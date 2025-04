L’Hemline Index, uno studio della metà degli anni Venti il quale suggerisce che l’orlo delle gonne sia più corto in tempi di prosperità e si allunghi invece in tempi di crisi economica, è di recente tornato in auge ed è diventato oggetto di nuove analisi e interpretazioni. Questa interessante teoria sembrerebbe in realtà anche uno specchio dei “tempi bui” della politica che stiamo attraversando, celando al suo interno ulteriori tematiche connesse al conservatorismo e alla libertà d’espressione delle donne.

L’Hemline Index: autenticità o follia?

La teoria dell’Hemline Index (letteralmente l’indice dell’orlo) risale al 1926 e viene attribuita all’economista George Taylor dell’Università della Pennsylvania, il quale sosteneva che l’orlo delle gonne fluttuasse insieme al prezzo delle azioni.

Infatti, quando nel corso della storia le donne non potevano permettersi le calze di seta abbassavano l’orlo della gonna per nascondere le gambe nude – questo lo si può notare chiaramente durante la Seconda Guerra Mondiale e mette in luce una correlazione tra l’economia e il perbenismo sociale.

Sono molti gli esempi che convaliderebbero l‘Hemline Index: agli inizi dei ruggenti anni ’20 le scandalose flapper furono le prime donne a portare gonne sopra al ginocchio ma gli orli si abbassarono rovinosamente con la caduta della Borsa di Wall Street nel 1929. Nuovamente, la ribellione degli anni ’60 e il suo boom economico vennero perfettamente incarnati dalla comparsa delle minigonne.

Nel corso degli anni l‘Hemline Index è stato oggetto di numerose confutazioni: l’economista olandese Marjolein van Baardwijk, ad esempio, sosteneva che l’orlo tendeva ad aumentare circa tre anni prima di una ripresa economica e a diminuire tre anni prima di una recessione.

Che si tratti di una mera casualità o di una valida teoria economica, questo non è l’unico studio che espone i legami tra moda ed economia, come dimostra l’esistenza del cosiddetto Lipstick Indicator coniato da Leonard Lauder (allora Presidente della rinomata casa di moda Estee Lauder), secondo cui in periodi di recessione economica come quella degli inizi degli anni 2000 le donne tendessero a spendere di più in rossetti e altri prodotti di lusso.









Moda e liberazione delle donne

Che la teoria su cui si basa l’Hemline Index sia fondata o meno, su una cosa non c’è dubbio: la moda è stata per lungo tempo simbolo dell’emancipazione femminile, delle rivendicazioni dei diritti delle donne e della loro ricerca di autonomia.

Ne sono un esempio gli anni ’70, che coincidono con la ribalta dei movimenti femministi più radicali: è proprio in questo periodo che si assiste per la prima volta a un’innata creatività e individualità dell’abbigliamento femminile, che va di pari passo alla ricerca di comfort e alla liberazione dagli standard di genere.

Ciò lo si vede chiaramente nelle migliaia di foto disseminate sull’Internet che ritraggono le donne iraniane: mentre prima della rivoluzione le donne potevano esprimere sé stesse liberamente tramite la moda, successivamente l’avvento del regime islamico di Khomeini ha portato all’obbligatorietà dell’utilizzo dell’hijab, il quale è spesso divenuto sinonimo di oppressione maschilista e assimilazione estetica.

L’abbandono dei reggiseni, le gonne corte e le scollature prorompenti, la ricerca della fluidità (e dell’originalità) fuori dai binari della tradizione sono il sintomo di una società più inclusiva e tollerante in cui le donne acquisiscono man mano il potere.

D’altra parte, una moda conservatrice all’insegna di modestia e pudicizia segnala invece l’esistenza di un determinato momento storico in cui la questione femminile è decisamente subordinata e le donne possono esistere solo in funzione degli uomini.

Anche la moda è politica

Al giorno d’oggi è certamente più difficile provare la validità dell’Hemline Index: non solo si tratta di una teoria che non tiene conto delle specificità del mondo non occidentale, anche a causa dell’avanzatissimo stadio del capitalismo in cui ci troviamo il consumismo e la fast fashion hanno reso il legame tra moda ed economia molto più complesso.

Nonostante ciò, oggi lo studio di Taylor potrebbe essere applicato a un altro campo, quello della politica: la rinnovata popolarità di cui sta godendo la moda conservatrice coincide infatti con l’ascesa al potere delle estreme destre in tutto l’Occidente e con la ribalta dei cosiddetti “valori tradizionali”.

Ciò è visibile soprattutto negli Stati Uniti, dove le aesthetics più in voga su TikTok nel periodo post-pandemico (trad wives, clean girl, old money style, ecc…) si sono sovrapposte alla seconda vittoria di Donald Trump alla Presidenza degli Stati Uniti, godendo di enormi consensi anche tra i più giovani.

Un case study che ha destato molto scalpore riguarda il brand britannico Pretty Little Thing: fino a poco tempo fa emblema dell’individualismo e della coolness, oggi il marchio fast-fashion propone abiti dai colori neutri e tagli minimal, promuovendo l’utilizzo del business attire anche fuori dall’ambito lavorativo e l’eccessiva magrezza dei corpi allo scopo di cavalcare il fenomeno “Ballerina Farm”.

Nel panorama attuale viene dipinta esclusivamente un’immagine della donna come di moglie e casalinga, una femminilità eccessivamente stereotipata con un’abbigliamento che ben si adatta all’angelo del focolare domestico e che riflette una certa nostalgia verso i ruoli di genere tradizionali e ideali come la moderazione e la rispettabilità.

Anche quando alle donne viene “concesso” di essere sexy ciò viene fatto solamente attraverso il filtro del male gaze, come dimostra il fenomeno delle donne mormoni, tutte bionde e ossessionate dalla chirurgia estetica per compiacere le aspettative dei loro uomini (e della loro religione).

In un ambiente politico-culturale sempre più frammentario e polarizzante, teorie come l’Hemline Index – se accompagnate da interpretazioni più moderne – possono qualificarsi come la chiave di volta per decrittare le problematiche del nostro tempo che si rivelano deleterie in primis per le donne.

Sara Coico