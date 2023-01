I giapponesi si oppongono allo scarico delle acque reflue nucleari

Giappone, il Governo conferma lo sversamento in mare dell’acqua radioattiva di Fukushima; l’industria della pesca giapponese ha espresso a gran voce la sua fervente opposizione al piano. Poiché, quasi certamente, causerà ulteriori danni alla reputazione dell’industria nella regione già diffamata.

Il Giappone ha approvato il rilascio di oltre 1 milione di tonnellate di acqua utilizzata per raffreddare i reattori. Inizierà a rilasciare nell’oceano acqua contaminata da Fukushima intorno a questa primavera o estate. L’acqua, attualmente immagazzinata in serbatoi presso il sito dell’impianto in rovina nel nord-est del Giappone, sarebbe trattata prima del rilascio, ma il piano è stato condannato dai paesi vicini, dalle nazioni del Pacifico e dalle comunità di pescatori locali che temono che possa influire sui loro mezzi di sussistenza.

I reattori della centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi sono stati danneggiati dal terremoto e dallo tsunami di Tōhoku del 2011. Più di un milione di tonnellate di acqua sono state utilizzate per raffreddare i reattori sciolti. La Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ha accumulato l’acqua contaminata nei serbatoi, ma la capacità di stoccaggio probabilmente si esaurirà entro la fine di quest’anno.

Questa situazione ha spinto il governo giapponese ad approvare la decisione di rilasciare nell’Oceano Pacifico 1,25 milioni di tonnellate di acque reflue trattate contaminate dal naufragio della centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi. Questa decisione è stata accolta con reazioni diverse da diversi gruppi di persone in Giappone e nella regione Asia-Pacifico.









Il 13 aprile, il governo giapponese ha deciso una “Politica di base sullo smaltimento dell’acqua trattata“, che include lo scarico delle acque reflue da Fukushima nell’oceano. Il governo giapponese prevede di iniziare il discarico marittimo dopo un periodo preparatorio di circa due anni e di completare il discarico entro il 2041-2051. Che è all’incirca il periodo in cui dovrebbe essere completato lo smantellamento della centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi.

In risposta, il governo sudcoreano ha espresso forte rammarico per la decisione di rilasciare acqua inquinata dalla centrale nucleare di Fukushima e si è opposto fermamente alla decisione del Giappone. Il portavoce del ministero degli Esteri sudcoreano, Choi Young-sam, ha inoltre sottolineato che, pur occupandosi della sicurezza nazionale come una priorità assoluta, qualsiasi azione che danneggi la salute nazionale è inaccettabile. e che la Corea del Sud collaborerà con la comunità internazionale per verificare a fondo l’intero processo di trattamento dei contaminati.

La decisione del governo giapponese è inevitabile, visto che il livello di acque reflue, contaminate e radioattive, è in aumento in Giappone e non possono essere accumulate all’infinito. Tuttavia, è deplorevole che una decisione così importante sia stata presa unilateralmente senza consultare i paesi vicini direttamente interessati, in particolare la Corea del Sud e la Cina.

In risposta a questa politica, TEPCO intendeva iniziare il rilascio intorno alla primavera di quest’anno. Ma alla riunione del 13 gennaio, a seguito dell’esame del tempo necessario per la costruzione del tunnel sottomarino utilizzato per il rilascio, il tempo specifico è previsto dalla primavera all’estate.

Il piano, discusso da anni dal gestore dell’impianto, Tokyo Electric Power (TEPCO), e dall’esecutivo giapponese, è al vaglio anche dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA). E, oltre al rifiuto da parte dei pescatori del regione, dei Paesi vicini è stato criticato anche dalle organizzazioni ambientaliste.

Perché l’acqua contaminata si accumula nell’impianto?

Si tratta di acqua di mare utilizzata per raffreddare i reattori danneggiati dopo le fusioni parziali causate dal terremoto e dallo tsunami del 2011, e che è contaminata da isotopi radioattivi. A questa acqua si aggiunge quella che filtra dal sottosuolo verso gli impianti nucleari. Anch’essa contaminata. Il liquido è stato immagazzinato in fusti all’interno delle strutture di Fukushima Dai-ichi, ma lo spazio per essi ha raggiunto il limite. Motivo per cui si è deciso di scaricarlo in mare.

È acqua radioattiva?

Le acque reflue, altamente contaminate, generate dall’impianto vengono trattate in circuiti denominati ALPS (Advanced Liquid Processing System). Con lo scopo di rimuovere rimuovere 62 tipi di materiali radioattivi. Ad eccezione del trizio. Viene, poi, nuovamente immagazzinata in fusti prima di essere sversata in mare. Il trizio è un isotopo radioattivo dell’idrogeno generato come sottoprodotto dei reattori nucleari a fissione. Si genera anche naturalmente nell’atmosfera e finisce nell’acqua piovana o nell’acqua potabile.

È pericoloso per la salute umana o per l’ambiente?

Il trizio in basse concentrazioni simili a quelle esistenti in natura rappresenta un livello trascurabile di radiotossicità. I livelli di questo elemento nell’acqua sversata in mare saranno 40 volte inferiori al limite legale. Stabilito dal governo giapponese per l’acqua potabile. E 1/7 del massimo fissato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Chi è contrario a questa misura?

L’industria della pesca di Fukushima, le cui attività risentono ancora delle conseguenze del disastro atomico avvenuto nella centrale nel 2011. mantiene la propria opposizione al piano del Governo e della TEPCO. Ritenendo che lo sversamento manterrà lo stigma nucleare che grava sulla sua prodotti e ne impedirà il recupero negli anni futuri.

L’aiuto economico offerto dall’Esecutivo alle confraternite locali non è bastato a convincerle. Anche l’organizzazione ambientalista e antinucleare Greenpeace ha espresso un fermo rifiuto di questa misura. Mentre Pechino e Seoul hanno criticato la misura per la loro preoccupazione per il suo possibile impatto ambientale e sull’industria della pesca, e hanno chiesto al Giappone piani alternativi.

Esistono alternative alla discarica?

Le autorità giapponesi e un panel scientifico hanno analizzato una serie di possibili soluzioni, tra cui metodi di evaporazione o iniezione sotterranea. Ma hanno scartato queste opzioni a causa della loro enorme complessità tecnica e hanno optato per lo scarico nel Pacifico.

Il Giappone e l’AIEA sottolineano che gli scarichi controllati di acqua o vapore contenente trizio, dalle centrali nucleari in mare, sono una pratica comune nell’industria nucleare. Nell’ultimo decennio, Paesi tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Cina e Corea del Sud li hanno condotti. A volte con concentrazioni di trizio superiori alle attese a Fukushima, secondo i dati del settore.

Felicia Bruscino

