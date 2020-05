Hong Kong. Legge sulla sicurezza nazionale sempre più reale

Prima della chiusura, l’ANP ha approvato la bozza di legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. L’approvazione è avvenuta quasi all’unanimità, con 2678 voti a favore, uno contrario e sei astenuti, riporta il South China Morning Post.

Il voto non significa che la legge sulla sicurezza nazionale sia stata definitivamente approvata, ma significa che il Comitato Permanente dell’ANP è ora autorizzato a redigere una legge che vieti “la secessione, le proteste, il terrorismo e le cospirazioni con influenze estere”. Il Comitato Permanente dell’ANP si riunisce con cadenza bimestrale. L’ultimo meeting risale ad aprile, il prossimo è quindi previsto per gli inizi di giugno.

Concretamente l’approvazione della legge obbligherà il governo di Hong Kong a garantire la salvaguardia nazionale e a permettere alle agenzie della Cina continentale di operare sul territorio dell’ex colonia come meglio credono.

La notizia del voto è arrivata poco dopo l’annuncio del Segretario di Stato USA Mike Pompeo, che ha dichiarato come la legge sulla sicurezza nazionale mini l’indipendenza di Hong Kong, elemento necessario per il continuo del rapporto economico preferenziale con gli Stati Uniti.

Today, I reported to Congress that Hong Kong is no longer autonomous from China, given facts on the ground. The United States stands with the people of Hong Kong.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 27, 2020