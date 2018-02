HBO si accaparra Demimonde: la nuova serie targata J.J. Abrams

Demimonde sarà prodotta da HBO dunque. La serie ancora in fase di scrittura nei mesi scorsi era stata oggetto di un’agguerritissima battaglia. A contendersene i diritti, infatti, c’erano la HBO e nientemeno che Apple. Da qualche giorno, però, è stato reso ufficiale che a spuntarla è stata la prima, portando a casa il bottino.

Della serie non esistono ancora né foto né tantomeno trailer. Tuttavia la rivista americana The Hollywood Reporter ha diffuso quella che dovrebbe essere la trama della serie:

la serie drammatica ruota attorno a una famiglia composta dalla madre scienziata, il marito e una figlia. Dopo essere stati coinvolti tutti e tre in un incidente stradale che ha lasciato la madre in coma, la figlia inizia a rovistare fra gli esperimenti della scienziata e finirà per essere catapultata in un’altra terra stravolta da una guerra contro un terribile mostro, una forza oppressiva. Il padre seguirà la figlia in questo nuovo mondo. Fonte: https://www.orgoglionerd.it/news/2018/02/demimonde-la-serie-di-j-abrams-sar-prodotta-da-hbo

Oltre a questo, per ora, non si hanno molte altre notizie. Sebbene infatti sia stata ordinata la prima stagione, non è ancora stato diffuso né il numero di episodi da cui sarà composta, né, tantomeno, la durata delle singole puntate.









HBO: Demimonde per il dopo GOT

Del resto l’emittente americana a causa della prossima conclusione del suo show di punta, Game of Thrones,

sta facendo due conti per non rimanere indietro e certamente non li sta facendo da qualche giorno. Già un paio di anni fa puntò sulla produzione di Westworld (prodotto tra gli altri proprio da Abrams). Una lungimiranza che ha premiato con un grande seguito di spettatori e un guadagno record.

Bisogna tener ben presente, infatti, che HBO non è certo l’ultima arrivata. Ora siamo tutti travolti dal fenomeno Netflix, al punto che sembra quasi che sia l’unica a produrre show di un certo livello. La realtà però è decisamente diversa. Non bisogna dimenticare che prima dello streaming questa emittente è stata l’indiscussa regina degli show televisivi con titoli che ancora oggi rimangono nell’immaginario comune (nonostante siano molto datati) come ad esempio di The Wire, OZ e I Soprano. Ma anche alcuni più recenti si sono presi certamente un posto d’onore, come il già citato Game of Thrones, ma anche True Detective.

Dunque vedremo presto se anche quest’ultima scommessa di HBO pagherà oppure no.

Emanuele Algieri