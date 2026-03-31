L’ingresso degli Houthi yemeniti nella guerra in Medio Oriente al fianco dell’Iran allarga il conflitto e minaccia di aggravare ulteriormente la crisi energetica.

Come già accaduto nel 2023, i ribelli yemeniti hanno la capacità di bloccare lo stretto di Bab al-Mandeb, attraverso il quale transita il 12% del commercio marittimo mondiale.

Le milizie degli Houthi, già protagoniste negli ultimi anni di attacchi e azioni destabilizzanti nel Mar Rosso, tornano al centro della scena internazionale. E lo fanno in un momento in cui il sistema energetico mondiale è già sotto pressione, tra tensioni geopolitiche, rotte commerciali insicure e prezzi instabili.

L’episodio più recente è il lancio di un missile contro Israele, rivendicato proprio dagli Houthi. Un segnale chiaro, che va ben oltre il gesto simbolico. Indica la volontà di inserirsi attivamente in uno scenario di conflitto più ampio, legato all’asse tra Iran e i suoi alleati regionali.

Ed è proprio questo legame a preoccupare osservatori e governi occidentali. Teheran, già coinvolta in tensioni dirette e indirette con Stati Uniti e Israele, potrebbe contare su una leva ulteriore per esercitare pressione: un attore capace di colpire uno dei nodi vitali del commercio energetico mondiale.

Il contesto, infatti, è già compromesso. Il bllocco dello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il trasporto del greggio, ha tagliato chiaramente le forniture in uscita dal Golfo Persico. Per limitare i danni, l’Arabia Saudita ha spostato una quota condiderevole delle esportazioni verso il Mar Rosso, mirando su una rotta alternativa.

Una soluzione che però resta esposta a forti incertezze. Il nodo più sensibile resta lo Stretto di Bab el-Mandeb, stretto passaggio tra Mar Rosso e Oceano Indiano, tra il Corno d’Africa e la penisola arabica.

Da qui passa una grossa fetta dei traffici globali. Petrolio e merci che ogni anno collegano i mercati asiatici a quelli europei. Ed è proprio in questa area che gli Houthi hanno già mostrato, negli ultimi anni, di poter intervenire con attacchi mirati.

Non serve un’operazione militare su larga scala per mettere in crisi questo sistema. Lo dimostrano i precedenti: attacchi mirati, spesso condotti con droni o missili a basso costo, sono stati sufficienti a spingere le compagnie di navigazione a evitare l’area. Il risultato? Rotte più lunghe, costi più elevati, ritardi nelle consegne e un inevitabile aumento dei prezzi energetici.

Le autorità internazionali osservano con crescente preoccupazione. Il Joint Maritime Information Center mantiene l’attenzione alta sullo stretto e sul Golfo di Aden, dove il livello di rischio viene ancora indicato come “moderato”. Ma il punto, fanno sapere, è un altro: gli Houthi hanno ancora mezzi e volontà per colpire. Anche se negli ultimi tempi non si sono registrati attacchi contro navi mercantili, la minaccia non può essere considerata rientrata.







Un allarme condiviso anche dagli Stati Uniti. L’amministrazione marittima del Dipartimento dei Trasporti ha ribadito che le milizie yemenite rappresentano ancora una minaccia concreta per le navi commerciali e per gli interessi americani nella regione.

Un messaggio che si inserisce in un quadro più ampio di crescente tensione. Sul piano politico, le dichiarazioni provenienti dagli ambienti Houthi lasciano poco spazio all’interpretazione.

In un’intervista a Reuters, un esponente degli Houthi ha parlato esplicitamente di un Iran che starebbe guadagnando terreno giorno dopo giorno, lasciando intendere che, se lo scenario dovesse cambiare, il gruppo potrebbe rivedere la propria posizione e aumentare il livello di coinvolgimento.

Nel frattempo anche in Europa il clima resta teso. Kaja Kallas, Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di garantire la sicurezza nel Mar Rosso. Una questione che non riguarda solo gli equilibri diplomatici.

Da quella rotta passa una parte essenziale degli scambi tra Asia ed Europa, e qualsiasi interruzione avrebbe effetti immediati sul commercio globale. Il nodo centrale resta però quello energetico.

Energia e commercio sotto pressione: il rischio globale

L’Arabia Saudita, tra i principali esportatori di greggio al mondo, si trova oggi a gestire un equilibrio complicato. Con lo Stretto di Hormuz di fatto inutilizzabile, Riyadh ha spinto sull’alternativa del Mar Rosso, aumentando il ricorso al terminale di Yanbu, collegato ai giacimenti orientali tramite l’oleodotto Est-Ovest.

Nelle ultime settimane i volumi spediti da questa direttrice sono cresciuti rapidamente, diventando una via essenziale per garantire le forniture verso Europa e Asia. Resta però una soluzione che non offre garanzie.

L’oleodotto può trasportare fino a circa sette milioni di barili al giorno, una quantità lontana dai circa quindici milioni che passavano dallo Stretto di Hormuz prima della crisi. Se anche il Mar Rosso dovesse subire rallentamenti o blocchi, si aprirebbe un vuoto difficile da compensare in tempi rapidi.

Le conseguenze non si fermerebbero al settore energetico. Come sottolineato da Fidelity, un deterioramento della sicurezza nello stretto di Bab el-Mandeb aggraverebbe gli shock già in atto nelle catene di approvvigionamento globali. I flussi di merci tra Asia ed Europa verrebbero rallentati, i costi di trasporto aumenterebbero e i premi di rischio continuerebbero a crescere. Il problema, del resto, è già visibile.

Secondo CaixaBank Research, il traffico nel Canale di Suez si è dimezzato rispetto a prima della fine del 2023. Per evitare rischi, molte navi hanno scelto di allungare la rotta, passando dal Capo di Buona Speranza e aggirando l’Africa.

Questo significa viaggi più lunghi (circa 6.500 chilometri in più) e tempi che si allungano anche di due settimane. Un impatto diretto sui costi per le aziende, che inevitabilmente si riflette anche sui prezzi finali, mentre l’inflazione resta sotto pressione e la crescita rallenta. In un quadro già instabile, ogni nuova tensione finisce per pesare ancora di più.

C’è poi un elemento strategico da non sottovalutare. Il Mar Rosso rappresenta per l’Arabia Saudita non solo una via alternativa, ma una vera e propria ancora di salvezza. Se anche questa rotta dovesse diventare instabile, Riyadh si troverebbe con margini di manovra estremamente ridotti. E con essa, l’intero mercato globale del petrolio.

In questo scenario, il ruolo degli Houthi assume un peso che va ben oltre la dimensione locale. Non si tratta più soltanto di un attore del conflitto yemenita, ma di un potenziale fattore di destabilizzazione globale. La loro capacità di influenzare rotte commerciali strategiche li rende un elemento chiave nelle dinamiche geopolitiche della regione.

Il rischio, oggi, non è tanto quello di un blocco totale immediato, quanto di una progressiva erosione della sicurezza. Attacchi sporadici, minacce credibili, tensioni costanti: è questo il terreno su cui si gioca la partita. Un terreno che rende ogni previsione incerta e ogni equilibrio precario.

Per i mercati energetici, significa convivere con un rischio latente. Per i governi, significa prepararsi a scenari sempre più complessi. Per i consumatori, infine, significa fare i conti con prezzi potenzialmente più alti e una maggiore volatilità.

In definitiva, la crisi nel Mar Rosso non è un episodio isolato, ma parte di un mosaico più ampio. Un mosaico in cui si intrecciano interessi energetici, strategie militari e dinamiche politiche. E in cui ogni tassello può fare la differenza.

Se gli Houthi dovessero alzare il livello dello scontro al fianco dell’Iran, lo scenario rischierebbe di complicarsi rapidamente. Le rotte marittime finirebbero ancora di più sotto pressione e il petrolio tornerebbe al centro del gioco, non solo come risorsa, ma come leva politica capace di spostare equilibri.

Felicia Bruscino