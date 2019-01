Gli hard disk del futuro saranno scritti con la luce?

Pochi giorni fa sul sito della Eindhoven University of Technology è apparsa la notizia del primo sviluppo di una tecnologia che potrebbe diventare la base per gli hard disk del futuro. La ricerca pubblicata su Nature Communications coniuga i vantaggi dell’immagazzinare informazioni grazie al magnetismo con quelli di trasportarle grazie alla luce.

Facciamo un passo indietro, sorvolando i dettagli tecnici e semplificando al massimo: negli attuali hard disk si immagazzinano le informazioni cambiando l’orientamento magnetico di una porzione di un materiale ferromagnetico associata a un bit, si tratta di un modo efficiente di immagazzinare le informazioni, la scrittura del bit si ottiene applicando un campo magnetico esterno, questa parte del processo invece (cioè il trasporto dell’informazione) sta diventando sempre più costosa in termini di energia richiesta.

La luce è il sistema più efficiente ed energeticamente economico che si conosca per trasportare informazioni ma non è certo facile da immagazzinare. Il dottorando Mark Lalieu sotto la guida del professor Bert Koopmans e dell’assistente professore Reinoud Lavrijsen ha “semplicemente” unito i due aspetti, scrivendo dati su microcavi ferromagnetici sintetici tramite la luce.







Voi direte ma ci si pensa solo adesso? Assolutamente no, in effetti il cosiddetto all-optical switching (abbreviato in AOS cioè il cambio della direzione della magnetizzazione di un elemento ottenuta solo tramite la luce) era già stato ottenuto su materiali ferromagnetici ma le tecniche precedenti richiedevano impulsi multipli, cioè troppa energia impiegata e tempi troppo lunghi. Lalieu invece ha ottenuto lo scopo con impulsi singoli della durata di circa 100 femtosecond (un femtosecond è 10-15 vale a dire una frazione di secondo che per scriverla come una frazione dovreste scrivere 1 sul numeratore e un uno seguito da 15 zeri al denominatore). Comparando il risultato del AOS nella versione di Lalieu in termini di velocità con le attuali tecnologie risulta essere dalle 100 alle 1000 volte più veloce. Come ho detto non entrerò in particolari troppo tecnici ma ho accennato al fatto che si trattava di microcavi, dunque immaginate un sistema estremamente efficiente in cui la luce scrive l’informazione (cioè magnetizza dei bit sui microcavi ferromagnetici sintetici) questi bit vengono immediatamente trasferiti da una corrente elettrica lasciando così spazio per la scrittura di altri bit. Ovviamente questa non non è altro che una prova di un concetto, non aspettatevi domattina nei negozi un hard disk che sfrutti questa tecnica ma sappiamo quanto si corra nel campo dello sviluppo tecnologico dove i fondi per lo sviluppo non sono certo un problema se un’idea si dimostra valida.

Fonte immagine: www.tue.nl

Roberto Todini