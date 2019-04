Hodā Barakāt vince il premio internazionale 2019 per la narrativa araba

L’autrice libanese Hodā Barakāt ha vinto il premio internazionale 2019 per la narrativa araba (IPAF) per il suo sesto romanzo Bârid al-layl (The Night Mail). La seconda donna a ricevere il premio. Annunciato nella cerimonia di premiazione svoltasi a Fairmont Bab Al Bahr ad Abu Dhabi. Romanzo pubblicato da Dar al-Adab nel 2017 e tradotto, dall’arabo, da Philippe Vigreux in Actes Sud, con il titolo Courrier de nuit.

Assegnato al miglior romanzo dell’anno, scritto in arabo, il premio è stato istituito congiuntamente nel 2008 dall’organizzazione Booker Prize in Gran Bretagna. E dal Dipartimento di Cultura e Turismo – Abu Dhabi. Il premio prevede, oltre a $ 50.000 (circa 45.000 €) la traduzione in inglese e la sua pubblicazione entro il 2020.

La vittoria di Hodā Barakāt contribuirà anche a creare una maggiore distanza dal premio assegnato nel 2011. Quando l’autrice saudita Raja Alem ha dovuto condividere il premio, per il romanzo The Doves Necklace , con lo scrittore marocchino Mohammed Achaari per The Arch and the Butterfly. È stato il primo e unico esempio in cui il premio è stato diviso e la decisione è stata criticata nei circoli letterari.

Nata a Bsharre nel 1952, nel nord del Libano, ai bordi della valle di Qadisha, a circa 110 km da Beirut. Villaggio maronita che ha dato i natali anche a allo scrittore Gibran Khalil Gibran (1883-1931) e al poeta Vénus Khoury-Ghata (nato nel 1937). Laureata in letteratura araba a Beirut. Hodā Barakāt vive in Francia, a Parigi, dal 1989, dove lavora come giornalista. Attualmente negli Stati Uniti, dove insegna per un semestre all'Università di Dartmouth, nel New Hampshire.









Autrice di 6 romanzi, ha scritto anche opere teatrali e una storia autobiografica. Il suo lavoro è celebrato nel mondo arabo e in Francia: ha ricevuto il premio Naguib Mahfouz per il suo lavoro nel 2000. Nominata Cavaliere dell’Ordine delle Arti e Lettere nel 2002 e Cavaliere del Ordine nazionale al merito nel 2008.

The Night Mail

In questo romanzo epistolare, la scrittrice descrive gli emarginati, le cui lettere sono condannati a non essere lette dal destinatario. The Night Mail racconta le storie degli scrittori di lettere, in cui un cast di personaggi apparentemente casuali condividono il dolore della dislocazione. Alcuni sono esuli e migranti, mentre altri sono senzatetto. Condividono le loro vite in lettere e alla fine il loro destino si intreccia.

Il critico letterario marocchino e presidente dei giudici del premio, Charafdin Majdolin, ha elogiato la mancanza di finzione letteraria del lavoro. The Night Mail è un romanzo molto completo che si distingue per la sua economia condensata del linguaggio, la struttura narrativa e la capacità di trasmettere il funzionamento interno degli esseri umani”.

Scegliendo di utilizzare tecniche ben note nella scrittura originale, Barakāt ha affrontato una sfida, ma è riuscita a innovare creativamente nella tradizione per convincere il lettore con successo. Il professor Yasir Suleiman, presidente del consiglio di amministrazione di Ipaf, ha descritto il lavoro di Barakāt come “un romanzo intenso e disciplinato“.

Il romanzo colpisce al di sopra del suo conteggio delle parole, trasformando la brevità in una virtù. Usando una struttura epistolare per affrontare lo spostamento e i suoi effetti sull’esperienza dei rifugiati, ci espone alla natura precaria dell’esistenza umana in un mondo in deriva.

È destinato a parlare ai lettori in più lingue a causa della condizione intensamente umana che evoca. Barakāt ha dichiarato che The Night Mail è stato scritto in risposta alla crisi dei migranti che sta investendo il mondo. In un’intervista pubblicata sul sito web di Ipaf, rivela che voleva che il suo romanzo fungesse da voce per gli sfollati. In un momento in cui si assiste alla regressione nella dimensione umanitaria di quelle civiltà, mentre i paesi si proteggono chiudendo le loro porte.

Ciò non vuol dire che l’autrice voglia che i paesi occidentali aprano le frontiere. Al contrario intende dar voce e ascoltare le vite di coloro che vagavano per il mondo. Voce a vite fragili, che sono giudicati da altri senza capirli o indagare su cosa li ha portati al loro stato attuale.

Il Booker arabo

Il processo di selezione è abbastanza complicato, non sorprendente vista la vastità del mondo arabo. I libri in competizione sono scritti in una lingua parlata da 467 milioni di persone in numerosi paesi. I 16 libri, nella lista preliminare di quest’anno sono stati scelti tra 134 contributi di nove paesi arabi.

Tre erano di scrittori libanesi, due della Giordania, due dall’Algeria, due dall’Egitto, due dall’Iraq. Due dal Marocco e uno dall’Eritrea, dall’Arabia Saudita e dalla Siria. Quest’anno, tra i concorrenti nessun autore palestinese in nomina. Sta di fatto che negli anni precedenti due hanno vinto il premio: Rabai al-Madhoun nel 2016 e Ibrahim Nasrallah nel 2018.

I sei libri della short list di quest’anno sono: “The Night Mail” di Hodā Barakāt (Libano); ” The Commandments” di Ādil ʿIṣmat (Egitto). “The Outcast” di Inaam Kachachi (Iraq); ” What Sin Caused Her to Die?” Di Mohammed Al-Maazuz (Marocco). “Summer with the Enemy” di Shahla Ujayli (Syria) e “Cold White Sun” di Kafa Al-Zou’bi (Giordania).

I premio è inteso essenzialmente per autori affermati e non riguarda la promozione di giovani scrittori. Oltre alla generosa ricompensa finanziaria – $ 50.000 al vincitore e $ 10.000 a ciascuno degli altri nella short list, il premio porta anche riconoscimenti. Prestigio e acclamazione letteraria che trascende i confini.

Vincere consente agli scrittori di raggiungere i lettori in tutto il mondo arabo e anche in un pubblico internazionale, poiché le opere vincitrici sono tradotte anche in inglese. Naturalmente, ciò influisce anche sulle vendite. Il Booker arabo è un modo eccellente per potenziare la lingua, la letteratura e la cultura araba, purché sia ​​fatta correttamente. Il consiglio di amministrazione di Abu Dhabi nomina un gruppo di giudici con rappresentanti di tutto il mondo.

Il panel di quest’anno era composto da:

Charafdin Majdolin, critico marocchino e presidente accademico.

Fowziyah Abu Khalid, poeta saudita, scrittore, accademico e ricercatore in questioni sociali e politiche.

Zulaikha Aburisha, poeta e attivista giordano.

Latif Zeitouni, critico accademico e letterario libanese .

Zhang Hong Yi, traduttore e ricercatore cinese.

Tutti gli autori selezionati per l’edizione sono presenti alla Fiera internazionale del libro di Abu Dhabi. La fiera va dal 24 aprile al 30 aprile presso il centro esposizioni nazionale di Abu Dhabi. Per i dettagli, visitare www.adbookfair.com

