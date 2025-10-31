Oggi è Halloween, festa per alcuni, celebrazione del demonio per altri. Ma da dove nasce la tradizione del 31 ottobre? Dalle celebrazioni celtiche di Samhaim al dolcetto o scherzetto.

La festa di Halloween, celebrata ogni anno la sera del 31 ottobre, raccoglie in sé una ricchissima serie di significati e rituali che affondano le loro radici in tradizioni di secoli fa, e che, con il passare del tempo, hanno assunto forme molteplici, fondendo elementi principalmente pagani e folkloristici a tradizioni più “moderne”, come quella cristiana.

Le origini

L’origine di Halloween viene universalmente riconosciuta nel festival celtico del Samhain, momento in cui la popolazione degli antichi Celti celebravano la fine dell’estate, approssimativamente attorno al 1° novembre, questa consisteva in una sorta di capodanno agrario, quando il raccolto era terminato e si avvicinava quella che veniva chiamata la “mezza stagione” oscura, ovvero l’inverno.

Nella visione celtica questa celebrazione era pregna di simbolismi: rappresentava contemporaneamente la fine della luce e della fertilità, il riposo della terra, la vulnerabilità degli abitanti ai pericoli invernali e l’idea, l’unica che sopravvive nelle celebrazioni attuali, che la barriera tra il mondo dei vivi e quello dei morti si facesse più sottile rispetto alla notte precedente. Si trattava, quindi, di un momento in cui spiriti, defunti e creature sovrannaturali avevano più facile accesso al mondo terreno.

Durante il Samhain, infatti, gli abitanti compivano rituali, come l’accensione di falò comunitari dove venivano bruciati i raccolti residui o fatti sacrifici animali e la donazione offerte di cibo e vino per placare gli spiriti che potevano aggirarsi, ma anche per purificare, proteggere e preparare le case e la comunità per l’inverno.

I “costumi” erano già una parte fondamentale della festività: gli abitanti della comunità indossavano pelli d’animale o maschere per confondere e dissuadere gli spiriti che si aggiravano. Proprio in questo contesto possiamo riconoscere alcuni elementi che oggi sono gli unici ad essere sopravvissuti: l’idea del travestimento come inganno verso gli spiriti e il concetto che sia una notte principalmente legata agli spiriti dei defunti.







La stratificazione

Le popolazioni celtiche, di estrema rilevanza in studi storici e linguistici – le lingue celtiche, parte della famiglia indoeuropea, un tempo parlate dall’Atlantico all’Anatolia, ad oggi in gran parte estinte, hanno avuto una rilevanza fondamentale nello studio dell’indoeuropeo, ma anche nell’indipendenza culturale di alcuni popoli per secoli colonizzati dagli Inglesi, tra cui gli Irlandesi, la cui lingua, l’irlandese (gaelico irlandese) è ancora oggi un simbolo di lotta politica – persero la loro indipendenza con l’espansione dell’Impero Romano.

La sovrapposizione della cultura Romana diede vita ad un fenomeno di sincretismo religioso e culturale: la festività del Samhain iniziò a convivere con due importanti celebrazioni romane che ricorrevano nel medesimo periodo in autunno: la Feralia – la commemorazione romana dei morti alla fine di ottobre – e in festeggiamenti in onore di Pomona, dea dei frutti e degli alberi da frutto, il cui simbolo era la mela. A questo è stata l’origine del gioco di apple bobbing, che consiste nel tentativo di afferrare le mele da un bacino d’acqua senza usare le mani.

Con l’avvento del cristianesimo la festa fu ulteriormente modificata: nel 609 d.C. papa Bonifacio IV istituì la giornata dei “tutti i martiri”, che due secoli dopo fu estesa da papa Gregorio III a tutti i Santi, dando vita alla festività di Ognissanti del 1° novembre. In questo senso, la vigilia, e quindi il 31 ottobre diventava All Hallows’ Eve, da cui successivamente derivò il nome Halloween.

Successivamente, nel medioevo e nei secoli a seguire, presero piede pratiche popolari legate alla souling e alla guising, dove i poveri delle comunità visitavano le case offrendo preghiere per i defunti in cambio di cibo e dolci, ma, soprattutto tra le popolazioni irlandesi e scozzesi, i giovani si travestivano, recitavano versi e facevano scherzi in cambio di piccoli doni. Queste consuetudini, in parte ludiche e in parte rituali, sono considerate antenate della moderna pratica del “dolcetto o scherzetto” (trick-or-treating).

Quando gli immigrati irlandesi e scozzesi si trasferirono negli Stati Uniti verso l’inizio dell’800 portarono con sé le loro tradizioni legate al Samhain: nel nuovo contesto americano queste usanze si mescolarono ad altre pratiche popolari e comunitarie e finirono per assumere una forma più sistematica, oltre che commerciale, che ad oggi, è tipicamente associata ad Halloween: l’organizzazione di feste a tema, la vendita e la distribuzione di costumi e dolci specifici per l’occasione.

Questo fenomeno, a cavallo tra ‘800 e ‘900, si diffuse sempre di più, il che contribuì alla sua trasformazione in una festa estremamente commerciale. Tra le tradizioni più riconoscibili oggi conosciamo la zucca intagliata – la cosiddetta jack‑o’-lantern – l’uso delle maschere e dei costumi, i travestimenti spaventosi o grotteschi, la raccolta di dolci di porta in porta, i festeggiamenti collettivi e l’allestimento di scenari “paurosi”.

Tra questi, anche l’intaglio delle zucche ha origini antiche: sempre in regioni celtiche e in Irlanda si intagliavano rape o barbabietole con espressioni spaventose per tenere lontane le creature maligne, perché si credeva che potessero non essere riconosciuti dagli spiriti o comunque per ingannarli. Con l’arrivo in America, la zucca si rivelò più adatta e accessibile e divenne il simbolo visivo per eccellenza della festa.

Con il passare del tempo la festa ha perso gran parte delle sue connotazioni strettamente religiose o rituali per acquisire una dimensione più laica, comunitaria e commerciale. In molti paesi, Halloween è oggi un’occasione per bambini e adulti di travestirsi, partecipare a feste a tema, decorare le abitazioni, fare dolcetti o scherzetti, immergersi nell’immaginario del pauroso e del fantastico. Pur mantenendo elementi simbolici legati alla morte, al soprannaturale e all’autunno, la festa viene vissuta soprattutto come momento di gioco, creatività, socialità e consumo.

Ogni celebrazione, ad oggi globale, può essere sempre un buon modo per riflettere sulle tradizioni che rappresentano e il loro valore, anche e soprattutto politico: festività, come anche quella di natale, ormai commercializzate e svuotate di significato, possono ancora offrirci ancora la curiosità e l’interesse verso popolazioni e storie, che colonizzate e oppresse, sono state offuscate e, successivamente, capitalizzate.

Per contenuti simili, vedi anche – Halloween. Semel in anno licet insanire

Azzurra Rachelli