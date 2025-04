Haiti continua a vivere sotto l’incubo della violenza. Le bande armate hanno preso il controllo di gran parte del Paese, con un’espansione territoriale che sta mettendo in ginocchio le istituzioni. Le conseguenze sono devastanti: città occupate, istituzioni attaccate, cittadini in fuga. E mentre la popolazione è allo stremo, il governo tenta una risposta straordinaria con la creazione di un “budget in tempo di guerra”. I fondi investiti arriverebbero alla soglia dei 275,86 milioni di dollari – 36 miliardi di gourdes – per rafforzare la sicurezza e proteggere i confini.

Città in fiamme e istituzioni evacuate

Il 30 e 31 marzo scorsi, una serie di attacchi violenti ha colpito la regione centrale del Paese. Le città di Mirebalais e Saut-d’Eau sono finite nelle mani di una coalizione criminale conosciuta come Viv Ansanm. Le forze dell’ordine, sopraffatte, sono fuggite lasciando le strutture statali alla mercé delle bande. A Mirebalais, la stazione di polizia è stata incendiata e la prigione locale presa d’assalto, con la conseguente fuga di 533 detenuti.

Il personale e i pazienti dell’ospedale universitario sono stati costretti a evacuare. Due suore e un poliziotto sono stati uccisi, e due giornalisti risultano ancora dispersi. Queste sono le condizioni che caratterizzano Haiti nelle ultime ore, dove il Governo ha deciso di investire milioni dei suoi fondi nel “budget in tempo di guerra”. Gli attivisti locali denunciano che gli allarmi lanciati dai residenti erano stati ignorati, e che la ridistribuzione delle forze verso Mirebalais ha lasciato Saut-d’Eau indifesa, facilitandone la caduta.

Un paese in ginocchio: le cifre del disastro

Secondo la missione ONU ad Haiti, più di 1.500 persone sono state uccise tra gennaio e fine marzo. Altri 572 risultano feriti, mentre oltre un milione di cittadini ha perso la casa a causa degli attacchi armati. A gennaio, due comunità di Port-au-Prince – Kenscoff e Carrefour – sono state bersaglio di incursioni violente, con oltre 260 morti. Ancora oggi, alcune zone sono teatro di scontri quotidiani, con la polizia in costante emergenza.

La situazione è così fuori controllo che i sindacati delle forze dell’ordine hanno denunciato la scomparsa di agenti, il ferimento di molti altri e l’assenza di una strategia statale coerente. “La polizia è diventata come un vigile del fuoco senza acqua: reagisce in ritardo, senza direzione”, ha commentato un’associazione per i diritti umani.

La risposta del governo: un budget in tempo di guerra

Nel tentativo di contenere la crisi, il Consiglio presidenziale di transizione ha approvato un pacchetto economico straordinario pari a 36 miliardi di gourdes – circa 241 milioni di euro – da destinare alla sicurezza e alla stabilità interna. Il cosiddetto “budget in tempo di guerra” mira a contrastare le bande armate e a rafforzare la risposta statale.

Secondo il piano, quasi il 40% dei fondi sarà destinato alle forze di sicurezza, un altro 20% andrà a proteggere il confine con la Repubblica Dominicana, mentre il 16% sarà impiegato in programmi sociali, tra cui istruzione e sanità. L’obiettivo dichiarato è duplice: rispondere alla minaccia armata e al tempo stesso arginare la crisi sociale che alimenta il reclutamento da parte delle bande.







Rischi e limiti del piano governativo

Nonostante le buone intenzioni, gli osservatori temono che il budget in tempo di guerra non sia sufficiente ad arginare una crisi così radicata. Le bande controllano circa l’85% della capitale Port-au-Prince e hanno esteso la loro influenza anche in aree rurali e centrali. Le istituzioni locali sono indebolite, e la popolazione ha perso fiducia nella capacità dello Stato di proteggerla.

Inoltre, i finanziamenti non sembrano in grado di sostenere efficacemente le missioni internazionali in corso, come quella guidata dalla polizia del Kenya sotto l’egida delle Nazioni Unite. Le forze esterne faticano a coordinarsi con le autorità haitiane, spesso prive di risorse, mezzi e piani operativi.

Un’emergenza sociale oltre la sicurezza

Parallelamente all’escalation di violenza, Haiti sta vivendo una delle peggiori crisi umanitarie della sua storia recente. Mancano cibo, acqua potabile, medicinali. L’accesso all’istruzione e all’assistenza sanitaria è sempre più ridotto, con milioni di persone intrappolate in una spirale di povertà e violenza.

I programmi sociali previsti nello speciale budget in tempo di guerra potrebbero rappresentare un passo importante, ma non risolvono le cause profonde del caos: corruzione, povertà strutturale, istituzioni fragili e una lunga storia di instabilità politica.

Le recenti proteste popolari testimoniano il livello di esasperazione: a inizio aprile migliaia di cittadini sono scesi in piazza accusando il governo di inerzia. La sensazione diffusa è che le istituzioni reagiscano sempre troppo tardi, lasciando spazio a una criminalità organizzata che oggi appare più forte dello Stato stesso.

Il Consiglio presidenziale ha dichiarato che il nuovo bilancio riflette “l’impegno dello Stato ad agire con decisione”. Ma gli attivisti per i diritti umani restano scettici: “L’assenza di risposte strategiche mostra che il governo non ha un piano reale per il ripristino della sicurezza pubblica”, denunciano. E intanto, città dopo città, il controllo passa nelle mani dei gruppi armati.

Lucrezia Agliani