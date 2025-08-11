E con l’estate che si avvicina, le app di gioco si preparano a nuovi aggiornamenti, eventi tematici e versioni “vacanziere” per conquistare anche chi, sotto l’ombrellone o tra i monti, non vuole rinunciare a un po’ di svago digitale.

Nel 2025, giocare online è diventata una delle attività quotidiane più diffuse tra gli italiani, non solo tra i giovanissimi. Dopo una giornata di lavoro o nelle pause dallo studio, c’è chi preferisce rilassarsi leggendo, guardando video o ascoltando musica… e poi ci sono quelli che si immergono in un gioco, magari con una sfida musicale, un’avventura urbana o, perché no, anche con un paio di giri su una slot digitale per staccare la mente. In Italia, il tempo dedicato ai giochi online è aumentato del 23,7 % rispetto al 2024, secondo una ricerca condotta da AppBrain e Statista.

Più tempo e più qualità nel gioco online

Non si può negare che i giochi per smartphone si sono evoluti da passatempo a veri e propri strumenti di divertimento e intrattenimento. Il 2025 ha portato novità importanti in termini di grafica, realtà aumentata e gameplay collaborativo. La facilità d’accesso, l’assenza di costi iniziali e la possibilità di giocare ovunque hanno spinto sempre più italiani a preferire questo tipo di svago.

Per sapere queali sono i giochi online più amati in Italia in quello che và dell’anno 2025 abbiamo incrociato i dati delle piattaforme di download (Google Play, App Store) con le tendenze diffuse su TikTok, Reddit e Twitch . Ecco la classifica finale.

I cinque titoli più scelti

Pokémon GO

Nonostante i suoi anni, Pokémon GO continua ad attirare vecchi e nuovi giocatori grazie agli aggiornamenti costanti. I “Community Day”, le sfide settimanali e la possibilità di camminare per città e paesi cercando creature rare lo rendono ancora oggi uno dei più scaricati. Solo nel primo semestre del 2025, in Italia ha superato il milione e mezzo di download. Football Manager 2024 Mobile

La versione per smartphone del celebre simulatore calcistico resta un must per gli appassionati di strategia sportiva. Migliorato nei dettagli e nella gestione dei trasferimenti, è amato soprattutto da chi vuole prendersi cura della propria squadra durante un tragitto in metro o prima di dormire. Soundmap – Find Your Songs

È stata la rivelazione dell’anno. L’app unisce la musica e il gaming: l’utente deve riconoscere brani famosi da pochi secondi di audio. Si possono sfidare amici, creare playlist personalizzate e sbloccare livelli legati a generi musicali. Molto condivisa su Instagram e TikTok . Jurassic World Alive

Ispirato al franchise cinematografico, questo gioco sfrutta la realtà aumentata per far apparire dinosauri nel mondo reale. Le nuove funzioni del 2025 includono battaglie PvP e missioni cooperative. Ha un ampio pubblico anche tra gli over 30, appassionati di paleontologia e avventure outdoor. Fantapapa

Un progetto tutto italiano, ironico e originale! In questo gioco si devono creare squadre di cardinali e prevedere chi potrebbe diventare il prossimo Papa. Satira leggera, grafica minimalista e meccaniche intuitive. È diventato virale tra gli universitari e ha superato i 600.000 utenti attivi nel 2025.

Il profilo del giocatore italiano

Con una spesa media annua per utente di circa 36 euro, l’Italia resta tra i Paesi europei con il più alto tasso di crescita nel settore del mobile gaming. Secondo il report annuale di Newzoo, nel 2025 l’età media dei giocatori online in Italia è salita a 32 anni, con una forte componente femminile (47 % degli utenti). Il 68 % gioca almeno una volta al giorno, spesso durante momenti brevi della giornata. I giochi più apprezzati sono quelli “leggeri” ma ben costruiti con meccaniche semplici, ricompense immediate, e una dose di creatività che non guasta mai.

Anche la componente “social” è diventata centrale. I giochi che permettono di condividere risultati, sfidare amici o partecipare a eventi online hanno visto una crescita costante. Inoltre, la tendenza a preferire giochi sviluppati in Europa o in Italia ha spinto gli studi indipendenti a sperimentare con più libertà.