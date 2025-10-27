Mentre ci si avvicina alla finestra delle grandi promozioni che avrà luogo fra la fine di novembre e l’inizio di dicembre con il Black Friday e il Cyber Monday, emerge un quadro di consumo italiano caratterizzato da maggiore cautela. Questo è quanto mostra il report “Holiday Retail Report 2025” diffuso da Shopify, che analizza gli atteggiamenti e i comportamenti dei consumatori in vista della stagione chiave dello shopping natalizio. Secondo lo studio, in Italia la spesa media prevista per questi eventi è di 185 euro, cifra che segna un calo del 15% rispetto ai 219 euro stimati per il 2024.

Una previsione più bassa: i numeri in Italia

Il dato sintetico – 185 euro di spesa media – mostra come la propensione all’acquisto durante il periodo del Black Friday & Cyber Monday non sparisca, ma si moderi. Il calo del 15% rispetto all’anno precedente riflette un approccio più riflessivo da parte dei consumatori, che sembrano voler evitare acquisti impulsivi e puntare piuttosto su scelte più mirate e budget definiti.

Questo atteggiamento contrasta, in parte, con alcune tendenze globali riportate dallo stesso report di Shopify: nel “Holiday Retail Report 2025” si indica che a livello mondiale la spesa media pianificata per questi eventi sale da 155 dollari nel 2024 a 192 dollari nel 2025.







I motivi del cambiamento: fiducia condizionata e budget sotto controllo

Cosa sta motivando questo atteggiamento più cautamente orientato? Il report dedica attenzione a diversi fattori. In primis, il contesto economico incerto: inflazione, aumento dei costi e un clima generale di prudenza spingono molti a fissare un tetto di spesa o a rimandare acquisti non strettamente necessari.

Ad esempio, oltre quattro italiani su dieci dichiarano di aver stabilito un budget di spesa da non superare, con l’intento dichiarato di evitare “sprechi” o acquisti dettati dall’impulso piuttosto che dalla necessità.

In secondo luogo, la pianificazione anticipata è un elemento distintivo: un numero crescente di consumatori dichiara di iniziare la ricerca e la comparazione delle offerte già prima del weekend clou, proprio con l’obiettivo di cogliere sconti favorevoli senza farsi prendere dall’urgenza dell’ultimo minuto.

Infine, la tecnologia e gli strumenti digitali rivestono un ruolo sempre più rilevante: dal comparare prezzi all’utilizzo di strumenti basati sull’intelligenza artificiale per trovare promozioni o valutare opzioni d’acquisto. In Italia, il 66% dei consumatori intervistati prevede di usare strumenti basati sull’AI per selezionare sconti e promozioni.

Un filo rosso: dal volume alla qualità

Un altro aspetto che emerge dalla ricerca è il cambiamento di paradigma: non solo “spendere meno”, ma “spendere meglio”. I consumatori mostrano una maggiore predisposizione a valutare il rapporto qualità-prezzo, a preferire marchi che dichiarano valori concreti e a orientarsi verso esperienze di acquisto più consapevoli.

Significa che lo shopping durante il Black Friday & Cyber Monday non viene abbandonato: piuttosto viene riorientato verso acquisti più mirati, con una selezione più attenta delle offerte e una preferenza per le occasioni che mostrano un reale vantaggio. Come sintetizzato nel titolo dell’articolo richiamato, si parla di “Shopping sì, ma con cautela”.

Per le aziende che operano nel commercio al dettaglio — online e offline — questa evoluzione rappresenta allo stesso tempo una sfida e un’opportunità. Il report di Shopify suggerisce che i brand più efficaci saranno quelli in grado di sviluppare proposte di valore chiare e differenziate, che comunichino trasparenza, facilità d’uso, e una buona integrazione tra canali.

In Italia, in particolare, la necessità è quella di attrarre consumatori che sono più riflessivi e che fanno uso crescente della tecnologia per comparare, scoprire e decidere. Il suggerimento per i retailer è di puntare su:

promozioni che siano ben comunicate e trasparenti;

esperienze d’acquisto fluide, tra online e fisico;

strumenti digitali che aiutino il consumatore nella scelta (ad esempio comparatori, notifiche su sconti, app basate su AI).

Questa attenzione al valore piuttosto che al semplice sconto può diventare elemento distintivo in un periodo in cui la spesa media è in calo.

Un occhio al mercato italiano del digitale

È utile collocare questo fenomeno nel quadro più ampio dell’e-commerce italiano. Secondo dati recenti, nel 2024 gli acquisti online di prodotto in Italia sono cresciuti di circa il 6% rispetto all’anno precedente, superando quota 40 miliardi di euro.

Tuttavia, la penetrazione dell’online sul totale consumi retail resta contenuta (intorno all’11% per l’e-commerce di prodotto nel 2025).

Questi elementi confermano che, seppur in crescita, l’e-commerce italiano non è immune da dinamiche di rallentamento della spesa e che la crescita non implica necessariamente uno scontrino medio elevato. Lo scenario del Black Friday & Cyber Monday – con uno scontrino medio in discesa – inserisce dunque una nota di prudenza anche in un settore che, fino a qualche anno fa, aveva puntato molto su quantità e promozioni aggressive.