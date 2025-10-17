A Portland, mentre Trump invoca la “minaccia Antifa” e la Guardia Nazionale si prepara all’intervento, i cittadini rispondono con ironia: costumi gonfiabili, rane danzanti e proteste pacifiche trasformano la paura in parodia.

Portland: da Città delle rose a “zona di guerra”

Portland, con poco più di 600.000 abitanti, è la città più grande dell’Oregon, sulla West Coast. È conosciuta come City of Roses per la facilità con cui i fiori sbocciano nei suoi giardini, ma anche per il suo attivismo civico e la lunga tradizione di controcultura. Ogni sabato mattina ospita il più grande mercato artigianale all’aperto degli Stati Uniti, il Portland Saturday Market, in cui artisti di strada provenienti da ogni cultura si esibiscono tra le bancarelle e gli stand del cibo.

È una città che ha fatto della sostenibilità una bandiera, con la maggior parte della sua energia proveniente da fonti rinnovabili, e il trasporto pubblico tra i più efficienti del paese. Qui si trova anche Powell’s City of Books, la più grande libreria indipendente del mondo, un vero labirinto di volumi che occupa un intero isolato.







Eppure, nelle ultime settimane, Portland viene descritta da alcuni media conservatori come una città ostaggio di anarchici e terroristi, paragonata a una zona di guerra, disperatamente bisognosa dell’intervento federale per ristabilire l’ordine. La causa di tali tumulti, secondo il presidente Donald Trump, sarebbe una «seria minaccia terroristica di sinistra, rappresentata da radicali associati al gruppo terroristico nazionale Antifa, di cui avete sentito molto parlare ultimamente».

Antifa: il mostro immaginario

Antifa, contrazione di antifascismo, è diventata negli ultimi tempi la nuova bestia nera della destra trumpiana. L’ultimo capro espiatorio su cui dirigere il panico e l’odio MAGA, l’ultima grande distrazione di massa. Un nemico utile, plastico, perfetto per consolidare l’identità MAGA attraverso la costruzione di un pericolo immaginario. Ma Antifa non esiste, o meglio, non esiste come gruppo organizzato, tantomeno come un gruppo terroristico.

Non è un’organizzazione con una struttura, un manifesto o dei leader riconosciuti: è un’etichetta che raccoglie gruppi, collettivi e individui che si oppongono al fascismo, al suprematismo bianco e all’autoritarismo, così come i soldati americani (e non solo) negli anni ’40. Definire terroristi coloro che si riconoscono in valori antifascisti significa rovesciare la logica stessa della democrazia. Essere anti-antifascisti equivale a schierarsi, consapevolmente o meno, dalla parte del potere autoritario. Essere anti-antifascisti significa, semplicemente, essere fascisti.

Questa semplice equazione sembra però sfuggire anche ad alcuni governi europei che, grazie alla nostra incorreggibile abitudine al plagio e al contagio, importano le narrazioni statunitensi più tossiche. In Italia, Giorgia Meloni ha accusato i «sedicenti antifa» di aver provocato disordini durante le manifestazioni per la Palestina, dopo essersi dichiarata, pochi mesi prima, «orgogliosamente anti-antifascista». È la stessa torsione semantica che ha permesso di trasformare la difesa dei diritti in sovversione, la solidarietà in minaccia all’ordine pubblico.

La Guardia Nazionale e il teatro dell’assurdo

Tornando a Portland, l’amministrazione federale ha deciso di inviare la Guardia Nazionale con la motivazione che «i delinquenti Antifa hanno ripetutamente attaccato i nostri uffici e assediato proprietà federali nel tentativo di impedire con la violenza l’esecuzione della legge federale» (ancora Trump). L’ordine, per ora, è stato sospeso da due diverse corti federali, che hanno giudicato l’intervento eccessivo e privo di fondamento legale.

In realtà, quello che sta accadendo a Portland è la replica di ciò che è successo pochi mesi fa a Los Angeles. I raid e le violenze dell’ICE, il corpo di polizia che sta portando avanti gli arresti arbitrari degli stranieri, hanno scatenato un’ondata di indignazione e di mobilitazione popolare. I cittadini si sono organizzati in gruppi in difesa della comunità, offrendo supporto legale e logistico e organizzando proteste davanti agli edifici federali. Come in molte altre città americane, la risposta del governo è stata la repressione, l’uso sproporzionato della forza e una retorica bellicista che assimila il dissenso alla minaccia interna.

La strategia, tanto chiara quanto banale, è far alzare la tensione nella speranza che i manifestanti reagiscano e, come in una profezia che si auto-avvera, confermino la necessità del pugno di ferro. Nella Città delle rose però non ci è cascato nessuno. A Portland la protesta ha assunto una forma imprevista: quella dei costumi gonfiabili, simbolo di una resistenza ironica e collettiva. Le manifestazioni hanno virato verso la nonviolenza creativa, il ridicolo, l’ironia, il paradosso.

La resistenza dei costumi gonfiabili

Tutto è cominciato qualche settimana fa, quando un uomo di nome Seth Todd si è presentato fuori dagli uffici dell’ICE con un gigantesco costume gonfiabile a forma di rana. Forse nessuno si sarebbe accorto di lui se un agente (in mimetica, maschera antigas e mitra in mano) non avesse deciso di intossicarlo con uno spray urticante puntato dritto al foro di ventilazione del costume. In quel momento niente poteva gridare “il re è nudo” più forte di così. Quel contrasto così forte e grottesco tra un soldato e una rana che balla.

Nei giorni successivi le rane si sono moltiplicate. Si sono aggiunti i cavallucci marini, i dinosauri, i Pokemon e gli unicorni. Decine di persone hanno animato per le strade personaggi fantastici e colorati, mostrando l’assurdità della propaganda, delle accuse di violenza e di terrorismo. Una processione surreale che rivela la verità sfuggendo al controllo. I governi autoritari si sono sempre nutriti (e continuano a nutrirsi) della paura dei cittadini e l’umorismo contribuisce a disinnescare quella paura, indebolendoli.

Ridicolizzare il potere, deriderne i simboli, svuotarne la retorica, è una forma di resistenza antica quanto il potere stesso. Dal carnevale medievale alle clown army dei movimenti no-global, l’ironia resta un’arma politica formidabile. Perché non c’è nulla che spaventi l’autorità più della risata collettiva, dell’irriverenza, dell’atto di non prendere sul serio chi pretende obbedienza. I costumi gonfiabili di Portland lo ricordano bene: ridicolizzare il potere significa togliergli la maschera, e per farlo, a volte, serve indossarne una colorata.

Sara Pierri