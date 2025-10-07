Un equilibrio fragile ma vitale tiene il nostro organismo al riparo da se stesso. È questa la frontiera dell’immunologia moderna, quelli che vengono chiamati “guardiani dell’immunità”, e la scoperta che ha cambiato per sempre la comprensione del sistema immunitario. Il Premio Nobel per la Medicina 2025 è stato assegnato a Shimon Sakaguchi, Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell per aver svelato i meccanismi che impediscono al sistema immunitario di attaccare i propri tessuti, aprendo la strada a nuove terapie contro malattie autoimmuni, tumori e rigetti da trapianto. Una ricerca che non solo ha riscritto i manuali di biologia, ma ha dato vita a una nuova medicina basata sulla tolleranza immunitaria e sul controllo intelligente delle difese del corpo.

Le cellule che mantengono l’ordine nel caos del sistema immunitario

Le cellule T regolatorie, o Treg, sono il cuore della scoperta. Queste cellule specializzate agiscono come “freni” del sistema immunitario – appunto “guardiani dell’immunità” -, controllando l’aggressività delle cellule T che altrimenti potrebbero attaccare i tessuti sani. Quando questo meccanismo si rompe, l’organismo si rivolta contro sé stesso, causando patologie come il diabete di tipo 1, la sclerosi multipla o l’artrite reumatoide.

Le Treg appartengono alla grande famiglia dei linfociti T, protagonisti della difesa immunitaria. Mentre le cellule T “killer” eliminano virus e cellule tumorali, e le “helper” coordinano le risposte, le regolatorie assicurano che la battaglia non degeneri in guerra civile biologica. Esistono due tipi di Treg: quelle naturali, che nascono nel timo e riconoscono gli autoantigeni, e quelle indotte, che si formano in periferia per regolare le risposte a stimoli infiammatori.

Oggi, grazie alle ricerche premiate, sappiamo che manipolare queste cellule potrebbe rappresentare la chiave per trattare malattie autoimmuni e per “sbloccare” il sistema immunitario nei pazienti oncologici, permettendo di attaccare i tumori nascosti dietro lo scudo delle Treg.

Sakaguchi: la visione del pioniere che sfidò le regole

Tutto ebbe inizio nel 1995, quando Shimon Sakaguchi, immunologo giapponese dell’Università di Osaka, si rifiutò di accettare la spiegazione allora dominante sulla “tolleranza centrale” — secondo la quale il timo eliminava tutte le cellule T pericolose. Sakaguchi intuì che doveva esistere un secondo livello di controllo, una “tolleranza periferica” capace di sopprimere le cellule T dannose che sfuggivano alla selezione iniziale.

Con esperimenti pionieristici sui topi, riuscì a identificare un nuovo gruppo di cellule CD4+, che non stimolavano la risposta immunitaria ma la frenavano. Erano le cellule T regolatorie, un’idea rivoluzionaria che cambiò la concezione stessa dell’immunità. La sua scoperta aprì la strada a una nuova immunologia, basata non solo sull’attacco ai patogeni, ma anche sulla capacità del corpo di convivere con sé stesso.







Brunkow e Ramsdell: il gene che regola l’equilibrio

Se Sakaguchi aveva trovato le cellule, Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell scoprirono il loro direttore d’orchestra: il gene Foxp3.

Negli anni Novanta, i due scienziati americani studiarono una linea di topi affetti da una grave malattia autoimmune che li portava alla morte precoce. Dopo anni di analisi, identificarono nel gene Foxp3 la causa di quel caos immunitario. Mutazioni in questo gene impedivano la formazione delle cellule T regolatorie, lasciando il sistema senza freni.

Quando gli stessi difetti furono trovati in bambini umani affetti dalla rara sindrome IPEX — una malattia autoimmune devastante — la connessione fu chiara: Foxp3 è il “gene maestro” che regola la nascita e la funzione delle Treg.

Nel 2003, Sakaguchi dimostrò definitivamente che Foxp3 controlla lo sviluppo di queste cellule, completando un quadro che oggi rappresenta una delle più grandi rivoluzioni nella storia dell’immunologia moderna.

Dal laboratorio alla clinica: nuove terapie per il futuro

Le scoperte dei tre scienziati hanno avuto un impatto enorme sulla medicina contemporanea. Comprendere come funziona la tolleranza immunitaria ha permesso di sviluppare strategie terapeutiche per due grandi sfide opposte: rafforzare le Treg nelle malattie autoimmuni e inibirle nei tumori.

Nei trapianti d’organo, ad esempio, le Treg vengono oggi studiate per ridurre la necessità di farmaci immunosoppressori, rendendo più sicuro il trapianto e diminuendo il rischio di rigetto. In oncologia, invece, la ricerca punta a bloccare temporaneamente queste cellule, poiché i tumori le sfruttano per nascondersi al sistema immunitario.

Anche la terapia con interleuchina-2, che stimola la produzione di Treg, è oggi al centro di numerosi studi clinici. Tuttavia, resta la sfida del bilanciamento: troppa regolazione può favorire la crescita tumorale, troppa aggressività può scatenare autoimmunità.

Dal timo ai laboratori di Seattle, passando per Kyoto e San Francisco, la storia di Sakaguchi, Brunkow e Ramsdell è quella di una rivoluzione scientifica silenziosa, nata dalla curiosità di capire come il corpo si protegge da sé stesso. Le cellule T regolatorie e il gene Foxp3 non sono solo scoperte accademiche: rappresentano una promessa di equilibrio tra difesa e tolleranza, una via nuova per curare senza distruggere.

Il Nobel per la Medicina 2025 non celebra solo tre scienziati, ma l’idea che la forza della vita risieda nella capacità di controllarsi, anche nelle sue battaglie più invisibili.

Lucrezia Agliani