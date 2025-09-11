Per la prima volta da anni, il Consiglio legislativo di Hong Kong ha respinto una proposta proveniente dall’esecutivo sui diritti delle coppie omosessuali. Il 10 settembre, 71 membri hanno votato contro e soltanto 14 a favore del disegno di legge che avrebbe introdotto un sistema di registrazione per le coppie dello stesso sesso sposate o unite civilmente all’estero. Una scelta che ha rappresentato uno spartiacque, poiché il testo era stato presentato proprio per adempiere a una sentenza della Corte di Cassazione del 2023, che aveva imposto al governo di creare un quadro alternativo di tutela entro due anni.

Un provvedimento limitato ma simbolico

Il disegno di legge sui diritti delle coppie omosessuali, considerato da molti un compromesso minimo, non prevedeva in alcun modo l’apertura del matrimonio egualitario a Hong Kong, dove resta vietato così come nel resto della Cina continentale. La misura avrebbe garantito solo alcuni diritti, come l’accesso alle informazioni mediche del partner, la possibilità di partecipare alle decisioni ospedaliere o di reclamare le spoglie in caso di decesso. Diritti basilari, che molte coppie eterosessuali danno per scontati, ma che le persone LGBTQ+ continuano a vedersi negare.

La proposta si è trovata stretta in una doppia morsa. Da un lato, i partiti filocinesi che dominano l’assemblea l’hanno bollata come una minaccia alla “famiglia tradizionale”. Dall’altro, numerose associazioni e attivisti l’hanno giudicata del tutto insufficiente, incapace di rispondere alla richiesta di pari dignità. Nonostante questo, molte realtà della comunità LGBT+ avevano deciso di sostenerla comunque, consapevoli che anche un piccolo passo avrebbe potuto aprire la strada a ulteriori riconoscimenti in futuro.

Il peso della società civile e la voce dei cittadini

Secondo un sondaggio condotto da tre università locali nel 2023, il 60% degli abitanti di Hong Kong si dichiara favorevole al matrimonio egualitario, una percentuale in forte crescita rispetto a un decennio fa. Nello stesso anno, la città aveva anche ospitato i Gay Games, prima volta assoluta in Asia, simbolo di un’apertura culturale che però non ha trovato corrispondenza nelle istituzioni. Durante la consultazione pubblica lanciata dal governo, sono arrivate oltre 10.800 osservazioni: l’80% si è detto contrario, ma secondo i gruppi pro-uguaglianza la metà delle opposizioni era frutto di campagne coordinate da organizzazioni conservatrici.

La bocciatura è stata accolta con delusione dal movimento per i diritti civili. L’organizzazione Hong Kong Marriage Equality ha parlato di “giorno triste” e di un segnale pericoloso, che dimostra come perfino le sentenze dei tribunali possano essere ignorate. Amnesty International ha denunciato un “allarmante disprezzo” verso i diritti delle persone LGBT+ e ha invitato il governo a non considerare chiusa la questione ma a presentare un testo più ambizioso. Anche l’attivista Jimmy Sham, protagonista di storiche battaglie legali per il riconoscimento del proprio matrimonio celebrato a New York nel 2013, ha definito la decisione “profondamente lesiva della dignità delle persone”.







Autonomia limitata e controllo di Pechino

Il caso sui diritti delle coppie omosessuali mette in luce anche la particolare natura istituzionale di Hong Kong. La città gode formalmente di un’ampia autonomia grazie alla sua “Legge fondamentale”, ma negli ultimi anni lo spazio per l’opposizione politica e per la società civile si è ristretto drasticamente. Dal 2020, con l’introduzione della legge sulla sicurezza nazionale voluta da Pechino, ogni voce critica è stata progressivamente silenziata.

Il Consiglio legislativo è oggi composto quasi esclusivamente da membri filocinesi, dopo la riforma che ha escluso candidati non considerati “patriottici”. In questo contesto, la rottura con l’esecutivo guidato da John Lee appare ancora più significativa.

Il progetto respinto era nato come risposta obbligata a una sentenza della Corte di Final Appeal, che nel 2023 aveva escluso il matrimonio egualitario ma riconosciuto la necessità di un quadro giuridico alternativo. I giudici avevano sottolineato come l’assenza di ogni forma di riconoscimento fosse lesiva della vita privata delle persone omosessuali e costituisse un’ingerenza arbitraria. Da qui l’iniziativa legislativa, che però si è arenata davanti alla chiusura del parlamento. Ora l’esecutivo dovrà “ripartire da zero” con pochissimo tempo a disposizione per rispettare la scadenza fissata dalla Corte.

Prospettive e incognite

La bocciatura del disegno di legge sui diritti delle coppie omosessuali non mette fine al dibattito, ma rischia di rallentare ulteriormente un percorso già fragile. Il governo di Hong Kong si trova stretto tra due forze opposte: da una parte la crescente apertura della società civile, dall’altra le pressioni di Pechino e delle frange conservatrici locali. Il fallimento del disegno di legge lascia dunque irrisolto il nodo centrale: come garantire alle coppie dello stesso sesso un riconoscimento minimo dei loro diritti senza violare le direttive politiche provenienti dalla Cina continentale. Una sfida che, al momento, resta tutta aperta.

Il voto del 10 settembre non è soltanto la bocciatura di un testo legislativo. È la fotografia di una città in bilico tra spinte modernizzatrici e vincoli politici sempre più rigidi. Mentre una parte crescente della popolazione chiede pari diritti, le istituzioni sembrano incapaci di dare risposte coraggiose. Hong Kong resta così sospesa: tra i sogni di uguaglianza e l’ombra del controllo di Pechino.

Lucrezia Agliani