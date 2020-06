I 30 stadi più calorosi al mondo: due sono in serie A

France Football, il popolare quotidiano francese organizzatore del Pallone d’Oro, ha stilato una classifica degli stati più ‘caldi’ del mondo. In particolare, il giornale transalpino ha selezionato 30 impianti, ricchi di passione e storia dove il fattore campo pesa di più e per gli avversari non sarà mai semplice giocarci. Nella top 30 degli stati più calorosi al mondo, due sono italiani: il San Paolo di Napoli e l’Olimpico di Roma.









Ecco la top 10 secondo France Football

La classifica è comandata da “La Bombonera” di Buenos Aires, impianto argentino dove gioca il Boca Juniors animato dal tifo incessante della “Doce”. L’impianto conta solo 49mila posti, ma provate ad assistere a un match al suo interno e capirete perché quelli della “12” (la curva) dicono che questo stadio “Noo tiembla pero late” (non trema, ma batte). Anfield Road, la casa del Liverpool si prende il secondo posto e la medaglia d’argento, grazie alla sua Kop e le immancabili note di “You’ll never walk alone”. In questo luogo si respira la storia, la tradizione e le imprese che hanno accompagnato questo club nei decenn. Anche la medaglia di bronzo è europea ed è stata presa dal Signal Iduna Park, impianto sportivo che ospita le partite del Borussia Dortmund. I romantici continuerebbero a chiamarlo Westfalen Stadion, ma la sostanza non cambia, in quanto “Il muro giallo” tedesco incute timore agli avversario e funge da 12 uomo per i padroni di casa. Stadio Ratko Mitic: è l’impianto sportivo della Stella Rossa di Belgrado, chiamato Marakana dai suoi tifosi ed è uno dei più temuti al mondo. Celtik Park: qui come a Liverpool e Dortmund sentirete intonare “You’ll never walk alone”, canzone che accompagna ogni pre-partita del Celtic Glasgow. Stadio Antonio Vepucio Liberti : c onosciuto anche come “El Monumental”, ospita le partite casalinghe del River Plate Vodafone Arena: s i trova a Istanbul e ospita le gare casalinghe a partire dalla stagione 2015-16 del Besiktas. I tifosi della squadra di casa non saranno colorati come quelli del Galatasaray ma si fanno sentire, eccome Stadio Georgios Karaiskakis: casa dell’Olympiacos ad Atene in Grecia. I 33mila posti possono non sembrare tanti, ma provate a venire a giocare in questo posto in un match di cartello e proverete delle emozioni da brividi! Stadio San Mames: è lo stadio che dal 2013 ospita le partite casalinghe dell’Athletic Bilbao. L’impianto gronda di passione come i suoi tifosi che sposano la politica del club che vuole solo giocatori nati nei Paesi Baschi. Maracanà: attualmente è la casa di Flamengo e Fluminense, ma per i più romantici di questo sport è lo stadio per eccellenza.

La classifica degli stati più calorosi dall’11° al 30° posto

11. Turk Telecom Arena : è la casa del Galatasaray e dei suoi tifosi tra i più colorati, passionali e pittoreschi d’Europa.

12. Stadio de Kuip: è lo stadio del Feyenoord, si trova a Rotterdam in Olanda ed è de Kuip (la vasca), per via della sua forma.

13. Stadio San Paolo: questo impianto sportivo è la casa della SSC Napoli dal 6 dicembre 1959 ed è ubicato nel quartiere Fuorigrotta del capoluogo partenopeo. Spesso si fanno paragoni tra Napoli e Marsiglia ma non solo per i colori dei club, il bianco e l’azzurro, o l’ubicazione sul mare, ma specie per la passione dei tifosi che in questo stadio hanno celebrato le gesta di Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi. I tifosi azzurri sperano di ritrovare quella via verso lo scudetto che tanti anni fa fece sognare un’intera città, grazie al fuoriclasse argentino.

14. Stadio Orange Velodrome: è lo stadio del Marsiglia, tra i più belli d’Europa, nonché la tana dei tifosi dell’Olympique Marsiglia noti per essere molto presenti nel sostenere la propria squadra del cuore.

15. Stadio Geoffrey Guichard: è l’impianto sede delle gare casalinghe del Saint Etienne i cui tifosi sono famosi per essere molto molto calorosi.

16. Stadio Internazionale del Cairo : Gigantesco e impressionante. stadio da 75mila posti, in cui si può assistere alle partite dell’Al Alhy, lo Zamalek e la nazionale di calcio egiziana.

17. Stadio Sukru Saracoglu: e‘ lo stadio del Fenerbahce, leggermente al di sotto, quanto a calore, rispetto a quelli di Besiktas e Galatasaray ma pur sempre uno stadio pieno di passione dove è sempre complicato andare a giocare.

18. Stadio Mestalla: casa del Valencia che ko abbiamo visto vuoto durante Valencia-Atalanta nel ritorno degli ottavi di Champions, ma quando è pieno fa impressione.