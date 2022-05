I Caraibi chiedono riparazioni per i danni del colonialismo

Nei Caraibi, la richiesta di riparazione per i danni causati dal colonialismo risuona ormai ovunque. Con attivisti e leader politici che chiedono responsabilità per la schiavitù e la colonizzazione dei loro paesi.

I fautori delle riparazioni sostengono che le aziende, gli individui e i governi che hanno tratto profitto dalla schiavitù e dalla tratta degli schiavi dovrebbero restituire in varie forme. Per coloro che sostengono il movimento in crescita, la domanda è: Come le potenze globali dovrebbero compensare i discendenti delle persone ridotte in schiavitù. Il cui lavoro e mercificazione hanno contribuito ad alimentare l’ascesa economica di diversi paesi occidentali?

Dalla schiavitù dei beni mobili all’attuale periodo di indipendenza della bandiera neocoloniale, le classi lavoratrici caraibiche devono ancora esercitare un potere sostanziale sulle istituzioni politiche. Che governano le loro vite. Un sistema di assemblee popolari con la capacità di sfidare al potere le democrazie capitaliste liberali autoritarie. Sarebbe una delle migliori espressioni di giustizia riparatrice nei Caraibi.

Oggi assistiamo al comportamento irragionevole, ma politicamente comprensibile, degli stati neocoloniali della Comunità caraibica (CARICOM). nel separare la loro richiesta di riparazione dalle misure volte a gettare il capitalismo nel pozzo nero della storia. Questi stati membri del CARICOM sono tutti impegnati nell’attuazione delle politiche sociali, economiche e politiche che hanno sancito il capitalismo nella regione.









Sono interessati alle riparazioni come un modo per affrontare le loro sfide relative alla bilancia dei pagamenti, al bilancio e allo sviluppo. Come si vede nella richiesta di cancellazione del debito, trasferimento di tecnologia e scuse formali e non dichiarazioni di rammarico nel Piano d’azione in dieci punti per la riparazione di questo ente regionale Giustizia.

La proposta di riparazione in dieci punti di CARICOM utilizza implicitamente le società del Nord globale come modello di sviluppo sociale ed economico. Le società capitaliste mature in Nord America e in Europa sono caratterizzate da una diffusa disuguaglianza di reddito e concentrazione della ricchezza. Nonché dall’emarginazione politica della classe operaia. In che modo tali società in buona coscienza possono fungere da standard di sviluppo sociale, politico ed economico per i Caraibi?

Alcuni paesi dell’Africa e dei Caraibi stanno portando avanti una serie di azioni, dalle scuse alla compensazione finanziaria. Nel complesso, il punto, affermano gli attivisti, è affrontare i modi in cui la schiavitù – e i sistemi in corso di discriminazione e disinvestimento – hanno avuto un impatto negativo sulle persone di origine africana.

Concordano sul fatto che qualsiasi piano di restituzione richiederà in definitiva cambiamenti fondamentali nella posizione globale delle nazioni africane e caraibiche, della diaspora africana nel suo insieme e del loro potere politico collettivo.

Milioni di africani furono portati con la forza nei Caraibi prima che la schiavitù fosse formalmente abolita. Nella maggior parte delle colonie britanniche, inclusa la Giamaica, negli anni ’30 dell’Ottocento. E mentre la Giamaica è diventata indipendente dalla Gran Bretagna nel 1962, la regina Elisabetta II rimane il capo di stato. Al contrario, Barbados, un’altra isola caraibica, ha ottenuto l’indipendenza. Interrompendo ufficialmente i legami con la monarchia britannica e rinnovando le richieste di risarcimento dalla Gran Bretagna .

Questa impresa delle Barbados (la quarta nazione caraibica a rimuovere la regina dalla carica di capo di stato) ha assicurato un altro ingranaggio nella ruota girevole verso la sovranità e la riconciliazione che conquistano i Caraibi.

Nei mesi di marzo e aprile 2022 poi le visite degli eredi al trono sono state oggetto di proteste e richieste di riparazioni. In Belize, Giamaica, Bahamas, Grenada, Saint Vincent e Grenadine, Antigua e Barbuda e Saint Lucia. In tutti i Caraibi le persone avanzano richieste di giustizia, dignità e rispetto. Aggiungendo le loro voci alla richiesta mondiale di riparazioni da parte dei paesi ex coloniali in Europa come la Gran Bretagna.

Colonialism Reparation appoggia la richiesta di riparazioni per il genocidio dei nativi. E lo schiavismo dei membri della Comunità Caraibica (CARICOM). E chiede che gli ex colonizzatori (Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Norvegia, Svezia, Danimarca, ecc.) presentino scuse e risarcimenti per il periodo coloniale senza dover essere poi costretti a farlo in giudizio.

Il movimento di riparazione è un movimento globale che è stato descritto come il più grande movimento politico del 21° secolo. E’ stato avviato dai popoli indigeni e ridotto in schiavitù gli africani, inclusi i Maroons. Che hanno compreso i mali della cattura, della conquista della terra, del traffico e della riduzione in schiavitù dei beni mobili.

“L’essenza del movimento di riparazione è che se causi danni a un gruppo di persone, hai il dovere di riparare quel danno. Coloro che hanno beneficiato del lavoro degli antenati del popolo africano stanno ancora beneficiando della ricchezza. C’è una generazione intergenerazionale di ricchezza da un lato e una trasmissione intergenerazionale della povertà dall’altro”.

Oggi, commissioni di riparazione sono state lanciate, o sono in fase di sviluppo, negli Stati Uniti, Canada, Brasile, Venezuela e in Europa. In particolare Svezia, Svizzera, Germania e Paesi Bassi.

La Commissione ha stabilito la causa morale, etica e legale per il risarcimento alla comunità caraibica. Per il traffico transatlantico di africani, il genocidio, un sistema razzializzato di riduzione in schiavitù dei beni mobili. L’ingannevole contratto indiano e il continuo danno da questi lasciti.

Sin dalla sua formazione, la CARICOM Reparations Commission ha ricevuto il sostegno del Congresso panafricano. Delle organizzazioni per i diritti umani e dei media internazionali. Consolidando la sua importanza nel discorso moderno sull’abuso dei diritti umani, sulla giustizia riparatoria e sulla riconciliazione.

Con così tanti paesi che sostengono le riparazioni, il movimento ha finalmente ottenuto una maggiore visibilità globale. Le riparazioni non possono più essere viste dai partiti politici britannici come un appello tranquillo. Ma come un sostegno epocale tra le nazioni con legami diplomatici chiave con la Gran Bretagna. Inoltre, deve essere riconosciuto come un appello condiviso, in varia misura, dall’intera diaspora africana. Una comunità spesso emarginata nel discorso politico e sociale.

Perché le ex colonie hanno bisogno di riparazioni?

Al centro del commercio transatlantico di africani e del sistema di schiavitù dei beni mobili c’era la disumanizzazione delle persone. Sulla base della “razza”. Un costrutto sociale che, ancora oggi, modella l’accesso ai diritti umani fondamentali.

Il dominio coloniale nei Caraibi si basava sulla normalizzazione, legalizzazione e naturalizzazione della violenza. Del genocidio, della schiavitù, della tortura, dell’espropriazione e del saccheggio. Al punto che le vittime di questi crimini dello stato coloniale ei loro discendenti continuano a subirne le conseguenze.

Al momento, le ex colonie sono sottosviluppate e stanno subendo il fallimento dello stato. Ciò è intrinsecamente legato alle devastazioni della schiavitù sulle loro terre, economie, persone e società indigene che devono essere rettificate. Sebbene Haiti sia uno degli esempi più preoccupanti del fallimento dello stato derivante dalla schiavitù, le ex colonie britanniche come la Sierra Leone hanno subito decenni di sottosviluppo e fallimento a causa del cattivo governo dei sistemi sociali ed economici che emergono dalla colonizzazione britannica.

Per la comunità delle riparazioni dei Caraibi, ricevere scuse formali per abusi storici è un primo passo importante. Le scuse riconoscono il dolore e le violazioni dei diritti umani perpetrate da questi sistemi. La riparazione e la riconciliazione non possono essere veramente raggiunte senza il riconoscimento delle trasgressioni passate.

Il movimento di riparazione dei Caraibi afferma che bisogna collettivamente “ricordare, rivendicare, restaurare e riparare per garantire i diritti. E raggiungere la riconciliazione”, a nome dei cinque milioni di africani trasferiti con la forza nei Caraibi. E dei loro discendenti che continuano a vivere con eredità del colonialismo.

La CARICOM Reparations Commission ha creato un piano in 10 punti per negoziare con gli ex colonizzatori. Tra le richieste sono incluse scuse formali. Programmi di sviluppo per le comunità indigene. La restituzione del patrimonio culturale. La riabilitazione psicologica. Programmi di istruzione; cancellazione del debito; e compenso monetario.

Il sostegno ai programmi di sviluppo, la cancellazione del debito e la compensazione monetaria aiuteranno ulteriormente le ex colonie a colmare il divario di sviluppo causato dalla colonizzazione. Con gli stati europei che lasciano le loro colonie senza economie e sistemi sociali e politici funzionanti, queste nazioni hanno affrontato un noioso viaggio verso lo sviluppo e la crescita. Iniettando assistenza finanziaria e infrastrutture nelle ex colonie, verrà creato un sistema globale più equo.

A tal fine, le Isole Vergini americane, ispirate dal movimento di riparazione dei Caraibi, hanno compiuto progressi significativi nell’avanzare richieste di risarcimento da parte del governo danese. Oltre alle scuse formali presentate dalla famiglia reale danese e dal governo, la Danimarca ha accettato di fornire supporto finanziario per programmi di sviluppo culturale ed educativo.

Il movimento sta anche spingendo per il cambiamento in diverse università d’élite. E a Glasgow, Cambridge, Bristol, Liverpool ed Edimburgo, le università hanno iniziato a indagare in che misura le loro istituzioni hanno beneficiato della schiavitù. Lo storico Memorandum of Understanding firmato tra l’Università delle Indie occidentali e l’Università di Glasgow, ha segnalato la loro intenzione di collaborare in una strategia di riparazione ed è un’ulteriore prova dell’identità globale di questo movimento.

I tempi sono maturi perché il partito assuma la leadership su questo tema. Il mondo guarda al ruolo della Gran Bretagna nei Caraibi e il Labour deve fare un passo avanti: è tempo di sostenere la CARICOM Reparation Commission nella sua lotta per la giustizia.

Felicia Bruscino

