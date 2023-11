Un mondo poco conosciuto: i disturbi alimentari maschili

I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono patologie della nutrizione e dell’alimentazione, caratterizzate da comportamenti alimentari disfunzionali, e da una percezione alterata del proprio corpo e del proprio peso. Si tratta di malattie complicate, che compromettono sia lo stato fisico (causando ad esempio problemi cardiovascolari, o gastrointestinali), che quello mentale e psicologico, associandosi spesso ad ansia e depressione. Generalmente, i soggetti più a rischio sono le donne, ma ciò non significa che i disturbi alimentari maschili non esistano. Al contrario, i DCA tra gli uomini sono molto più comuni e frequenti di quanto si pensi. I dati indicano che i tassi di disturbi alimentari tra i maschi sono in aumento: secondo alcuni studi, circa il 25% dei pazienti con anoressia nervosa è composto da uomini.

Perché si parla così poco dei DCA negli uomini?

Negli ultimi tempi stiamo assistendo ad un vero e proprio cambiamento culturale della figura maschile: rispetto al passato, più uomini stanno attenti alla propria alimentazione e al proprio benessere e prestano cure e attenzioni particolari all’aspetto estetico. Un impegno, quello di volersi mostrare sempre in forma, alimentato anche e soprattutto dai social media, che inculcano, in particolare nelle menti più giovani, canoni fisici ed estetici molto severi, e modelli di bellezza a dir poco perfetti ed irraggiungibili.

Tuttavia, i disturbi alimentari maschili sono un tema di cui si parla poco. Al di là di una reale incidenza statistica più bassa, ciò è dovuto anche ad un’effettiva difficoltà a riconoscerli e diagnosticarli come tali, anche da parte degli uomini stessi, per via delle tante ideologie di genere e dei numerosi stereotipi radicati ancora nella nostra società.

Il ruolo preponderante del retaggio culturale nei DCA maschili

Gli uomini fanno molta più fatica a chiedere aiuto, e se lo fanno, è per altri motivi, non per la consapevolezza di avere un problema legato all’alimentazione e alla forma fisica. Di disturbi alimentari maschili si parla poco, e spesso controvoglia, quasi come se fosse un tabù il fatto che un uomo possa ammalarsi di un disturbo considerato “da donne”. Complice l’immagine di maschio dominante, virile e invincibile, imposta da una società per certi versi ancora patriarcale:

Gli episodi di abbuffate e alimentazione incontrollata, sono generalmente considerati “normali” se avvengono tra uomini: secondo il pensiero collettivo, un fisico maschile ha bisogno di più cibo, per poter aumentare il peso e la massa muscolare.

DCA negli uomini: caratteristiche e differenze da quelli femminili

La caratteristica principale che accomuna chiunque soffra di disturbi del comportamento alimentare, è la costante percezione distorta del proprio corpo e della sua immagine riflessa. A questo si aggiunge una forte propensione al perfezionismo, e una ricerca instancabile del fisico considerato ideale.

Il body shaming colpisce anche gli uomini

Tuttavia, le preoccupazioni maschili, non sembrano essere legate al rigido controllo del peso corporeo, come avviene solitamente per le donne. Ciò che è emerso dai diversi studi, è che l’uomo sembra essere più propenso a mantenersi in forma attraverso l’attività fisica e l’allenamento, piuttosto che con un’alimentazione restrittiva. Questo perché, come già detto, solitamente l’interesse maschile riguarda maggiormente la forza fisica e la quantità di muscoli, più della perdita di chili (ma questo aspetto non è comunque da escludere). Per questo è più raro che un uomo raggiunga una perdita di peso drastica e pericolosa, come avviene, diversamente, per le donne.

Le manifestazioni del comportamento alimentare maschile più comuni, sono infatti : ortoressia e vigoressia. La prima indica un’attenzione ossessiva e morbosa rispetto a ciò che si ingerisce, e alle modalità di preparazione, prediligendo esclusivamente cibi sani. La seconda riguarda il desiderio crescente e incontrollato, di avere un corpo sempre più muscoloso.

I maschi presentano, quindi, maggiori probabilità di praticare attività fisica eccessiva e massacrante, piuttosto che ricorrere all’utilizzo di lassativi, farmaci con effetti diuretici, o alla pratica malsana del vomito autoindotto, cosa che accade invece, nella maggior parte dei casi femminili.

Prevenire i disturbi alimentari: l’importanza del dialogo

Al di là delle cause biologiche e psicologiche da non sottovalutare, tutti i disturbi del comportamento alimentare sono fortemente influenzati dal contesto culturale. Ciò vuol dire che la società condiziona in modo determinante la percezione che un individuo ha di se stesso. Per questo è di fondamentale importanza che i genitori facciano sentire i propri figli amati e apprezzati per ciò che sono, aiutandoli ad avere un’immagine positiva di sé stessi, e un rapporto sano con il cibo e con il proprio corpo, sin da quando sono piccoli.

É necessario che familiari, amici, parenti e qualsiasi persona vicina, riesca a cogliere le prime, spesso erroneamente sottovalutate, manifestazioni di malessere e sofferenza, monitorando la malattia anche nei giovanissimi, che spesso sono i primi a pagarne le conseguenze. La psicoterapia è uno dei metodi più vantaggiosi per gestire i disturbi alimentari, analizzando i fattori sociali, culturali e ambientali, ma anche e soprattutto gli eventuali traumi passati e i vissuti personali.

Bisognerebbe tuttavia, parlare e diffondere molta più informazione e precauzione sui disturbi alimentari, come avviene ad esempio per le malattie cardiovascolari, il diabete, il tumore, su cui viene esercitata la giusta prevenzione. La salute mentale è un bene prezioso, che va perseverato e protetto, perché caratterizza ogni aspetto della vita quotidiana. Rivolgersi a psicologi, psicoterapeuti, centri e cliniche per disturbi alimentari, o qualsiasi altro tipo di sostegno, non rende un uomo “meno forte”. Al contrario, fa di lui una persona intelligente e coraggiosa, che decide di mettere il proprio benessere al primo posto. Non è facile aprirsi, ma il primo, fondamentale passo per uscirne, é quello di prendere consapevolezza della propria situazione, e provare a parlarne. Bisogna chiedere aiuto, perché non è mai troppo tardi per guarire.

Alessia Pastore