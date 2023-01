I gadget più strani ed eccentrici del momento

Con un tocco di fantasia è possibile fidelizzare i clienti: ecco una selezione di gadget, dai più strani a quelli intramontabili.

Un ruolo chiave nel marketing aziendale lo rivestono i gadget personalizzati, ideali per promuovere il brand senza costi eccessivi e per fidelizzare i clienti, soprattutto in occasioni particolari come le festività, gli eventi, o perché no, le tanto care cene aziendali.

Si tratta di una forma di pubblicità pianificabile in anticipo, con costi contenuti, che si rivolge sia a piccole e medie imprese sia ai professionisti, che consente di distinguersi dai competitor e rimanere impressi nella mente delle persone.

Vanno, ovviamente, scelti con cura e pensati per essere di utilità pratica nella vita quotidiana ma anche per stupire chi li riceve.

Vediamo, allora, una carrellata dei gadget più eccentrici e strani del momento senza dimenticare grandi e intramontabili classici.

I gadget curiosi che si fanno ricordare

Per differenziarsi dalla vasta platea dei concorrenti e farsi ricordare dai clienti affezionati e da quelli potenziali, può essere interessante pensare a gadget originali e curiosi.

Qualche esempio? Orologi alimentati ad acqua, caricabatterie a energia solare, entrambi amici dell’ambiente, aspirapolvere da scrivania per l’ufficio, colorati ventilatori USB da collegare al computer per rinfrescarsi durante le giornate più calde, oppure pratici scalda tazza USB.

Capi di abbigliamento: una scelta vincente

Sono tra i gadget più richiesti e apprezzati, e non passano mai di moda.

Pensiamo, ad esempio, ai cappellini con logo e nome del brand, alle magliette a maniche lunghe, alle t-shirt brandizzate, o alle felpe, ai pullover e alle camicie.

Un grande classico: le penne personalizzate

Tra i regali utili e intramontabili troviamo poi le penne personalizzate con logo, capisaldi tra i gadget aziendali. Questo tipo di gadget è fra i più utilizzati grazie al basso costo ed alla loro utilità.

Sono un gradito omaggio che chi lo riceve può utilizzare tutti i giorni, per il lavoro, lo studio, il tempo libero.

Anche qui, comunque, spazio alla fantasia: oltre alle penne classiche, esistono oggi sul mercato penne particolari con spray igienizzante, antibatteriche, oppure ecologiche, con sfera touch screen a rotazione e molte altre ancora.

Gadget sostenibili per l’ambiente

Infine, vari gadget sono ormai pensati per avere un ridotto impatto ambientale ed essere amici dell’ecosistema.

Per fare breccia nel cuore dei clienti, sempre più attenti all’ecosostenibilità, possiamo scegliere come doni borracce in acciaio o sacchetti in carta o tela, solo per fare qualche esempio.

Impressi nella mente dei clienti e rispettosi dell’ambiente.

Stampa questo articolo