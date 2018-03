Fa parte della natura che, a un certo punto dell’adolescenza, la maggior parte dei bambini voglia esplorare il vasto mondo dei porno. Con questo ci dobbiamo fare pace. Così è. Abbiamo però sottovalutato che, ad un momento specifico della loro crescita emotiva, la pornografia ‘sbagliata’ può causare danni da diversi punti vista.

Una curiosità passeggera può essere facilmente soddisfatta e l’interesse abbandonato. Ma le immagini di natura porno su determinati siti, hanno una vividezza e un potere talmente forte che possono facilmente indurre al vizio. Questo è il caso anche di molte altre attività sul web, come chat, siti per acquistare o per giocare d’azzardo.

Per dirla brevemente, dall’esplorazione alla dipendenza il passo è breve. Un recente studio britannico della NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) mette in luce che il 65% degli adolescenti fa un uso spropositato della pornografia. Il campione di età è compreso tra i 15 ed i 16 anni.

I risultati evidenziano, non solo la facilità con cui i giovani sono esposti alla pornografia virtuale, ma soprattutto gli effetti negativi che può generare su di loro l‘essere continuamente connessi a video ‘a luci rosse’. Sicuramente, per esempio, può incidere sulle emozioni del bambino, in particolare sul suo primo contatto con il porno; e ancora sui sentimenti di shock e confusione, che possono dissiparsi anche se i piccoli utenti sembrano apparentemente indifferenti al contenuto.

Ma il dato preoccupante è quello che riguarda la scelta dei video hard. I giovani sono attratti per lo più dai porno di natura violenta con desiderio espresso di esercitare potere sulle donne. Ne consegue, dunque, che i ragazzi vedono nel maschio particolarmente aggressivo, una figura positiva, un mito, che così agendo riesce a conquistare la donna. In sostanza molti di loro vogliono emulare quello che hanno visto nel filmato porno, perché lo giudicano realistico e vincente in ambito sociale.

La pratica della pornografia viene consumata tra le mura domestiche. I genitori non hanno idea della quantità del tempo impiegato per essa, nè della qualità. Dal test rivolto anche ai genitori, è emerso che questi son rimasti alla 'vecchia concezione dei filmetti hard'. Donna svestita o nuda e pratica sessuale standard o più spinta etero, bisex o omosessuale. Macchè! Oggi gli adolescenti clikkano sui filmati che prevedono violenze di gruppo, maltrattamenti, simulazioni di stupro. E ancora, orge, maschi che con virilità fanno fisicamente e verbalmente della figura della donna qualunque cosa. Niente escluso, neanche le pratiche più 'spinte' e quelle come dire, davvero oltre l'immaginario comune. Dagli studi è emerso che tutta questa libertà di azione nasce si dalla ricchezza di pornografia sul web compreso Fb, ma soprattutto dalla 'non presenza' dei genitori e dal mancato dialogo con i propri figli. Messi invece di fronte a certi argomenti e consigli, e, sentendosi 'controllati', la storia cambierebbe.

L'educazione sessuale però è un territorio così nuovo e vasto che nessuno conosce le migliori pratiche e come simile materiale dovrebbe essere trattato o addirittura insegnato. L'anno scorso, una produttrice pornografica femminista, Erika Lust, in consultazione con gli educatori del sesso, ha creato un sito porno-Education per i genitori. A seguire, Tristan Taormino, un'altra produttrice di porno femminista e autorice, detiene spesso nei campus universitari dei seminari e produce video sul sesso di spiegazione per gli adulti.

E ancora, recentemente è stata istituita la Culture Reframed un’organizzazione no-profit inizialmente concentrata sui genitori di adolescenti orientata a una domanda fondamentale. La seguente: “Come prevenire l’esposizione dei ragazzi a immagini di abusi e degradazione sessuali nella fase di formazione dell’identità sessuale?” Ne è nato un programma in 12 moduli che introduce i genitori ai classici mutamenti nella crescita emotiva, cognitiva e fisica alla quale gli adolescenti vanno incontro spesso in maniera errata.









bruttezza del mondo della pornografica odierna. Ai genitori, viste le problematiche, la difficoltà ad ottimizzare il tempo da dedicare ai figli nonostante il lavoro, serve tutto l’aiuto possibile.

Ma, in realtà, il progetto di Culture Reframed è molto più ampio e si occupa di molte altre questioni. Oltre a dare ai genitori un supporto nella gestione dell'educazione sessuale, si ripromette di intervenire sul potere dell'industria del porno. Come? cercando di toglierlo a Loro e di riprendere la sessualità e l'umanità dei ragazzi e ridarle in mano ai genitori che sono la prima guida per un bambino. Nell'ambito familiare invece, gli psicologi suggeriscono che dialogo e controllo sugli adolescenti possono migliorare sicuramente la direzione delle scelte delle categorie di filmetti. E ancora, gli esperti, consigliano di ridurre il tempo che i giovani dedicano a questo materiale compromettente, con la frequentazione di corsi e sport. O, nel caso di ristrettezze economiche, con passeggiate all'aria aperta e giochi interattivi. La chiusura in camera e la solitudine generano nell'adolescente noia, problematiche e disagi. Il più delle volte questi trovano conforto apparente nel circuito virtuale che influenza l'utente. C'è da dire che è sicuramente difficile attraversare tutti i campi minati della bruttezza del mondo della pornografica odierna. Ai genitori, viste le problematiche, la difficoltà ad ottimizzare il tempo da dedicare ai figli nonostante il lavoro, serve tutto l'aiuto possibile.









È dunque urgente che vengano messe in atto salvaguardie efficaci, insieme a una migliore educazione sessuale e delle relazioni, sia nelle sedi di istruzione, sia a casa, sia online. La maggior parte dei giovani, se non seguiti, corrono il rischio inciampare in un modello di sesso errato, rappresentato da degradazioni e violenze alle donne.

È nostro dovere proteggere i bambini che molto più in fretta di quanto pensiamo, diventeranno uomini, e quindi dobbiamo assicurarci che ciò avvenga in età utile. Non chiudiamo gli occhi e la bocca, parliamo con i nostri figli, non è più tempo di essere bigotti!

