Nell’ambito delle malattie sessualmente trasmissibili, il Papillomavirus umano (HPV) rappresenta una delle minacce più sottovalutate e pervasive, nonostante la sua diffusione capillare nella popolazione. L’infezione da HPV, che si contrae principalmente per via sessuale, colpisce in maniera indistinta uomini e donne, ma l’approccio alla prevenzione e allo screening mostra ancora evidenti squilibri di genere.

Secondo le più recenti stime epidemiologiche, oltre l’80% della popolazione sessualmente attiva – uomini e donne – contrarrà almeno una volta nella vita un’infezione da HPV. Tale dato, lungi dall’essere marginale, dovrebbe costituire la base di una riflessione più ampia sulla strategia sanitaria complessiva e sull’urgenza di una campagna di prevenzione più inclusiva. Eppure, ancora oggi, il focus delle iniziative sanitarie resta fortemente orientato verso la salute femminile, escludendo in larga misura il coinvolgimento maschile, sia nei programmi di vaccinazione sia in quelli di screening.

Una minaccia trasversale

L’HPV è responsabile di circa il 5% di tutti i tumori diagnosticati a livello globale. Tra questi, i più noti sono il tumore della cervice uterina – storicamente associato al virus – ma anche quelli dell’ano, del pene, della vulva, della vagina e dell’orofaringe, in particolare alla base della lingua e nelle tonsille. Una percentuale tutt’altro che trascurabile che richiama l’attenzione sulla portata globale del virus, oggi riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come uno dei principali agenti oncogeni prevenibili.

Le infezioni da HPV sono, nella maggior parte dei casi, asintomatiche e transitorie. Tuttavia, in una quota di soggetti, il virus può persistere nel tempo, integrarsi nel DNA delle cellule ospiti e innescare un processo tumorale. Questo avviene più frequentemente con alcuni ceppi ad alto rischio oncogeno, come l’HPV 16 e 18, responsabili di circa il 70% dei tumori del collo dell’utero.

Prevenzione sbilanciata

Nonostante la diffusione universale dell’HPV, i programmi di prevenzione primaria – in particolare la vaccinazione – e quelli di prevenzione secondaria – come lo screening – sono tuttora focalizzati quasi esclusivamente sulla popolazione femminile. Le ragazze vengono generalmente invitate alla vaccinazione già nella fascia pre-adolescenziale, mentre i maschi, salvo rari casi o iniziative locali, restano esclusi dalle campagne pubbliche.

Tale squilibrio si traduce in una maggiore vulnerabilità maschile sotto diversi profili. Innanzitutto, i ragazzi non vaccinati diventano potenziali vettori inconsapevoli dell’infezione, contribuendo alla circolazione del virus nella popolazione. In secondo luogo, gli uomini stessi sono a rischio di sviluppare forme tumorali associate all’HPV, in particolare quelle dell’orofaringe e dell’ano, che stanno registrando un preoccupante incremento in termini di incidenza, soprattutto tra i soggetti immunocompromessi e nei gruppi ad alto rischio.

L’importanza della vaccinazione maschile

La vaccinazione anti-HPV rappresenta uno strumento efficace e sicuro per prevenire l’infezione e le sue conseguenze più gravi. Gli studi clinici dimostrano che la somministrazione del vaccino nei maschi offre una protezione significativa contro le lesioni precancerose e i tumori correlati all’HPV, con benefici anche in termini di salute pubblica, grazie alla riduzione complessiva della circolazione virale.

Paesi come l’Australia, pionieri nella lotta contro il Papillomavirus, hanno già da tempo incluso i maschi nei programmi vaccinali nazionali, ottenendo risultati straordinari in termini di riduzione dell’incidenza di infezioni e tumori HPV-correlati. Al contrario, in molte nazioni europee, inclusa l’Italia fino a pochi anni fa, l’estensione della vaccinazione ai maschi è stata lenta e frammentaria, spesso affidata a decisioni regionali o iniziative sperimentali, con conseguente disomogeneità nella protezione della popolazione.







Disparità informative e culturali

Uno degli ostacoli principali all’estensione della prevenzione maschile è rappresentato dalla scarsa consapevolezza, tanto a livello individuale quanto collettivo. L’HPV viene ancora percepito come un “problema femminile”, un’eredità di decenni di comunicazione centrata sul tumore della cervice uterina. Questo approccio, seppur inizialmente comprensibile per indirizzare le risorse verso un obiettivo immediato e misurabile, si è rivelato col tempo limitante e persino controproducente.

I dati dimostrano che la disinformazione è più diffusa tra i giovani maschi, meno propensi a considerare l’HPV una minaccia per la propria salute e quindi meno motivati ad aderire alla vaccinazione. In assenza di programmi scolastici di educazione sessuale strutturati e di campagne mirate, il risultato è una generazione di ragazzi poco informati, esposti al contagio e al rischio di complicanze a lungo termine.

Screening maschile: un’opportunità ancora inesplorata

A complicare ulteriormente il quadro è la quasi totale assenza di programmi di screening rivolti agli uomini. Mentre le donne hanno accesso a controlli regolari (come il Pap-test e il test HPV), che permettono di identificare precocemente lesioni sospette e intervenire tempestivamente, gli uomini non dispongono di strumenti analoghi, né esistono protocolli ufficiali di sorveglianza nella popolazione maschile.

Tuttavia, alcuni studi suggeriscono che test diagnostici basati su tamponi anali, orofaringei o penieni potrebbero essere utili, soprattutto nei gruppi ad alto rischio come gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini (MSM) o le persone immunodepresse. L’introduzione di percorsi di screening selettivo, dunque, potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella prevenzione dei tumori HPV-correlati anche per il sesso maschile.

Verso una strategia sanitaria più equa

L’evidenza scientifica è chiara: l’HPV non fa distinzioni di genere. Eppure, l’impostazione della prevenzione continua a riflettere un retaggio di genere che non tiene conto della realtà epidemiologica. Per affrontare seriamente questa sfida, è necessario un cambio di paradigma che porti a una maggiore equità sanitaria, includendo i maschi in tutte le fasi della prevenzione: dall’informazione alla vaccinazione, dallo screening alla diagnosi precoce.

Patricia Iori