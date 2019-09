Dopo Amrita Pritam e Ruth Pfau, Google ha deciso di regalare il Doodle di oggi alla memoria di un grande medico, patologo e farmacologo danese.

Il medico danese Hans Christian Gram ci viene presentato oggi dal Doodle di Google.

Ma cosa sono i Doodle?

I cosiddetti Doodle non sono altro che versioni modificate del logo di Google visualizzabili sulla homepage del motore di ricerca in caso di particolari eventi e festività. I Doodle possono essere globali, risultare differenti o addirittura apparire esclusivamente nelle homepage dei diversi paesi del mondo.

Il primo Google Doodle apparso sul motore di ricerca è stato quello dedicato al festival del “Burning Man“, il 30 agosto 1998.

Sono stati davvero molteplici i personaggi, le festività e le ricorrenze celebrate da Google attraverso i suoi Doodle e non sono certo mancati numerosi minigiochi.

L’elenco completo di tutti i Doodle creati è presente nell’apposita sezione “Doodle di Google“.

Hans Christian Gram: tra coloranti e batteri

Hans Christian Gram è stato un medico, patologo e farmacologo danese.

Nacque a Copenaghen il 13 Settembre del 1853 (esattamente 166 anni fa) e morì nella sua città natale nel 1938.

I suoi studi ed esperimenti ci hanno regalato un grande contributo in campo medico: scopriamo insieme quale.

Dopo aver studiato botanica all’Università di Copenaghen, iniziò a dedicarsi alla studio della farmacologia e all’uso del microscopio.

Proprio questo suo interesse lo portò a fare una scoperta che avrebbe rivoluzionato il mondo scientifico. Nel 1884, mentre Gram esaminava il tessuto polmonare di pazienti deceduti per polmonite, notò che le cellule batteriche si coloravano più intensamente con Cristal violetto e Soluzione di Lugol (coloranti usati nei laboratori).

Alcuni esperimenti da lui condotti successivamente evidenziarono che batteri quali gli Pneumococchi conservavano il colore anche se si effettuava un lavaggio con etanolo, altri invece come i Corynebatteri non lo trattenevano.

Questa scoperta, da cui deriva la classificazione dei batteri in Gram-positivi e Gram-negativi, sebbene all’apparenza appaia di poco valore, è stata un aiuto fondamentale per permettere di riconoscere e classificare i vari batteri.

Proprio questo si è dimostrato di grande interesse e aiuto in diversi campi, da quello biologico a quello medico.

La grande attenzione rivolta a questa scoperta è dovuta infatti allo stretto legame che intercorre tra l’argomento in questione e l’igiene in tutte le varie fasi che possono seguire il percorso del malato.

Ad oggi, nonostante siano passati ben 135 anni da quando per la prima volta Gram usò questo tipo di colorazione, questo metodo scientifico risulta essere ancora essenziale e in uso nella classificazione dei batteri.

Federica Catalano