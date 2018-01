HTC U11 EYEs svelato ufficialmente. Cosa cambia rispetto a HTC U11?

Dopo i rumor delle settimane passate, è finalmente stato ufficializzato l’HTC U11 EYEs. Cosa ha in serbo per noi l’ultimo nato in casa HTC?







Le peculiarità di HTC U11 EYEs

HTC U11 EYEs si presenta come uno smartphone perfettamente in linea con i tempi. Questo modello monta la stessa fotocamera posteriore di HTC U11, elemento che garantisce scatti di qualità. Infatti, questa fotocamera con apertura f/1.7 e tecnologia UtraPixel 3 (si tratta di pixel più ampi) ha stupito tutti, ottenendo recensioni decisamente positive e il punteggio più alto su DoXMark. Frontalmente presenta ben due fotocamere, grazie alle quali potremo disporre del Face Unlock per sbloccare il nostro dispositivo. Il nuovo telefono HTC permette l’utilizzo di nuove feature grazie all’Edge Sense (già vista su HTC U11), che vi permetterà di controllare il vostro smartphone stringendolo un po’ mentre lo impugnate (qualcosa di molto simile all’Active Edge visto sui Pixel 2 di Google).









HTC U11 EYEs VS HTC U11

Come potete notare dal confronto, esattamente come l’HTC U11, anche l’U11 EYEs è dotato di certificazione IP67 contro acqua e polvere. Il processore non è l’835 come in HTC U11, ma è pur sempre Qualcomm (il 652, per essere precisi). Entrambi i telefoni sono dual-SIM (ma uno dei due slot serve da lettore microSD). Vediamo i due smartphone nel dettaglio.

MODELLO HTC U11 EYEs HTC U11 Schermo Super LCD3 con diagonale di 6″ Full HD+ (1.080 x 2.160) con aspect ratio di 18:9 Super LCD5 con diagonale di 5,5″ QHD (2560 x 1440) con aspect ratio di 16:9 Fotocamera posteriore 12 MP con apertura f/1.7 con OIS 12 MP con apertura f/1.7 con OIS Fotocamera frontale (doppia) 5 MP con apertura f/2.2 16 MP con apertura f/2.0 RAM 4 GB LPDDR4x 4 / 6 GB LPDDR4x CPU Qualcomm Snapdragon 652 (octa-core da 1,8 GHz) Qualcomm Snapdragon 835 (octa-core: 4 con frequenza 2,45GHz e 4 con 1,8 GHz) GPU Adreno 510 Adreno 540 Memoria interna 64 GB 64 GB / 128 GB Batteria 3.930 mAh con Quick Charge 3.000 mAh con Quick Charge Porte USB type-C 2.0

microSD (fino a 2 TB) USB type-C 3.1

microSD (fino a 2 TB) Connettività Bluetooth 4.2

NFC

LTE Cat. 6

Wi-Fi ac Bluetooth 4.2

NFC

LTE Cat. 15

Wi-Fi ac Certificazione IP67 IP67 Sblocco schermo Face Unlock Lettore di impronte digitali (anteriore) Colori Solar red (rosso)

Amazing Silver (azzurro)

Ceramic black (nero) Solar red (rosso)

Shappire Blue (blu)

Amazing Silver (azzurro)

Brilliant black (nero) Sistema operativo HTC Sense 8.0 (Android Nougat 7.1.2) HTC Sense 8.0 (Android Nougat 7.1.1) Prezzo 3.299 ¥ (420 €) 599 € (4 GB RAM; 64 GB ROM) 689 € (6 GB RAM; 128 GB ROM)







Ne vale la pena?

Da questo breve confronto si capisce come l’HTC U11 EYEs sia un telefono non troppo ambizioso. Ha tutto ciò che serve per conquistare il consumatore medio, ponendosi come un ottimo medio-gamma. Essendo destinato all’utente medio, HTC ha saggiamente scelto di dotare l’EYEs dello stesso comparto fotografico del loro top di gamma. Nell’era dei social, infatti, una buona fotocamera è un requisito ormai essenziale. È anche pregevole la scelta di aver dotato questo smartphone del riconoscimento facciale, sulla scia di iPhone X. Forse sono queste le ragioni che portano a un prezzo di circa 400 €. A questo punto bisogna capire se vale la pena spendere questi soldi o aggiungere qualcosa in più e prendersi un top di gamma (notiamo come lo stesso HTC U11 sia sceso di prezzo – costava 749 €). Voi cosa fareste? Questo nuovo smartphone vi piace? Fatecelo sapere con un commento.

Davide Camarda