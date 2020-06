HBO toglie le armi da fuoco ai Looney Tunes: basta violenza

Dopo la vicenda legata al film “Via col vento”, conseguenza diretta degli scontri legati alla morte di George Floyd, la HBO Max decide di agire nuovamente. In questo caso ad entrare nel mirino della casa di produzione è il mondo dei “Looney Tunes”: nei prossimi episodi non ci saranno armi.

La decisione della HBO

Questa insolita decisione è nata, come rivela Johnny Ryan, editor di “Looney Tunes Cartoons”, da una fervente ondata di antibullismo:

Stiamo attraversando questa ondata di antibullismo, in cui tutti sentono il bisogno di essere amici, tutti vogliono andare d’accordo

Seguendo questa tendenza anche il mondo dei “Looney Tunes” viene privato di pistole e fucili. Così personaggi come Taddeo, cacciatore impenitente, che tanto ama rincorrere Bugs Bunny, non lo farà più imbracciando una doppietta, bensì una falce, o addirittura uno sturalavandini. Qui di seguito uno degli ultimi episodi, in cui vi è Taddeo che insegue Bugs Bunny con una falce in mano.









Più che altro la rimozione riguarda esclusivamente i fucili e le pistole. Rimarranno invariate le famose dinamiti ACME, il tratto distintivo di Willie il coyote, ma anche trappole e casseforti e quant’altro. Come suggerisce Peter Browngardt, direttore esecutivo di “Looney Tunes Cartoons”, la “violenza” rimarrà, perchè è un tratto distintivo della serie e parte integrante dei personaggi.

Looney Tunes è l’esatta antitesi dell’andare tutti d’accordo, ci sono due personaggi in conflitto, a volte diventano violenti

Come sottolinea giustamente Peter Browngardt, i “Looney Tunes” piacciono proprio perchè hanno saputo creare personaggi antitetici tra loro, in costante conflitto (Bugs Bunny e Taddeo o Willy il Coyote e Beep Beep ad esempio) e l’ironia molto spesso si crea tramite divertenti situazioni portate all’estremo. Togliere le armi ai “Looney Tunes” diminuirebbe il potenziale comico e artistico, perchè parte integrante dei personaggi. La decisione è stata presa per diminuire la violenza, nei confronti dei bambini. Perciò la domanda che sorge è la seguente: guardare cartoni “violenti” fa male ai bambini?

Guardare cartoni “violenti” fa male?

Secondo una ricerca condotta presso la King Mongkut’s University of Technology Thonburi di Bangkok, guardare cartoni animati non avrebbe effetti negativi sui bambini. Ci sarebbero controindicazioni per quanto riguarda i personaggi aggressivi, poichè potrebbero rappresentare modelli negativi. Questo però non sembra essere il caso dei “Looney Tunes”, dove l’utilizzo di un’arma non rende i personaggi aggressivi, ma solamente ironici. Altre considerazioni negative legate ai cartoni nulla hanno a che vedere con quello che viene rappresentato, bensì con il tempo che si passa davanti alla televisione, che può portare cattive a cattive abitudini nei bambini.

Jacopo Senni