato sul controllo dell’esercito e dei servizi di sicurezza, e destinato a inaugurare un nuovo modello di potere centralizzato.

Il nuovo ordine politico

Dopo il golpe, Hafez al-Assad avviò un ampio processo di riorganizzazione. Assunse la carica di Primo Ministro e nel marzo 1971 fu eletto Presidente della Repubblica, consolidando la propria autorità attraverso una nuova costituzione approvata nel 1973.

Il potere esecutivo fu centralizzato in maniera senza precedenti. L’apparato dei servizi di intelligence fu ristrutturato e trasformato in uno strumento onnipresente di controllo della società. Allo stesso tempo, Assad adottò una strategia di cooptazione verso gruppi sociali, economici e confessionali diversi, distribuendo posti chiave e benefici per assicurarsi un consenso controllato.







Il Ba‘th divenne definitivamente il partito-stato, mentre le istituzioni formali furono progettate per legittimare e stabilizzare la leadership presidenziale.

La nuova politica estera della Siria di Assad

Sul piano internazionale, Assad seguì una linea meno ideologica e più statuale. Il suo governo partecipò alla guerra del Kippur del 1973 con un approccio più coordinato rispetto alle gestioni precedenti. Sul fronte libanese, il suo intervento del 1976 all’interno della guerra civile segnò l’inizio di una lunga influenza politica e militare sul Paese dei Cedri.

La Siria, sotto la guida di Assad, cercò anche di bilanciare il rapporto con le superpotenze della Guerra fredda, pur mantenendo un forte allineamento con l’Unione Sovietica.

Eredità storica del golpe del 1970

Il colpo del 13 novembre 1970 non fu un semplice cambio di leadership, ma la fondazione del sistema politico autoritario che avrebbe retto la Siria per tre decenni. La lunga presidenza di Hafez al-Assad (dal 1971 al 2000) costruì un modello di leadership personalistica, capillare e profondamente radicato nelle strutture statali. Alla sua morte, nel 2000, il passaggio del potere al figlio Bashar al-Assad sancì la trasformazione del regime in una vera e propria dinastia politica.

Le conseguenze del Movimento Correttivo si avvertono ancora oggi: la configurazione del potere, le reti di patronato, la centralità dei servizi di sicurezza e l’assetto istituzionale del Paese derivano direttamente da quel momento.

