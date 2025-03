Il conflitto tra Stati Uniti e Houthi yemeniti ha raggiunto un nuovo punto critico con un attacco aereo su larga scala ordinato da Washington e Londra. L’operazione, motivata dal tentativo di contrastare le minacce dei ribelli contro la navigazione nel Mar Rosso, ha provocato una dura risposta degli Houthi, che hanno colpito la portaerei USA Truman e minacciato di estendere il blocco alle navi americane. Con il coinvolgimento dell’Iran e le preoccupazioni della comunità internazionale, la crisi rischia di innescare una nuova escalation nella regione.

Gli attacchi degli Houthi contro la portaerei USA Truman

In risposta ai raid aerei statunitensi sullo Yemen, i ribelli Houthi hanno lanciato un attacco contro la portaerei USA Truman e le navi da guerra americane nel Mar Rosso settentrionale. Secondo quanto dichiarato dal portavoce del gruppo, Yahya Saree, l’offensiva ha coinvolto 18 missili balistici e da crociera, oltre a un drone. L’operazione militare, annunciata in un comunicato ufficiale, rappresenta una reazione diretta ai bombardamenti condotti dagli Stati Uniti nelle ultime ore.

Il leader dei ribelli, Abdulmalik al-Houthi, ha minacciato ulteriori azioni, dichiarando che le navi cargo statunitensi saranno soggette a un embargo finché Washington continuerà quella che ha definito “aggressione militare”. Gli Houthi hanno inoltre ribadito l’intenzione di mantenere il blocco navale contro Israele, impedendo alle sue navi di attraversare la zona operativa finché gli aiuti umanitari non saranno consegnati alla Striscia di Gaza.

“Le forze armate yemenite hanno preso di mira, per la seconda volta in 24 ore, la portaerei statunitense USS Harry Truman nel Mar Rosso settentrionale, con numerosi missili balistici e da crociera, nonché droni, in uno scontro durato diverse ore” hanno rivendicato i ribelli Houthi pubblicamente sulla piattaforma Telegram. Con questo comunicato, gli Houthi hanno lasciato intendere che non mancherà mai una risposta agli attacchi del blocco occidentale e che “affronteremo l’escalation con l’escalation”.

I raid aerei statunitensi e le vittime civili

L’attacco degli Houthi è giunto in risposta ai massicci bombardamenti effettuati dagli Stati Uniti, con il supporto della Gran Bretagna, su diversi obiettivi nelle aree controllate dai ribelli in Yemen, compresa la capitale Sana’a. Secondo fonti locali, almeno 31 persone sono rimaste uccise e oltre 100 ferite, molte delle quali donne e bambini.

Il Ministero della Salute degli Houthi ha denunciato l’operazione come un “crimine di guerra” e ha diffuso un primo bilancio delle vittime, sottolineando la distruzione di infrastrutture civili. Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Michael Waltz, ha invece difeso l’azione, dichiarando che si è trattato di un messaggio chiaro all’Iran e ai suoi alleati.

I precedenti attacchi statunitensi nei confronti degli Houthi hanno infatti colpito, oltre alla capitale, molte altre province yemenite, in circa 50 attacchi aerei. Tra i danni e le distruzioni, c’è stato anche un sito in particolare: quello della centrale elettrica di Dahyan, il cui bombardamento ha causato un blackout.

La reazione della comunità internazionale

L’ONU ha espresso preoccupazione per l’escalation del conflitto e ha esortato entrambe le parti a interrompere immediatamente le ostilità. Stéphane Dujarric, portavoce del Segretario generale António Guterres, ha condannato gli attacchi aerei statunitensi e ha invitato i ribelli Houthi a cessare le loro azioni contro le navi in transito nel Mar Rosso.

Anche l’Iran, storico alleato degli Houthi, ha reagito duramente. Il capo della diplomazia iraniana, Abbas Araghchi, ha definito i bombardamenti “barbarici” e una palese violazione del diritto internazionale. Il generale delle Guardie Rivoluzionarie, Hossein Salami, ha avvertito che Teheran risponderà con fermezza a qualsiasi attacco diretto contro il proprio territorio, pur negando un coinvolgimento diretto nella strategia militare degli Houthi.

Trump promette una reazione dura

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato l’escalation attraverso il suo social network Truth, promettendo una risposta “schiacciante e letale” contro i ribelli yemeniti, definiti “terroristi”. Trump ha ribadito che gli attacchi americani non cesseranno finché non sarà raggiunto l’obiettivo di fermare le aggressioni nel Mar Rosso e le minacce contro Israele.







Nel frattempo, Abdulmalik al-Houthi ha chiamato a raccolta la popolazione per una manifestazione di massa in risposta agli attacchi subiti. Nel suo discorso televisivo ha fatto riferimento alla storica battaglia di Badr, incitando milioni di yemeniti a scendere in piazza per dimostrare la propria resistenza.

Uno scontro che potrebbe allargarsi

L’attuale conflitto tra gli Houthi e gli Stati Uniti si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra Washington e Teheran. Dal 7 ottobre 2023, gli Houthi hanno lanciato numerosi attacchi missilistici contro Israele e contro navi sospettate di avere legami con lo Stato ebraico, dichiarando di agire in solidarietà con la causa palestinese.

La scorsa settimana, il gruppo yemenita ha denunciato le violazioni del cessate il fuoco di Israele, che continua a bombardare Gaza e la Cisgiordania occupata e che impedisce l’arrivo di qualsiasi aiuto umanitario.

L’incertezza rimane alta: da un lato, gli Stati Uniti cercano di contenere le operazioni degli Houthi e di inviare un segnale all’Iran; dall’altro, i ribelli yemeniti dimostrano di avere la capacità e la volontà di colpire obiettivi strategici americani e alleati, come è accaduto nei confronti della portaerei USA Truman. Il rischio di un’ulteriore escalation regionale è sempre più concreto.

Lucrezia Agliani