Il fenomeno dell’hate speech è pericolosamente in aumento in India, da sempre attanagliata da contrasti etnici e religiosi. Secondo l’ultimo report di India Hate Lab, nel 2024 i discorsi d’odio sono incrementati del 74% e sarebbero diretti soprattutto verso la comunità musulmana, che conta più di 220 milioni di persone. Lo stesso Primo ministro ha avvallato in numerose occasioni la discriminazione e l’intolleranza verso comunità già marginalizzate. Il risultato delle ultime elezioni sembra confermare il trend di ascesa del nazionalismo indù, che proprio attraverso questa retorica è riuscito a raccogliere numerosi consensi tra l’opinione pubblica.

I discorsi d’odio e l’incitamento all’ostilità e alla violenza verso un gruppo minoritario sono una problematica crescente in India, soprattutto all’interno di comizi elettorali, proteste di stampo politico e raduni di massa.

India Hate Lab, think-tank no profit con sede a Washington, segnala che gli episodi in questione sono passati da 668 nel 2023 a 1.165 nel 2024 (quindi un aumento del 74,4%), in concomitanza con le ultime elezioni generali. In media, si tratterebbe di tre eventi contenenti discorsi d’odio al giorno.

Il 97% dei discorsi d’odio è rivolto verso le persone musulmane mentre altre minoranze prese di mira sono quella cristiana e i rifugiati Rohingya.

Inoltre, dai dati emerge anche che la maggioranza di questi episodi intolleranti (circa l’80%) avverrebbe nelle regioni del Paese governate dal partito conservatore e ultra-nazionalista Bharatiya Janata Party, che è tornato a governare a Delhi dopo quasi 15 anni. Nel 2024, il partito ha organizzato 340 eventi durante la propria campagna elettorale basati proprio sull’incitamento all’odio e il 40% dei discorsi discriminatori sono stati pronunciati proprio dai politici, seguiti dai leader religiosi.

Il recente report ha anche messo in luce come questa problematica sia spesso legata a teorie cospirative molto popolari tra l’estrema destra indiana, agli attacchi ai luoghi di culto e alla violenza armata. I social media non hanno fatto altro che amplificare la portata di tali fenomeni.

L’hate speech come forma di comunicazione politica

Come rilevato anche da Human Rights Watch, il trend dell’incitamento all’odio va di pari passo con le ambizioni di potere del BJP, oggi incarnato dalla figura di Narendra Modi.

Nei suoi discorsi durante la campagna elettorale, il Primo ministro ha più volte definito i musulmani come “infiltrati” nello Stato indiano e avvallato visioni stereotipate sulla fede musulmana.

La percezione della comunità musulmana come una minaccia per la popolazione indù non è una novità ma sotto gli ultimi governi si è verificata una crescita esponenziale dell‘islamofobia, spesso sfociata in episodi violenti: dopo molti discorsi intimidatori pronunciati dai principali leader politici, si sono verificati episodi di “bulldozer justice“, caratterizzati dalla demolizione di case, attività commerciali e luoghi di culto della popolazione musulmana, come una sorta di punizione collettiva.

Il leader nazionalista, inoltre, ha più volte sostenuto la (falsa) teoria secondo cui i musulmani votassero in blocco per manipolare le elezioni, facendo spesso osservazioni denigratorie che accostavano i cittadini musulmani al terrorismo, a detta sua sostenuto dai partiti d’opposizione.

Il Primo ministro ha negato di incoraggiare all’odio ma i dati, compresi alcuni post sui social media, sembrano smentire la sua versione e addirittura lo additano come uno dei maggiori veicoli di disinformazione, insicurezza e violenza nel Paese.









I danni dei discorsi d’odio e la necessità di contrastarli

I discorsi d’odio, che parlano alla “pancia” dell’opinione pubblica e spesso si mascherano dietro il vessillo della libertà d’espressione, non fanno altro che marginalizzare e de-umanizzare ancora di più le minoranze religiose presenti in India e acuire le divisioni esistenti tra indù e musulmani, creando una società fragile e polarizzata.

Indipendentemente dai risultati elettorali, i discorsi d’odio sono serviti come una sorta di carburante per la costruzione della dimensione ideologica dei partiti nazionalisti come il BJP, oltre che rappresentare un’arma per giustificare la violenza e la paura.

Questa problematica ha risvolti allarmanti anche in campo legislativo in quanto porta all’implementazione, con la complicità del mondo della rete, di leggi pesantemente discriminatorie (ne è un esempio il Citizenship Amendement Act che di fatto impedisce ai musulmani di ottenere la cittadinanza indiana), in accompagnamento al fallimento del sistema giuridico indiano di adeguarsi agli standard internazionali e alle stesse disposizioni contenute nel Codice Penale Indiano.

Quello che spaventa di più è la normalizzazione dei discorsi d’odio tramite i social media, che sta erodendo il tessuto della società civile indiana e le pratiche della democrazia.

È necessario un maggior controllo in termini di accountability e community guidelines, allo scopo di fermare l’emarginazione delle persone musulmane nel Paese che da decenni vivono sotto costante minaccia.

Sara Coico