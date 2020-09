Posted on

Il mondo dell’arte e quello del cinema da sempre si compenetrano. Sono diversi modi di comunicare trasmettendo passione. E due realtà meno distanti di quanto si possa pensare. Non a caso il cinema è la settima arte.

E quale modo migliore per celebrare la pittura o la scultura se non attraverso una pellicola cinematografica? Vediamo, dunque, i migliori 5 film legati al mondo dell’arte:

La ragazza con l’orecchino di perla

Delft, Olanda, XVII secolo. Così, quando La giovane Griet, una bella ragazza di sedici anni, viene assunta come domestica in casa del celebre pittore Johannes Vermeer. Nonostante il suo carattere mansueto e la sua cieca obbedienza, la ragazza viene subito notata dal padrone di casa, diventando sua musa per uno dei dipinti più celebri del mondo dell’arte. Il film trasmette una forte sensibilità, delicato nei colori e nella sceneggiatura.

The Danish Girl

In questo film l’arte fa da sfondo ad un tema piuttosto impegnativo. Racconta la vicenda del primo transgender della storia. E’ ambientato in Danimarca negli anni Venti dove l’artista Einar e sua moglie Gerda lavorano come pittori. Si affronta delicatamente un tema molto forte. I protagonisti si ritrovano a combattere contro una società bigotta e retrograda, ma al contempo riescono a trasmettere un messaggio molto potente: l’importanza e il valore della libertà.











Big Eyes

Il film propone i classici colori e personaggi di Tim Burton. Racconta la storia di Margaret Ulbrich che nel 1958 decide di scappare dalla sua abitazione in California assieme alla figlia Jane per dirigersi a San Francisco dove conosce l’artista amatoriale Walter Keane. La protagonista è una pittrice e le sue opere ritraggono sempre bambine con occhi di dimensioni sproporzionate rispetto al resto del corpo. Ben presto raggiunge il successo ma il suo compagno cerca indebitamente di appropriarsi dei diritti dei suoi dipinti. La tipica ambientazione anni ’60 fa da sfondo a questa bizzarra vicenda. E’ la storia di una donna, oltre che di una artista, una donna che lotta per affermare il proprio ruolo e i propri diritti.

Frida

Probabilmente uno dei più celebri film legati al mondo dell’arte. Racconta la biografia della celebre artista messicana, dalla sua adolescenza, quando rimase vittima di un incidente che condizionò tutta la sua vita, fino alla morte. La sua storia si intreccia a quella del suo innamorato Diego Rivera. La pellicola salta all’occhio soprattutto per i suoi colori, vibranti e accesi come quelle delle opere della protagonista.

I colori dell’anima

Film sulla vita straordinaria di Modigliani ed in particolare sulla sua storia d’amore con Jeanne. E’ ambientato nella Parigi di inizi ‘900. Nei bar, nei caffè della città si consumano storie e passioni coinvolgenti. In particolare al Cafè Rotonde, Modì (Modigliani) passa le notti tra i fumi dell’alcool, le risate, le donne e i litigi con il suo grande antagonista: Picasso. Il ruolo da protagonista è toccato ad Andy Garcia che interpreta il famoso pittore sottolineando il suo carattere irriverente e la sua vita sregolata.

Questi sono solo alcuni dei numerosi film legati al mondo dell’arte. Una tematica molto interessante da esplorare, come interessanti erano le vite degli artisti. Dopotutto, come già detto, l’arte chiama arte. E il cinema è uno dei tanti modi per poterla celebrare.

Maria Luisa Ancona