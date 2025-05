Nel cuore della Camera dei Deputati, durante il convegno intitolato “I bambini invisibili”, è stato reso pubblico un dossier che mette in luce una delle emergenze più drammatiche e trascurate del nostro tempo: la scomparsa dei minori. Un fenomeno che non conosce confini e che, purtroppo, riguarda in modo sempre più preoccupante anche l’Italia. Il documento, promosso da Telefono Azzurro, offre una fotografia impietosa del primo semestre del 2024: 11.694 denunce di scomparsa, una media di 64 casi al giorno, dei quali quasi il 70% riguarda bambini e adolescenti sotto i 18 anni.

Ma oltre i numeri, ciò che emerge è una profonda crisi sociale. I dati si trasformano in volti, storie, vite interrotte. E in domande che spesso restano senza risposta. Dove vanno a finire questi ragazzi? Quanti vengono ritrovati, e in quali condizioni? E, soprattutto, quali sono le cause che spingono così tanti giovani a sparire?

La fascia più colpita: adolescenti tra i 16 e i 17 anni

Una delle evidenze più significative del dossier riguarda l’età delle vittime. La fascia d’età più colpita è quella tra i 16 e i 17 anni, che da sola rappresenta oltre il 70% dei minori scomparsi. Si tratta di adolescenti spesso in bilico tra l’infanzia e l’età adulta, fragili, confusi, talvolta spinti da motivazioni familiari, psicologiche o economiche a fuggire o a interrompere volontariamente i contatti con la propria rete sociale.

Il fenomeno della scomparsa volontaria, infatti, è in crescita, soprattutto tra i giovani in difficoltà. Le tensioni familiari, il bullismo, i disturbi dell’umore, l’abuso di sostanze o la pressione sociale giocano un ruolo cruciale. In molti casi, i minori si allontanano volontariamente da casa, ma ciò non rende la loro scomparsa meno preoccupante: sono infatti estremamente vulnerabili, facilmente preda di sfruttamento, abusi o reclutamento in attività illecite.

Le ragazze: più frequentemente ritrovate, ma non meno a rischio

Un altro dato significativo riguarda la distribuzione di genere tra i ritrovamenti: le femmine risultano più frequentemente rintracciate, con un tasso del 58,1%. Tuttavia, questo non significa che siano meno esposte al pericolo. Anzi, proprio il fatto che vengano trovate più spesso potrebbe indicare che le loro sparizioni siano più tempestivamente denunciate o che si tratti di fughe pianificate con meno accortezza.

Tuttavia, nel caso delle ragazze, si registra anche una maggiore esposizione al rischio di tratta, violenza sessuale o inserimento in reti di prostituzione minorile. Le dinamiche legate alla scomparsa femminile richiedono pertanto un’attenzione ancora più scrupolosa, con interventi mirati e reti di protezione efficaci.







La dimensione del fenomeno

Sebbene i dati italiani siano allarmanti, il fenomeno della scomparsa dei bambini ha una portata di grande importanza. Ogni anno, secondo stime delle organizzazioni internazionali, scompaiono milioni di minori nel mondo. La mancanza di un sistema di tracciamento uniforme e la diversità dei protocolli tra i vari paesi rendono difficile una stima precisa, ma la dimensione del problema è indiscutibile.

Tra le cause principali a livello globale figurano i conflitti armati, i disastri naturali, la migrazione irregolare e la povertà estrema. In molte regioni, bambini non accompagnati si mettono in viaggio alla ricerca di condizioni di vita migliori, spesso affidandosi a trafficanti o a reti criminali. Le loro tracce si perdono facilmente e il rischio di finire in circuiti di sfruttamento è altissimo.

Un fenomeno sistemico

Scuola, famiglia, servizi sociali, forze dell’ordine, magistratura, media: tutti gli attori del sistema devono essere coinvolti in una strategia di prevenzione e intervento.

L’identificazione tempestiva dei fattori di rischio è essenziale. Così come lo sono le campagne di sensibilizzazione, il supporto psicologico ai ragazzi e alle famiglie, e una rete di accoglienza solida e accessibile. Inoltre, occorre garantire la presenza di strumenti tecnologici avanzati, come database interconnessi e allarmi immediati a livello nazionale e internazionale, che permettano una risposta rapida nei primi momenti critici successivi alla scomparsa.

Il ruolo cruciale di Telefono Azzurro

In prima linea nella lotta contro la scomparsa dei minori vi è Telefono Azzurro, un’organizzazione da anni impegnata nella tutela dell’infanzia. Il dossier presentato alla Camera dei Deputati rappresenta non solo un atto di denuncia, ma anche una chiamata all’azione per le istituzioni e per l’opinione pubblica.

Telefono Azzurro gestisce anche la linea telefonica 116000, dedicata ai minori scomparsi, attiva 24 ore su 24, che rappresenta uno strumento fondamentale per le segnalazioni e il supporto alle famiglie. L’organizzazione collabora inoltre con le forze dell’ordine, le autorità giudiziarie e le agenzie internazionali, nell’ambito di una rete che deve essere costantemente rafforzata e aggiornata.

Le responsabilità della politica e della società

La presentazione del dossier in un luogo simbolico come la Camera dei Deputati è un segnale importante: la politica non può rimanere indifferente. Le istituzioni devono fare la loro parte non solo attraverso leggi e regolamenti, ma anche con finanziamenti adeguati e risorse umane competenti.

La società nel suo complesso deve imparare a non voltarsi dall’altra parte. La scomparsa di un bambino non è solo un dramma individuale, ma una ferita collettiva, che mina la coesione sociale e interroga la coscienza di tutti.