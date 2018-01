I carboidrati, forse l’argomento più cliccato e più ricercato nel web. Di questo alimento si è detto praticamente di tutto. Chi sostiene che fanno male, chi detesta quelli raffinati, chi li elimina completamente dalla propria alimentazione pensando di dimagrire, chi non riesce a farne a meno e si colpevolizza per questo, ma la verità qual è’?

Cosa sono i carboidrati?

I carboidrati sono la principale fonte di energia che il nostro organismo può utilizzare per le attività basilari, quotidiane o più intense. Possono essere semplici o complessi. Semplici, quando sono costituiti da una o spesso poche molecole di zuccheri legati tra loro, complessi quando sono costituiti da grandi e lunghe catene di zuccheri, uguali o diversi, uniti tra loro. Molto più semplicemente, i carboidrati semplici sono quelli “naturali” quindi verdura, frutta ecc, i carboidrati complessi sono al contrario pasta, pane e altri alimenti del genere.

Eliminare i carboidrati fa dimagrire?

Non possiamo di certo negare che limitare o eliminare i carboidrati sia un modo efficace per perdere peso, infatti, chi limita l’assunzione di tale alimento si ritrova a perdere peso, purtroppo però non è un metodo o una strategia sana e tanto meno funzionale, sopratutto se andiamo oltre il primo breve periodo. E’ vero che si dimagrisce ma è anche vero che eliminando i carboidrati si va a eliminare una grande fetta delle calorie assunte quotidianamente quindi, il bilancio calorico è negativo e produce dimagrimento. Come già detto però non è una soluzione ottimale, superato il primo periodo arriva lo stallo metabolico. Il peso non scende più, non facciamo più progressi, ci sentiamo stanchi, letargici e poco motivati oltre che poco felici.

Allora non dimagrisco?

Si, eliminando i carboidrati si dimagrisce ma nel primo periodo. Nel periodo immediatamente successivo, per l’appunto, si va in stallo. Il nostro metabolismo si blocca, il peso non varia e non ci smuoviamo di un millimetro, nonostante allenamenti sfiancanti e quant’altro. Come mai avviene questo? Questo meccanismo viene innescato dal nostro organismo quando questi vengono eliminati o limitati troppo per periodi troppo lunghi.









Colpa della Leptina!

Eliminando o diminuendo i carboidrati viene meno la produzione di leptina, ovvero, colei che ci permette di dimagrire. Non essendo più prodotta dal nostro organismo il dimagrimento diventa solamente un lontano miraggio, per di più, questo meccanismo, va ad influenzare i nostri ormoni, altri grandi responsabili del nostro peso e del nostro, sano o meno, metabolismo. Come ormai tutti sappiamo non esistono scorciatoie per il dimagrimento, eliminare i carboidrati può sembrare una di queste ma non lo è, anzi, questa scelta si ripercuote negativamente sul nostro corpo e sul nostro obiettivo allontanandolo sempre di più. Quel che davvero ci fa dimagrire è il deficit calorico.

Domenica Lupia