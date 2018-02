“Harry Potter, the exhibition” è il nome scelto per la mostra che si terrà a primavera a Milano. Dal nome è facile comprendere che sarà interamente dedicata al maghetto e a Hogwarts.

Dopo gli eventi a teatro, le mostre e la “festa” realizzata per i vent’anni del celebre maghetto, la diciottesima tappa della mostra sarà in Italia. Per la prima volta Harry Potter e il suo fantastico mondo, faranno tappa a Milano. L’esposizione itinerante ha avuto e continua ad avere un enorme successo. In pochi anni, infatti, è stata visitata da più di quattro milioni di persone.

La mostra di Harry Potter









L’evento, che si terrà presso la Fabbrica del Vapore, permetterà ai visitatori di immergersi nel fantastico mondo di Hogwarts. Riproporrà infatti i costumi e gli oggetti di scena, le stanze saranno ispirate a quelle del set cinematografico. Sarà possibile, infatti, entrare nel dormitorio di “Grifondoro” o nelle aule delle pozioni. Ci saranno inoltre delle attività interattive che richiamano quelle della storia: lancio della “Pluffa” o la visita nella capanna di Hagrid.

L’allestimento della mostra è davvero importante: 1600 metri quadri, necessari ad ospitare gli oggetti di scena. Quest’ultimi derivano proprio dal set cinematografico, con tanto di creature.

La visita alla mostra permette di entrare subito nel mondo di Harry Potter. I visitatori, infatti, vengono accolti dal “Cappello Parlante” e smistati in una delle quattro case di Hogwarts. Da lì inizia il fantastico viaggio che porterà, grandi e piccini, nei luoghi più magici del film.

“Harry Potter, The Exhibition” è stata creata da GES Events con Warner Bros. Consumer Products e in Italia ha la partnership di D’Alessandro e Galli, Sold Out ed Encore Productions.









Informazioni utili

Sarà possibile immergersi nel mondo fantastico della Rowling dal 12 maggio al 9 settembre a Milano. È possibile (e consigliato) acquistare i biglietti in anticipo. “Harry Potter, the Exhibition” è aperta tutti giorni con orari diversi (per informazioni consultare il sito dell’evento).

La visita ha servizi aggiuntivi: il tour audio disponibile in diverse lingue, guardaroba a pagamento e negozio di souvenir alla fine del giro. I bambini di età inferiore a 3 anni non pagano, dai 4 ai 12 anni il prezzo è ridotto e fino a 16 anni occorre la presenza di un adulto.









Non sono ammessi passeggini né l’introduzione di cibo e bevande. È consentito l’uso di apparecchi fotografici.

Ogni gruppo di visitatori entra a distanza di mezz’ora l’uno dall’altro e la visita dura circa un’ora.

Speriamo davvero che la mostra permetta di entrar in un mondo fantastico. Permetta di far sognare bambini e adulti. Buon divertimento a tutti!

Elena Carletti