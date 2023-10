A Zoomarine arrivano i gilet sensoriali per le persone sorde: la disabilità non deve frenare il divertimento

Chi di noi da bambino non è mai stato in un parco divertimenti? E chi magari anche da grande non ci è mai tornato? Si sa, i parchi divertimenti attirano bambini, ragazzi ma anche adulti, perché non esiste un’età precisa per rilassarsi e farsi trasportare dall’adrenalina. Così Zoomarine, uno dei parchi più famosi che si trova a Torvaianica poco distante da Roma, ha deciso di introdurre i gilet sensoriali di Timmpi. Quest’ultimi, strumenti tecnologici adatti ai sordi con o senza apparecchio acustico, verranno usati a tutti gli effetti nel 2024, sebbene siano già stati testati. I gilet sensoriali potranno essere richiesti gratuitamente su prenotazione.

L’obiettivo di Zoomarine è di coinvolgere anche le persone sorde, diventando un parco accessibile e garantendo il giusto divertimento anche a chi si trova in difficoltà.

Come funzionano i gilet sensoriali?

Timmpi è un’azienda francese che si occupa di tecnologie audio immersive e inclusive. Questi gilet sensoriali, grazie a una tecnologia tattile dei bassi che trasferisce le basse frequenze direttamente al corpo e fornisce una dimensione fisica dell’audio, sono in grado di garantire una totale immersione dei sensi alle persone sorde. Il funzionamento è molto simile a quello di una chitarra. Tutte le corde che compongono una chitarra hanno una propria frequenza, e così anche il nostro corpo è caratterizzato da diverse frequenze di risonanza in base alla singola parte presa in considerazione. In questo modo, la persona sorda si troverà in una condizione di abbandono e rilassamento, in quanto verranno stimolate alcune aree dissonanti del corpo.

La campagna “Sentiamoci Insieme”

Zoomarine ha lanciato “Sentiamoci Insieme”, una campagna di sensibilizzazione per la tutela delle persone sorde. Non è altro che la continuazione di un accordo intrapreso già dal 2021 con Officina LIS, Associazione di promozione sociale specializzata in studio, formazione e arte in lingua dei segni. Zoomarine, grazie al suo impegno attivo e alla collaborazione con LIS, ha permesso al personale del parco di intraprendere un corso basato sulla lingua dei segni, al fine di accogliere al meglio i visitatori sordi. Alex Mata, il Direttore Generale del parco divertimenti, ha deciso di assumere nel proprio personale anche le persone sorde. Il suo obiettivo è dimostrare come la diversità sia un valore aggiunto e come nessuno abbia il diritto di percepirsi come l’anello debole della società.

Non solo, quindi, Zoomarine sarà il primo parco divertimenti a usare questa nuova tecnologia, ma sempre al suo interno, sarà possibile assistere alle dimostrazioni con animali in lingua dei segni, una vera e propria esperienza inclusiva.

Non solo gilet sensoriali: Zoomarine collaborerà anche con Animundi Production

Animundi Production è la casa di produzione di “Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa”, il primo cartone inclusivo rivolto a tutti i bambini, con o senza deficit sensoriali. Il cartone è stato prodotto nel 2020 da Rai Ragazzi e da Animundi.

Luca Milano, direttore di Rai Ragazzi, avrebbe detto:

«Anche e soprattutto in un periodo di emergenza come questo, il tema dell’inclusione è essenziale, per essere vicini come servizio pubblico ai bambini che devono affrontare maggiori difficoltà e alle loro famiglie. Personaggi, forme, colori, parole, musica e ritmo sono costruiti per adattarsi alla diversa sensibilità e ai diversi livelli di competenza di ogni bambino tra i 2 e i 6 anni, così da promuovere momenti di condivisione che educhino al rispetto dell’altro, ciascuno con le proprie differenze».

Un cartone per tutti, caratterizzato da un linguaggio chiaro con tempi narrativi adeguati, una voce narrante simile a un’audioguida e con sottotitoli con la traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei Segni (LIS).

Così, Zoomarine ha stipulato un accordo con la stessa Animundi Production, per avere nel mese di maggio 2024 le mascotte di Lampadino, Caramella e Zampacorta. Tutti e tre saranno impegnati in un nuovo show da aggiungere alla programmazione tradizionale del parco. Le classi scolastiche, che decideranno di organizzare una gita nel parco divertimenti, avranno incluso nel biglietto di ingresso lo spettacolo di Lampadino e Caramella.

Grazie a iniziative come questa, tutte le persone sorde potranno vivere un’esperienza inclusiva, rendendo il divertimento accessibile a tutti.

Patricia Iori