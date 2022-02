Hardballing: la dura verità

Posted on

Hai mai sentito parlare di hardballing?

È l’ultima tendenza che spopola tra i giovani della Generazione Z. Un nuovo modo di approcciare le relazioni nel 2022.

Cos’è l’hardballing?

Per chi non lo sapesse, il termine hardballing si riferisce alla situazione in cui una persona, quando fa una nuova conoscenza, è chiara sin da subito sulle proprie aspettative riguardo alla relazione che vorrebbe instaurare – anche prima che ci sia stato il primo appuntamento.

Un approccio più onesto e coraggioso, quindi, rispetto al direct game, dove le proprie intenzioni vengono dichiarate solo dopo il primo approccio diretto.

Perché essere onesti su quello che vuoi è diventato il nuovo trend degli appuntamenti nel 2022?

Semplice! Vietato perdere tempo. Soprattutto dopo aver rallentato così tanto la nostra vita sociale in questi due anni di pandemia.

In una società sempre così di corsa, sempre così di fretta, molti non hanno più voglia di aspettare di conoscere qualcuno per poi scoprire che era il partner sbagliato.

Con l’hardballing non si creano aspettative sbagliate, o meglio, non si crea nessuna aspettativa.

Vuoi sposarti e avere figli? Lo dici.

Non vuoi niente di serio? Anche.

Ci sono svantaggi?

Addio magia!

Niente più gusto nel corteggiare. Nessuna scoperta. Insomma, è un inizio davvero poco romantico.

Un discorso così chiaro e diretto, poi, può spaventare chi ancora non sa bene cosa vuole o non è pronto a volere quello che desidera l’altro… almeno in un primo momento, quando si è ancora poco più che sconosciuti.

Qual è il momento giusto per esprimere i tuoi desideri e obiettivi? Prima, durante o dopo il primo incontro?

Se tendi a uscire con persone sensibili o che hanno paura di impegnarsi, allora l’hardballing è la scelta sbagliata. Li spaventerà, quindi meglio farlo più avanti nel corso della conoscenza.

L’hardballing dating è particolarmente adatto per coloro che lo utilizzano già da tempo, da prima che diventasse di moda.

La verità è che non esistono regole e non c’è un solo modo giusto o un tempo limite uguale per tutti nelle relazioni.

L’hardballing va bene sia online, sia di persona?

Molto meglio dire la dura verità in faccia.

Essendo già un approccio brusco e scandalosamente chiaro, è meglio ammorbidirlo con un sorriso o con un tono allegro e giocoso. Usando le giuste parole e con un sorriso si può dire quasi tutto.

Se va male, e i bisogni reciproci non si incontrano, ci si può sempre salutare da amici. Almeno avrete conosciuto una persona nuova e passato una serata all’aperto – che in epoca di isolamenti e post lockdown, non è più una cosa tanto scontata.

